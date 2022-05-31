Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi - Son Dakika
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Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi

31.05.2022 18:12
Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi

Hakkındaki 4 yıl 11 aylık hapis cezasının kesinleşmesinin ardından prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "denetimli serbestlik" kapsamında tahliye edildi. Basın açıklaması yapan Kaftancıoğlu, "Yarın Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız." ifadesine yer verdi.

Tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi'nde kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Canan Kaftancıoğlu, yarın gerçekleştirilecek olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesine yönelik de mesaj verdi.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Değerli yol arkadaşlarım. Esas olan ahlak, akıl, adalet. Biz adalet mücadelesini bu ülkede adalete susamış insanlar için veriyoruz. Yarın Ekrem İmamoğlu'nun mahkemesi var. Hep birlikte orada olacağız."

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SON DAKİKA: Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi - Son Dakika
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