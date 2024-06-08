CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ege Belediyeler Birliği'nde Yönetim Anlayışını Açıkladı

Politika

'GEÇMİŞ PRATİKLERDEN FARKLI OLARAK KENDİLERİNE TEKLİFTE BULUNDUK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Sanat Başkanlık Çalışma Ofisi'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyareti sonrası Ege Belediyeler Birliği'ne geçti. Burada düzenlenen toplantıya Özel'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı. Özel, CHP'nin sadece kıyılara sıkışmış bir görüntüden Ege'deki bütün belediyeleri kazanan, İç Anadolu'da çok sayıda belediye kazanan ve Türkiye'nin yüzde 65'ini CHP'li belediyelerin yönettiği bir noktaya geldiğini belirtti. Özel, "Biz hem Ege Belediyeler Birliği'nde hem Türkiye Belediyeler Birliği'nde hem de biraz önce seçim sonuçları tamamlanan Tarihi Kentler Birliği'nde CHP'li belediye başkanlarımız var. Türkiye Belediyeler Birliği seçimini Ekrem İmamoğlu kazandı. Orada AK Parti ve MHP'nin yaşattığı geçmiş pratiklerden farklı olarak kendilerine teklifte bulunduk. 'Gelin herkes gücü nispetinde temsil edilsin' dedik. AK Parti ve MHP kendi listelerini çıkardı. Biz İYİ Parti'yle, Yeniden Refah Partisi'yle, DEM Parti ile kurduğumuz büyük ittifaklarla, belediyeler birliğinin yönetimini kazandık. Yönetirken de AK Parti'nin yaptığı gibi sadece Cumhur İttifakı'na belediyeler birliğinin imkanlarını seferber etmek yerine, herkesin gücü nispetinde bu imkanlardan yararlanmasıyla ilgili bir yönetim anlayışımız olacak" diye konuştu.

'KARŞI TARAFTAKİ DAĞINIK, BİZİM TARAFTA İŞLER YOLUNDA GİDİYOR'

Tarihi Kentler Birliği'nin de başkanlığına Mansur Yavaş'ı aday gösterdiklerini dile getiren Özel, "Oradaki toplam delege sayımız 424 olmasına rağmen Mansur Bey 495 oy alarak başkan seçildi. Rakibi Mehmet Öztürk de 221 oy aldı. AKP'nin Cumhur İttifakı adayı AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi oylarından 216 eksik oy aldı. Geçtiğimiz günlerde AKP adayının 12 oy eksik almasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nde partiden atılsınlar, hesap sorulsun gibi yaklaşımları dikkatle ve endişeyle takip ediyorken, Bugün AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nin birlikte davrandığı Cumhur İttifakı'nın toplam alması gereken oy 437 olması gerekirken 221 bir oy aldılar ve 216 eksik oy aldılar. Bu karşı taraftaki dağınıklığı ve bizim tarafta işlerin ne kadar yolunda gittiğini gösteriyor. Orada da İYİ Parti'yle, Yeniden Refah Partisi'yle birlikteyiz. MHP'ye de AKP'ye de çok sayıda partiye teklifte bulunduk. Paylaşma teklifimizi algılayamadılar. Çoğunluklarına güvendiler. Ama bugün orada ortaya çıkan durum kendileri açısından son derece vahimdir. Biz AK Partilileri, MHP'lileri de ötekileştirmeden bu imkanları herkesin gücü nispetinde elde etmesini sağlayacağız" dedi.

'YÖNETTİĞİMİZ KURUMLAR KISA SÜREDE TÜRKİYE'NİN EN İYİ YÖNETİLEN KURUMLARINA DÖNÜŞÜYOR'

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) oluşturduğu yeni yapıların CHP'li belediyelerin, sosyal demokrat belediyenin eş güdümünü sağladığını belirten Özel, "Belediyeler Birliği bütün bölge birlikleri üzerinden de çok önemli çalışmaları, koordinasyonları, eş güdümleri, denetimleri, eğitimleri hep birlikte sağlamanın niyetindeyiz. Yönettiğimiz kurumlar kısa sürede Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumlarına dönüşüyor. Hedefimiz budur" ifadelerini kullandı.

'İNSANLARIN MEMLEKETLERİNE ULAŞMASI İMKANSIZLAŞTI'

