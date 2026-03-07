Özgür Özel: Vizesiz Avrupa ve Emeklilerin Yüzü Gülecek - Son Dakika
Son Dakika

Özgür Özel: Vizesiz Avrupa ve Emeklilerin Yüzü Gülecek

07.03.2026 18:11
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlerde iktidara gelirken emeklilere ve gençlere vaatlerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kamuda mülakatı kaldıracağız, Cumhuriyet yurtlarıyla öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Bulgaristan AB'ye girdi ama biz kenarda kaldık. Herkes AB'ye girdi, refaha erdi. Gençlere yasaksız bir Türkiye ve vizesiz Avrupa vadediyoruz. Türkiye'nin, yüzünün Atatürk'ün gösterdiği yerde olduğu, hakça bir düzen kuracağız. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Karaman'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' sloganıyla düzenlenen 96'ncı mitingine katıldı. Aktekke Meydanı'nda yapılan mitingde konuşan Özgür Özel, "Karaman'a gireceğiz deyince orası AK Parti'nin kalesidir, dediler. Ama bugün burada bu meydanı görünce meydana sığmayan Karamanlıları görünce iyi ki Karaman'a gelmişiz. Karaman kimsenin kalesi değildir, milletin kalesidir. Bu soğukta, köyünden, ilçesinden kalkıp gelen, Karaman tarihinin en büyük mitingini bize yaşatan Karaman'ın yiğit evlatlarına selam olsun. Son 30 yıldır maalesef Karaman'ı kazanamadık ama kusuru kendimizde aradık. Bundan sonra daha çok çalışacağız, Karaman'ı da, Türkiye'yi de kazanacağız. Karaman MHP'li bir belediye başkanı seçti. Biz kendisine de belediye meclis üyelerine de başarılar diliyoruz. Bu demokrasinin gereğidir ama kaybettiğin zaman oraya kayyım atarsan o demokrasi değildir" dedi.

'ZAMANINDA OLURSA 798 GÜN SONRA SEÇİM OLACAK'

Mitingde seçimlere değinen Özel, "19 Mart 2025'te İstanbul'da, gerekirse bin günlük kampanya yapacağım, dedim. Onların da aklında 2027'nin Ekim ayında erken seçim yapmak var. Zamanında olursa da 798 gün sonra seçim olacak ve bu iktidar gidecek. Yeni bir dönem açılacak. Bakan evlatlarının devri bitecek, vatan evlatlarının devri başlayacak" diye konuştu.

'EMEKLİNİN YÜZÜ GÜLECEK'

CHP iktidarında çalışanın ve emeklilerin haklarını alacağını söyleyen Özel, "AK Parti, faiz ödemeyi seviyor, Türkiye'de yoksulluk sınırı 105 bin TL. Yani 5 emekli bir araya gelse yoksulluk sınırını geçemiyor. Açlık sınırı ise 32 bin TL. Asgari ücret veriyorsun, verdiğin para da açlık sınırının altında. Sadece Bağ-Kur, SSK emeklileri değil, devlet memuru emeklileri yoksulluk sınırının altında. Emekliler, tarihin en büyük vefasızlığının yapıldığı gruba dönüşmüştür. Erdoğan, emekliyi sefil etmiş, canından bezdirmiştir. Devletin polisini, jandarmasını, astsubayını, infaz koruma memurlarını ayırmayacağız. İnfaz koruma memurlarını, emniyet sınıfına ayıracağız. Maaş bağlanma katsayılarını AK Parti öncesine getireceğiz. Emeklinin yüzü iktidarımızda gülecek, söz veriyorum. En düşük emekli maaşı 8 çeyrek alıyordu bugün 2 çeyrek alamıyor. Asgari ücret altın hesabı 42 bin TL olmalıydı. AK Parti'nin kara düzeni dediğim faiz düzenidir. Bu yıl 2,7 trilyon lira faiz ödeyecekler. Sıra emekliye gelince, emekliye yok. İlk verildiğinde emekli ikramiyesi 1 koç alıyordu, şimdi o para 1 but alamıyor" dedi.

'VERGİ SİSTEMİNİ TAM TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ'

Konuşmasında çalışanlardan alınan vergileri eleştiren Özel, "28 bin TL asgari ücret ve çalışanların yüzde 50'den fazlası bu ücreti alıyor. Kimse aldığı parayla geçinemiyor. Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor, 65 lirası dolaylı vergi. Fabrikanın sahibi de bekçisi de suya, doğal gaza aynı vergiyi veriyor. Yüzde 23 gelir vergisi, geri kalan yüzde 11 ise kurumlar vergisi. Bu dünyanın en büyük adaletsizliği. Yüzde 65'ini bu meydan veriyor, yüzde 11'ini yatlarda, kotralarda gezenler veriyor. Bunun adı AK Parti'nin kara düzenidir. Bu kara düzeni yıkacağız, vergi sistemini tam tersine çevireceğiz. Vergiyi tavana, zenginliği tabana yayacağız. Kazanmayandan da vergi alınmayacak" diye konuştu.

