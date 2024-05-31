Saadet Partisi Milletvekili: Erdoğan Muhalefet Liderlerini Bir Araya Getirsin - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Milletvekili: Erdoğan Muhalefet Liderlerini Bir Araya Getirsin

Saadet Partisi Milletvekili: Erdoğan Muhalefet Liderlerini Bir Araya Getirsin

Saadet Partisi İstanbul milletvekili Birol Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan zulme karşı daha somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet partilerinin liderlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, Gazze'ye veya sınır kapısına gideceğini kararlılıkla beyan etmesini ve bir yardım konvoyunu harekete geçirmesini önerdi.

31.05.2024 10:46
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Saadet Partisi İstanbul milletvekili Birol Aydın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm muhalefet partilerinin liderlerini bir araya getirsin. Gazze'ye veya sınır kapısına gideceğini kararlılıkla beyan etsin. Bunu hissettirsin, İsrail feleğini şaşırır, bundan emin olunuz" dedi.

Saadet Partisi İstanbul milletvekili Birol Aydın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Filistin'de yaşanan zulme karşı daha somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Aydın, iktidarı Filistin için daha etkili ve kararlı adımlar atmaya çağırdı ve tüm siyasi partilerin ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini belirtti. Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ey Birleşmiş Milletler, ey Amerikan devleti, ey Avrupa Birliği ülkelerinin yöneticileri' ve 'Dünya 5'ten büyüktür' söylemlerine atıfta bulunarak, bu tür seslenişlerin artık karşılık bulmadığını ifade etti. Aydın, "Değerli arkadaşlar, artık söz bitmiştir ama bu söz bugün bitmemiştir, zaten bitmişti; bundan böyle sözün hiçbir karşılığı yoktur. Çok net konuşacağım. Bir insanın insanlığı Filistin'e bakışından belli olur. İsrail hastane bombaladı, sadece kınadınız. İsrail ambulans bombaladı, sadece kınadınız. İsrail camileri bombaladı, sadece kınadınız. İsrail bebekleri katletti, sadece kınadınız. İsrail çadırları bombaladı, insanları yakarak katletti; şimdi yine sadece kınıyorsunuz. Sizin kınamaktan öte bir adım atmanız için İsrail daha ne yapmalı arkadaşlar?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve muhalefet partilerinin liderlerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Aydın, "Bakınız, buradan çağrıda bulunuyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan tüm muhalefet partilerinin liderlerini bir araya getirsin. Gazze'ye veya sınır kapısına gideceğini kararlılıkla beyan etsin. Bunu hissettirsin, İsrail feleğini şaşırır, bundan emin olunuz. Silahlı Kuvvetlerimizin koruması ve gözetiminde tüm siyasi partilerimizden temsilcilerle oluşan milletvekillerinin de içinde yer alacağı bir heyetle bir yardım konvoyunu harekete geçireceğimizi söyleyelim, hissettirelim, emin olunuz, Gazze'de insanlar nefes alırlar, rahatlarlar" dedi.

'TBMM'YE ZULMÜ KINAMAK DEĞİL, ZALİMİN ZULMÜNÜ DURDURMAK YARAŞIR'

Türkiye'nin mazlumlara karşı her zaman destek olması gerektiğini ifade eden Aydın, "Çatısı altında bulunduğumuz bu meclis emperyalizme karşı çatışmayı göze almış bir meclistir. Bu meclis, Kıbrıs'a donanmalara gönderen bir meclistir. Bu Meclis, Irak tezkeresini reddeden bir meclistir. Bu meclis, Gazi Meclistir. Bu meclis, zalime haddini bildiren meclistir. Mazluma kol kanat germiş bir meclistir. Bu Meclis, bugün de tarihi sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır ve bu sorumlulukları kuşanmak zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisine, zulmü kınamak değil, zalimin zulmünü durdurmak yaraşır. Gerçekten bir şey yapılacaksa Türkiye olarak biz yapabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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