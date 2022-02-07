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Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu? - Son Dakika

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

07.02.2022 10:12
Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Avrasya Araştırma'nın geçtiğimiz ocak ayının sonunda yaptığı ankette katılımcılara pek çok sorunun yanı sıra; Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek olası adaylar da da soruldu. Ekrem İmamoğlu; Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oranla öne çıktı.

Avrasya Araştırma, 24-31 Ocak tarihleri arasında yapmış olduğu anket çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. 1860 kişinin katıldığı çalışmada hükümeti başarısız bulanların oranı yüzde 63,4 olarak belirlendi. Başarılı bulanlar ise sadece yüzde 27,5 oldu.

ERKEN SEÇİM İSTENİYOR

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

"Erken seçim yapılmasını destekler misiniz?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 63,5'i "Evet desteklerim" yanıtını verdi. Erken seçim istemeyenler ise yüzde 25,9'da kaldı.

ÇATI ADAYI KİM OLSUN?

Araştırmanın en dikkat çekici soruları ise Cumhurbaşkanı seçimlerinde "çatı adayı" olarak Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın çıkması durumunda alacakları oy oranları oldu.

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Kılıçdaroğlu diyenler 45.3 oranında kalırken, karşısındaki Erdoğan 30.6 olarak ölçüldü.

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Çatı adayı olarak Mansur Yavaş sorusuna 46.4 ile evet oranı çıkarken, Erdoğan 29.8 olarak kayda geçti.

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Ekrem İmamoğlu ise, Erdoğan'ın karşısındaki en yüksek oyu aldı: 48.6. Erdoğan ise 31,1 olarak ölçüldü.

MHP SEÇMENİN YARISINA YAKINI CUMHUR'DAN MEMNUN DEĞİL

Katılımcılara son milletvekilliği seçiminde partisinin bulunduğu ittifaktan memnun olup olmadığı da soruldu.

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Buna göre; AK Parti seçmenlerini yüzde 26.8'i, MHP seçmenlerinin yüzde 45.5'i, CHP seçmenlerinin yüzde 8.1'i, İYİ Prati seçmenlerinin yüzde 11.8'i partisinin bulunduğu ittifaktan memnun değil.

İKİ İTTİFAKTA OLMAYANLARA SORULDU: HANGİSİNİ TERCİH EDERSİNİZ?

Ankette Millet ve Cumhur ittifakında resmi olarak henüz yer almayan parti seçmenlerine de, ittifak tercihleri soruldu.

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

HDP seçmeninin yüzde 72.4'ü, DEVA seçmeninin yüzde 76.5'ü, Gelecek Partisi seçmeninin yüzde 69.2'si Millet İttifakı diyor.

"ÜÇ YILDA HÜKÜMET OLUMSUZ YÖNDE, MUHALEFET OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİ"

Araştırmaya katılanlara son üç yılda iktidar ve muhalefet partilerinin performansları da soruldu.

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Hükümetin performansının son 3 yılda "olumsuz yönde" değiştiğini söyleyenlerin oranı yüzde 57.2 olarak tespit edildi.

Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu?

Muhalefetin üç yıllık performansına "olumlu yönde" değişti diyenlerin oranı ise yüzde 48,2 olarak kayda geçti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Erken Seçim, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçmene soruldu: Erdoğan'ın karşısına kim çıksın? Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı, İmamoğlu mu? - Son Dakika


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