Vizesiz Avrupa hedefine değinen Özel, şöyle dedi:

"Kamuda mülakatı kaldıracağız, Cumhuriyet yurtlarıyla öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Bizim çok gerimizde olan ülkeler, hepsi AB'ye girdiler. Bulgaristan AB'ye girdi ama biz kenarda kaldık. Herkes AB'ye girdi, refaha erdi. Gençlere yasaksız bir Türkiye ve vizesiz Avrupa vadediyoruz. Türkiye'nin, yüzünün Atatürk'ün gösterdiği yerde olduğu, hakça bir düzen kuracağız. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."

Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasının canlı yayınlanması hakkında konuşan Özel, şunları söyledi:

"Dünya ve bölgemiz kritik bir eşikten geçiyor. Türkiye'nin tüm tehditlere karşı ayakta durması gerekiyor. AK Parti toplumsal barışı zedeliyor. Darbenin üzerinden 353 gün geçti. Bir kişinin hırsı için çok ağır bedeller ödedik. Geçen hafta Devlet Bey dedi, 'iç cephe güçlensin'. Ben de 'ben mi yapıyorum, her fırsatta gerginlik yaratanlar ortada' dedim. Ekrem Başkana, önce PKK'lı dediler, sonra evrakta sahtecilik yaptı diploması sahte, dediler, yolsuzluk yaptı dediler. Sonra ajan dediler. Bir kişi bunların hepsi olabilir mi? Görünen o ki, siz o kişiden çok korkuyorsunuz. Tayyip Bey, 9 Mart Pazartesi duruşma başlıyor. 10 Mart Salı Meclis açılıyor. Meclis'e canlı yayınlaması için teklif getireceğiz. Savcısına güvenen karşımıza çıksın canlı yayın yapılsın" dedi.

'ABD VE İSRAİL HER İSTEDİĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR'

ABD, İsrail ve İran'a ilişkin de konuşan Özel, "ABD ve İsrail, her istediğini yapmaya çalışıyor. İstiyor ki onların istediği rejim olsun. İstiyorlar ki onların istediği ülkeleri yönetsinler. İran için Trump ve Netanyahu kol kola girmiş, Erdoğan yine susuyor. Çok değerli yer altı zenginliklerimizi verdi yetmedi, şimdi İran savaşına tepki vermiyor. Netanyahu'ya kahraman diyen Trump ile konuşuyor. Ondan meşruiyet dileniyor. Trump masa kurdu, masada Filistin yok ama İsrail var. Avrupa'nın aklı başındaki güçlü liderleri o masada Filistin olmadığı için masaya oturmazken, Erdoğan o masaya oturdu. Gazze'yi işgal masasından kalk. İran konusunda doğru bir tutum takın. Pedro Sanchez dik bir duruş sergilerken, Türkiye'nin duruşu içler acısıdır. Trump beni seçsin, diye üzerine düşeni yapmamaktadır" diye konuştu.

'CHP İKTİDARINDA DAVALAR YENİDEN GÖRÜLECEK'

CHP iktidarında birçok davanın yeniden görüleceğini söyleyen Özel, "CHP iktidarında toplumda travma yaratan her türlü adaletsizlik davası, başta Soma, yeniden görülecek, sorumlular hesap verecek. Ayrıca 'Efendim sen parayı Bank Asya'ya yatırdın', 'Ev sahibi istedi, öyle yatırdım.' 'Memuriyetten atıldın.' 'Sen çocuğu şu dershaneye yolladın.', 'Çocuk istedi yolladım.' 'Memuriyetten atıldın.' Bunların mahkemeye başvurup 'Yargılanmaya gerek bile yoktur' denilenler, yargılanıp da affedilenler, mahkeme kararı olanlar var KHK mağdurları. Onların hepsinin de mağduriyeti giderilecek, geçmiş dönemde 'Adil yargılanmadım' diye başvuranlar, komisyonca incelenecek, yeniden yargılanma hakkı verilecek" dedi.

Haber: Salih BÜYÜKSAMANCI-Muammer ŞEN/KARAMAN,

Kaynak: DHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.