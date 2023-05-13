Havaalanları ve otogar tıka basa yolcu doldu! Sebebi ise seçimde oy kullanmak için memleketlere dönmek - Son Dakika
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Havaalanları ve otogar tıka basa yolcu doldu! Sebebi ise seçimde oy kullanmak için memleketlere dönmek

13.05.2023 14:39

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için otogarlarda hareketlilik başladı. Yaşanan yoğunluk nedeniyle firma sahipleri ek sefer koyduklarını belirtti. Otogarlarda olduğu gibi havaalanlarında da yoğunluk mevcut.

Yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminal'inde yoğunluk arttı. Firmaların seçim yoğunluğu nedeniyle ek sefer koydukları gözlemlendi. Diyarbakır'da özel bir firmada işletmeci olarak çalışan Tahir Aydemir, bilet satışlarında gidiş ve dönüş şeklinde yoğunluğun olduğunu belirtti.

Otogarlarda seçim yoğunluğu, ek seferler açıldı

DEPREMZEDELER OY VERMEK İÇİN DÖNÜYOR

Deprem bölgesi olan Diyarbakır'da evi ağır hasar görüp il dışına yerleşen vatandaşların da Diyarbakır'a oy kullanmak için döndüklerini belirten Aydemir, "Yarınki seçim için aşırı bir yoğunluk söz konusudur. Bilet alan kişiler aynı günde dönmek için gidiş dönüş bileti alıyor. Yolcular arasında bazıları da sadece gidiş bileti alıp bir haftalığına tatil de yapıyor. Bilet alımlarında en fazla Antalya, İzmir, İstanbul gibi şehirler söz konusudur. Deprem bölgesinden o kadar fazla gelen yok. Daha çok işçi kesimi oy kullanmak için bilet kesiyor. Diyarbakır'da oy kullanan depremzedeler de gelip başka şehre yerleştikleri için geri dönüyorlar" dedi.

Otogarlarda seçim yoğunluğu, ek seferler açıldı

"OY VERİP İZMİR'E GERİ DÖNECEĞİM"

Depremde Diyarbakır'daki evi ağır hasar görüp İzmir'e yerleşen Hasan Satar, Diyarbakır'a gelerek oy kullanıp tekrar İzmir'e geri döneceğini söyledi. Satar, " 14 Mayıs'ta oy kullanmak için İzmir'den Diyarbakır'a geldim. Pazartesi günü de tekrar İzmir'e döneceğim. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden dolayı Diyarbakır'daki evimiz ağır hasar görmüştü. Bu sebeple İzmir'e yerleştim. İkametgah adresim Diyarbakır'da olduğu için ben de gelip oyumu Pazar günü kullanacağım" ifadelerinde bulundu.

Otogarlarda seçim yoğunluğu, ek seferler açıldı

ÖĞRENCİLER AKIN ETTİ

Dicle Üniversite'sinde öğrenci olduğunu ve oy kullanmak için İzmir'e gideceğini belirten Şervan Kızılarslan ise şunları kaydetti:
" Dicle Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Oy kullanmak için ikametgahımın yer aldığı İzmir Torbalı'ya gidiyorum. Bu seçim inşallah milletimiz adına hayırlısıyla sonuçlanır. Ülkemiz için kim hayırlıysa o kazanır inşallah. Oyumu kullandıktan sonra tekrar geri gelip eğitimime devam edeceğim."

UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Yolcu yoğunluğunun yaşandığı bir diğer adres ise havalimanları. Havayolu şirketlerinin oy kullanacaklar için bilet fiyatını düşürmesinden sonra vatandaşlar, havayoluyla oy kullanmak için memleketlerine gitti.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, 14 Mayıs, Deprem, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Havaalanları ve otogar tıka basa yolcu doldu! Sebebi ise seçimde oy kullanmak için memleketlere dönmek - Son Dakika


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