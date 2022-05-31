Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi

Tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Canan Kaftancıoğlu, yarın gerçekleştirilecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesine yönelik de mesaj verdi.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Değerli yol arkadaşlarım. Esas olan ahlak, akıl, adalet. Biz adalet mücadelesini bu ülkede adalete susamış insanlar için veriyoruz. Yarın Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız."

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