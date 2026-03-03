Özgür Özel: Taştan su çıkarsa buradan da suç çıkar - Son Dakika
Özgür Özel: Taştan su çıkarsa buradan da suç çıkar
03.03.2026 23:01
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin, "Öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor.

CHP Lideri Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Özel, "Bir kere niye Sincan'dayız? Şundan Sincan'dayız; Tanju Bey'e Bolu cezaevinde iyi bakarlarmış diye Sincan'dayız. Ben buradaki hiçbir infaz koruma memurunun ya da cezaevi yönetiminin ona kötü davranacağını öngörmem de diyorlar ki 'Bolu'da tutarsak Tanju'yu, Bolu'daki infaz koruma memurları ve Bolu Cezaevi çok seviyor, orası onun için konfor alanı olur. Düşünün, şehrin belediye başkanı. Zaten bu yüzden görevlendiriyorsun. Oy veren de bu yüzden veriyor. Sevilmeyecek adamı aday gösterir miyiz? Sevilmeyecek birine oy verirler mi? Böyle rekor üstüne rekor, Türkiye'de en yüksek oy oranıyla bir belediye başkanı seçilir mi? Dünya kadar borçla aldığı belediyenin borçlarını temizlemiş. 'Daha Bolu'ya ne yapılsın?' diye aklınızdan ne geçiyorsa onu yapıyor zaten. Böyle birisini tutukluyorlar. Alıp, burada Sincan'da yüksek güvenlikli bir cezaevine koyuyorlar" diye konuştu.

'ÖĞRENCİ OKUTMAK İÇİN KURULMUŞ BİR VAKIF'

Tanju Özcan'ın Bolu'da bir vakıf kurduğunu ve vakfın içinde AK Parti'nin Grup Başkanı, MHP'nin yöneticisi ve MHP'li belediye meclis üyelerinin olduğunu söyleyen Özel, "Vakfın içinde esnaf odaları, şoförler odası, herkes var, bütün Bolu var. Deniyor ki 'Bolu'da her siyasi partiden insan olsun. Bolu'nun yoksul, fakir çocuklarına burs verecek bir vakıf. Bir de paramız olursa yaşlılarına huzurevi yaparız.' Bolu'da 518 başvuru olmuş. 518 öğrenciye dolgun bir burs veriyorlar ki Bolulu yoksul öğrenci dışarıda zorluk çekmesin, Bolu'ya gelen yoksul öğrenci Bolu'da zorluk çekmesin. Bu vakfa bağış yapılacak, bu vakfın işlerini kolaylaştırmak için de Bolu'daki bazı billboardlar vakfa verilmiş. Şirketlere de deniyor ki 'Reklam yayınlayacaksanız bu billboardlarda kiralayacaksınız ve vakfın geliri olacak.' Üç harfliler var; bunlar İstanbul'da kurulmuş, Bolu'ya gelmiş, Bolu'da her sokak başına çöreklenmişler ve Bolu'nun esnafını batırmışlar. Bolu'da ne market kalmış, ne kırtasiye bırakmışlar. Üç harfliler duruyor orada. Bolu'nun parasını kazanıyorlar, vergiyi de gidip İstanbul'da veriyorlar. Bolu'da kazanıyor, İstanbul'da harcıyorlar. Bolu'da kazanıyor, yurtdışına yatırıyorlar. Bunlara da demişler ki 'Kardeşim bakın siz de marketsiniz, reklamınızı bu billboardlara verin ki bu vakıf kazansın. Bu vakıf çocuklara burs veriyor.' 518 çocuğa burs veriyor. Tanju Özcan'a savcılık sadece bunu sordu ve Tanju da hiçbir şey gizlemedi. Bütün Bolu biliyor ki; 'Bu vakfa bağış yapın' dedi. Ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu'nun gözü önünde o bağışlar. Zaten vakıf dediğin öyle bir yerdir. Vakfın kuruluş amacıyla öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Şimdi buradan su çıkar mı? Vallahi taştan su çıkarsa buradan da suç çıkar" ifadelerini kullandı.

'BU DURUMDA TEK AK PARTİ'Lİ BAŞKAN DIŞARIDA KALAMAZ'

Özel, "Eğer buradan icbar yoluyla irtikap çıkarsa, bir AK Parti'li belediye başkanı, bir AK Parti'li milletvekili dışarıda kalamaz. Ne yolu açtığınızı görün. Bu Türgevlere, TÜGVA'lara yapılan yardımlar var ya bir açın dökün bakalım kim yapıyor? Bu yardımlar niye yapılıyor? Mesela icbar yoluyla irtikapın bir patenti olsa, vallahi Tayyip Bey'den başkası kullanamaz bu işi. Eğer bu icbar yoluyla irtikapsa patenti Tayyip Bey'de. Bütün vakıflarda bir evladı ya da kızı ya da eşi, yıllardır işaret ettiler bu işi. 'Bu vakfa yardımı yapacaksın sonra yanıma varacaksın.' Ha bizimkilerin o vakıf üzerinden ne bir aldıkları maaş, ne bir şey. Bolu'nun vakfı Bolulu öğrencilere bakıyor kardeşim. 'Bir vakfa bağış yap sonra gel yanıma' demek suçsa, Türkiye'nin en büyük suçlusu Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın ailesinin bütün olayı bu" açıklamasında bulundu.

'TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ GÖRECEKLER'

Özel, "Yine o üç harflilerden biri mi, ikisi mi ne sonradan pişman olmuşlar. Ben pişman edeceğim onları Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle pişman edeceğiz onları. Onlar bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabileceğimizi bir görecekler bakalım. Bizim arkadaşımızı, kardeşimizi böyle bu kadar haksız yere içeri attırmaya çalışan savcıya alet olmayı görecekler. O savcı mı lazım size, biz mi lazımız size göreceksiniz bakalım. Göreceğiz. Burada büyük bir hukuksuzluğa, büyük bir haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz. Ama alnımız açık, başımız dik. Bütün AK Partililer de biliyor ki, bu işlerin tamamı AK Parti'nin yaptığı hem de böyle masumane burs için falan yapmadığı iştir. Patenti AK Parti'dedir bu işlerin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, açıklamanın ardından gazetecilerin boykot yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine, "Tam belirleyelim de hangi üç harfli olduğunu. Başında bir harf var, sonra numaraları olan bir tane var. O herhalde. Güzelce belirleyelim bunu. Önce bir Bolu'da başlatalım, sonra Türkiye'ye mi yayalım, ne yapalım? Bir bakacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

