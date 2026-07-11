Özgür Özel: Ne yaparlarsa yapsınlar bizi durduramayacaklar

ÖZEL, KENT MERKEZİNE GEÇTİ

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Adana'nın Pozantı ilçesindeki Tekir Yaylası'nda partililerle buluşup esnafı ziyaret ettikten sonra kent merkezine geçti. Özel, Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir araya geldiği partililer ile birlikte Şehitler Bulvarı'nda yürüdü. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Özel, tüm imkansızlıklara rağmen ayakta durduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bir yanda sizin mahkemeleriniz, hakimleriniz, savcılarınız; bir yanda Adana'nın iradesi var. Halkın coşkun akan selinin önünde duramayacaksınız. Herkes Adana'ya iyi baksın. Adana'nın kararlılığına iyi baksın. Biz artık bundan sonra asla binalarda değiliz. Altımızda partinin imkanları, otobüsleri yok. Ama bir yanda binalardan çıkamayanlar, bir yanda ayağının altında kahvehane masasıyla 10 binlere, 100 binlere konuşanlar var. Sevgili Adanalılar, şunu söyleyeyim; ben Adana'nın öfkesini de Türkiye'nin öfkesini de anlıyorum. Sizin haklı öfkenizi anlıyorum. Ancak bugün öfkeyi kötü söze dönüştürme günü değildir. Bugün öfkeyi enerjiye, iktidar yürüyüşüne dönüştürme günüdür."

'OPERASYONLAR MİLLETİN İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜNE YAPILIYOR'

Adana'da CHP'li belediyelere gerçekleştirilen operasyonun milletin iktidar yürüyüşüne yönelik olduğunu savunan Özel, şöyle devam etti:

"Bizim yolumuzu, iktidar yürüyüşümüzü kesmeye çalışanlar şunu biliyor; Adana'da pamuğun 40 lira olması gerekirken 34 lira fiyat verildiğini biliyorlar. Geçmişte bir kilo pamuk, yani beyaz altın satıldığında 2,5 litre mazot alınırken, bugün 2,5 kilo pamuk satılarak bir litre mazot bile alınamadığını biliyorlar. İşlerin tersine döndüğünü biliyorlar. Buğdaya maliyetin altında fiyat verildiğini biliyorlar. Bu canım emeklilerin açlık sınırının altında, 20 bin lira maaşa mahkum edildiğini; emekçilerin maaşlarını alınca 28 bin lirayı ya kiraya verip aç kaldıklarını ya da evlatlarını doyurup sokakta kaldıklarını biliyorlar. Bu büyük kriz, bu yakıcı kriz, bu yoksulluk ve bu açlık ancak sosyal demokrat bir anlayışla, halkı ve milleti kucaklayan bir anlayışla aşılabilir. Bunlar, 31 Mart'ta Adana İttifakı'nı kurduğumuzu, Adana'nın ve Türkiye'nin bütün demokratlarını kucakladığımızı görüyorlar. Artık meydanlarda, sokaklarda sel olup akarken; sosyal demokrat ile muhafazakar demokratın, milliyetçi demokrat ile Kürt demokratın, liberal demokrat ile sosyalist demokratın kol kola iktidara yürüdüğünü görüyorlar. Bunun için korkuyorlar, bunun için saldırıyorlar. Hal böyle olunca durdurulmaya çalışılan yürüyüş ve yapılan operasyon, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına, belediye başkanlarına, partisine ya da Genel Başkanı'na değil; milletin iktidar yürüyüşünedir."

'SEN YÜRÜRSEN BİZİ DURDURMAZLAR'

Çankaya Belediyesi'ne düzenlenen operasyona da değinen Özel, "Size söz veriyorum; ne yaparlarsa yapsınlar bizi durduramayacaklar. Tarihler verip korkutmaya, yıldırmaya çalışıyorlar. '9 Temmuz'da NATO Zirvesi'nden sonra saldırılar artacak. Özgür Özel'i kuşatacaklar, CHP'yi durduracaklar' dediler. Bugün sabah kalktık ve haberi aldık. Çankaya Belediye Başkanımız, en gencimiz Hüseyin Can'a saldırdılar. Sabah saat 05.30'da kendisini aradım. Bana, 'Yurt dışındayım. Öğlen saatine biletim var. İlk uçakla geliyorum. Alnım açık, başım dik. Sizi utandıracak hiçbir şey yapmadım, yapmayacağım' dedi. Ben de kendisine, 'Hüseyin, ben Akçatekir Yaylası'na varırım, vatandaşlarla kucaklaşırım. Adana'dan müsaade ister, nasıl geçen yıl 10 Temmuz'da Zeydan Karalar tutuklandığında Adana'ya koştuysam, bugün de senin için Ankara'ya koşarım' dedim. O da bana, 'Genel Başkanım, sen Akçatekir'e git, Adana'ya git, yarın Niğde'ye git. Sen yürürsen bizi durduramazlar. Sen durursan biz kaybederiz' dedi" diye konuştu.