Ülkenin gündeminde Kurban Bayramı olduğunu dile getiren Özel, "İzmir'le İstanbul arasında geçen bayramdan bu bayrama otobüs taşımacılığı bilet fiyatlarının tam 2 kat arttığını üzülerek takip ediyoruz. İnsanların artık ailelerinin yanına kavuşmasını, öğrencilerin bayram tatiline gitmesini, insanların memleketlerine ulaşmasını imkansızlaştıran bir durumla karşı karşıyayız. Türkiye'nin bu sorunlarını çözmek bir yana çözemeyen ve sadece aynı kesimlere yüklenen bir iktidarla karşı karşıyayız. Aslında çözüm son derece basit. Geçmiş dönemde kur korumalı mevduattan kim kazandıysa, geçmiş dönemde hazineden aktarılan 1,2 trilyonu kimler cebine indirdiyse Kur Korumalı Mevduat üzerinden ya da kredi garanti fonu üzerinden alınan uygun kredileri, yüzde 6- 7'lik kredileri kimler gayrimenkule, lüks araçlara yatlara çevirdiyse onlardan almak lazım. Kur Korumalı Mevduatı ödeyenlere yüklenmek, işçiden almak ya da işçiye, emekliye zam vermemek, çiftçiye hak ettiği fiyatı vermemek, enflasyon yüzde 80 iken, girdi enflasyonu yüzde 120 iken, yüzde 12 zam vermek insaf değildir, vicdan değildir, hakkaniyet değildir. Bu vatandaşlar, 'Geçinemiyoruz' diye bağırınca onların seslerini duymamak değildir" dedi.

'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI CILIZ BİR KURBANLIK BİLE ALAMIYOR'

Yaklaşan bayramda emekliye 3 bin TL ikramiye verildiğini söyleyen Özel, "2018'de emekli ikramiyesi 24 kilo kıyma alırken bugün 5,5 kilo kıyma alıyor. O gün verilen emekli ikramiyesi 2 koç alıyorken bugün emekli ikramiyesi bir koçun 5'te 1'ini bile alamıyor. En düşük emekli maaşı 2002 yılında 2 koç alırken bugün en düşük emekli maaşı 10 bin lira, cılız bir kurbanlık bile alamıyorken artık emeklilerin sesinin duyulması gerekiyor. Bu konuya bir kez daha dikkat çekiyoruz. Önümüzdeki günlerde Sayın Erdoğan'la yapacağımız görüşmelerde bu büyük ekonomik krizden çıkmanın yolunun krizin mağdurlarını daha fazla yüklenmek değil, geçmiş krizin kazananlarından biraz bir şeyler talep etmek olduğunu görmek gerekiyor. Türkiye demokratikleşse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uysa, bugünkü öngörülebilirlik olsa, Türkiye'ye dünyadan kalıcı yatırımlar gelecek. Bugün sıcak para geliyor, faizden voleyi vuruyor tekrar gidiyor. Kurdan voleyi vuruyor tekrar gidiyor. Ama biz her geçen gün daha çok yoksullaşıyoruz" açıklamalarında bulundu.

'BUNA ÇOK SERT VE ÇOK NET BİR TEPKİ VERECEĞİZ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İzmir'den kuvvetli itirazı bir kez daha yükseltiyoruz. Haziran ayının sonunda asgari ücrete zam yapmamayı düşünenler bunu bir kez daha düşünsünler. Buna çok sert ve çok net bir tepki vereceğiz. Bir kez daha kimse asgari ücreti güncellememeyi düşünmesin. Asgari ücreti enflasyon artışında güncellerken, asgari ücret artışından sıkıntıya düşecek küçük esnaf, bazı KOBİ'ler ve bazı ihracatçıların da desteklenmesi için özel tedbirlerin alınması da gerekiyor. Ama yarattığınız krizin yükünü emekçilere ve emeklilere, esnafa ve çiftçiye yüklenemez. Buğdayda 15 lira taban fiyat bekliyoruz. Çay taban fiyatının 25 lira olarak güncellenmesini bekliyoruz. ve bu kararların bir an önce açıklanmasını bekliyoruz. Emekliye asgari ücret düzeyinde en düşük maaş, asgari ücrete de enflasyon oranında güncelleme bekliyoruz. Bunları yapmayanlar, bu milleti geçinemeyen hale getirirler. Geçinemeyenlerin sesini duyuyoruz. Duyurmaya kararlıyız, bu konuda haziran ayında ciddi adımlar bekliyoruz."

'BELEDİYELERİMİZİN DERTLERİNE VE PLANLARINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ'

Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "6 Haziran günü hepimizin bildiği gibi Ege Belediyeler Birliğimizin bir seçimi oldu. Seçim ve delegasyonun takdiriyle birliğimizin başkanı oldum. Ege Belediyeler Birliği 127 tane belediyemizden oluşan 8 tane ilimizden 6'sı büyükşehirlerden oluşan bir birliğimiz var. Birliğimizde bütünlüğü sağlamak ve el ele kol kola yürümek adına yola çıktık" dedi. Zeyrek, "Ege Planlama Ajansı'nı hep birlikte kurmak, belediyelerimizin dertlerine ve planlarına öncülük etmek, burada birlikteliğimizi sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında öncelikle Avrupa Birliği'nin fonlarını kullanmak ve diğer fonlarla birlikte belediyemizin dertlerine derman olmak, onlara çözüm getirmek öncelikle görevlerimizin arasında yer alacak. Bu yolda hep birlikte olacağız" diye konuştu.

Seza Nur ALPDÜNDAR/ İZMİR,