Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti

Özgür Özel\'den İmamoğlu\'na Destek Ziyareti

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti, desteğini vurguladı.

17.04.2025 15:47
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Ekrem Başkan, hem Cumhurbaşkanı adayımız olarak içeride çalışıyor hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı seçilmiş başkanı ve İstanbul'un verdiği vazifeyle İstanbul'un muhafızı olarak çalışıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Özel ziyaret sırasında tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye başkanı Mehmet Murat Çalık, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yazar Mehmet Ali Çalışkan ve Can Atalay ile de görüştü. Özel 4 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

EKREM İMAMOĞLUNUN NOTUNU PAYLAŞTI

Özel, "Ekrem Başkan, hem Cumhurbaşkanı adayımız olarak içeride çalışıyor hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı, seçilmiş başkanı ve İstanbul'un verdiği vazifeyle İstanbul'un muhafızı olarak çalışıyor.Bugün heyetimize, İstanbul'a yapılan bir büyük kötülüğü yakından takip ettiğini veönümüzdeki günlerde bunu deşifre edeceğini ve o gündemle İstanbul'un Türkiye'nin dikkatini bu noktaya çekeceğini, İstanbul'un kendisine emanet olduğunu, onun burada tutulmasının kendisine değil, İstanbul'a ihanet olduğunu söylüyor. 'İstanbul'u bu millet 5 yıllığına bana emanet etti. Ben İstanbul'un muhafızıyım. İstanbul'a saldırıyorlar. Yaptıklarının farkındayım. Yarından tezi yok bunları açıklayacağım' notunu sizlerle paylaşmak isteriz" dedi.

'ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI HERKESİ BAĞLAR'

Özgür Özel, "Can Atalay ile yaptığımız görüşmenin tarihi bir önemi var. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar ki mecliste okutulmak üzere yollanmış karardır. Yargıtay'a yerine getirilmek üzere yollanmış karardır. Anayasaya aykırı bir şekilde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da biliyor ki kendisiyle bunları defalarca konuştuk. AYM kararları herkesi bağlar. Anayasada öyle yazıyor yasamayı, yürütmeyi, yargıyı ayrı ayrı bağlar. Birileri yargıya AYM kararına uyma dedi ve Anayasa Mahkemesine bu konuda itiraz edildi. Anayasa Mahkemesi kararının herkesi bağladığını söyledi, kararı da gerekçeli olarak ilan etti. Bu kararın mecliste okunması lazım. Okunmaması, anayasaya karşı suç. Suçu işleyen Numan Kurtulmuş. Dün o hataya ortak olmayın. Meclis Başkanvekilliği görevi sırasında kararı okutan Gülizar Biçer Karaca doğrusunu yaptı. Memlekette Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulmaması için bir yargılama olsa Numan Kurtulmuş ceza alır Gülizar Biçer Karaca da beraat eder. Gülizar Biçer Karaca belki de Numan Kurtulmuş'u da kurtardı yaptığı işle meclis adına yaptı.Şimdi bu yapılan iş ile ilgili konuşuyorlar. Anayasa Mahkeme kararına uymamak, uyanı da suçlamak. Numan Bey'e söylüyorum sakın bize savaş ilan etmeye kalkma. Savaş ilanı kabul ederim. Meclis başkanvekilimi tehdit etme savaş ilanı kabul ederim. Katip üyemi tehdit etme savaş ilanı kabul ederim. Bundan sonra da anayasaya aykırı bir adım atma savaş ilanı kabul ederim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Özgür Özel'den İmamoğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika

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