'HÜSEYİN'E SIRF BENİM EVLADIM DİYE SALDIRIYORLAR'

Gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'den bahseden Özel, "Hüseyin Can'ın babası, Hüseyin Can bir yaşındayken öldü. Hüseyin, infaz koruma memuru olan annesinin elinde, gardiyan maaşıyla Adalet Bakanlığı lojmanlarında büyüdü. Girdiği her okuldan birinci olarak mezun oldu. Ankara Hukuk Fakültesi'ne okul birincisi kontenjanından girdi. Ankara Hukuk'u dereceyle bitirdi. Çalıştı, gayret etti, mücadele etti. En sonunda Ankara Hukuk'tan sonra hakimlik ve savcılık sınavına girdi. 20 bin kişinin arasından ilk 100'e girdi, elediler. Bir daha sınava girdi, daha da iyi derece yaptı, mülakatta elediler. Neden? Çünkü Hüseyin Can'ın bize yakınlığı vardı. Cumhuriyet Halk Partiliydi. Gün oldu, nasip oldu; Hüseyin Can'a Çankaya Belediyesi'ni, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve bütün siyasi partilerin bulunduğu, birinci, ikinci ve şimdiki Meclis'in, Çankaya Köşkü'nün ve Anıtkabir'in yer aldığı Çankaya'yı Ankaralılar ve Çankayalılar emanet etti. Şimdi o Hüseyin Can'a, 30 yaşına gelmiş pırıl pırıl kardeşimize, annesi halen infaz koruma memuru olarak çalışan Hüseyin'imize sırf benim evladım diye saldırıyorlar. Şunu bilin; ne yaparsanız yapın durmayacağım. Sinmeyeceğim. Teslim olmayacağım" ifadelerini kullandı.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIM'

Hep beraber iktidara yürüyeceklerini aktaran Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sabah ilk kez Ankara'da, yüzü kapalı, gizli tanıkla, iftirayla Hüseyin Can'ımıza saldırdılar. Eninde sonunda hesabını soracağız. Buradan Adana'ya soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan bu saldırıda ben bir adım geri atmayacağım. Bir kelime eksik konuşmayacağım. Bir santim eğilmeyeceğim. Eğer biz bir santim eğilirsek bunlar bu millete diz çöktürmeye kalkacaklar. Hepimizi ezmeye kalkacaklar. Bundan sonra bizim durmamız, bizim susmamız; bu milletin sessiz kalması, yalnız kalması demektir. Bundan sonra hep beraber iktidar için yürümeye hazır mısınız? Birlikte yürümeye var mısınız? Durmadan yürümeye var mısınız? O zaman ben de varım arkadaşlar."

'YENİ BİR YOL AÇACAĞIZ YA DA YOL BULACAĞIZ'

Çok yakında ya yeni bir yol açacaklarını ya da bir yol bulacaklarını belirten Özel, "Buradan söylüyorum; Ekrem Başkan'ın Cumhurbaşkanı adaylığıyla, bunun yanında Mansur Başkan'la, Zeydan Başkan'la, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkan'la, hepinizle birlikte omuz omuza kolları sıvamaya, yolları aşındırmaya, iktidara varmaya kararlıyız. Bu kararlılık, bu inanç iktidarın korkulu rüyasıdır. Bizlerin, mağdurların ve mazlumların da iktidar rüyasıdır. Onlar korkmaya, saldırmaya devam etsinler. Biz mücadeleye, yürüyüşe ve iktidar yürüyüşüne devam ediyoruz. Adana'dan sesleniyorum; kimse korkmasın. Asla ne acele davranıp yanlış yapacağız, ne de geç kalıp umutları umutsuzluğa çevireceğiz. Size söz veriyoruz. Çok yakında ya bir yol açacağız ya da bir yol bulacağız. Çok yakında ya partimizi geri alacak bir yolu bulacağız ya da sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız. Benimle birlikte bu yolu yürümeye var mısınız? Hadi o zaman yürüyelim arkadaşlar" dedi.

Çukurova ilçesindeki açıklamalarının ardından Seyhan ilçesi Toros Caddesi'ne geçen Özel, burada esnafı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Özel, yaptığı açıklamada önlerinde uzun bir yol bulunduğunu belirterek, bu mücadeleyi gençlerle birlikte başaracaklarını söyledi.

Yusuf YILDIZ/ADANA,