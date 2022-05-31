Tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Canan Kaftancıoğlu, yarın gerçekleştirilecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesine yönelik de mesaj verdi.
Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Değerli yol arkadaşlarım. Esas olan ahlak, akıl, adalet. Biz adalet mücadelesini bu ülkede adalete susamış insanlar için veriyoruz. Yarın Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız."
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Son Dakika › Politika › Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi - Son Dakika