Semih Yalçın: Türkiye\'nin, TBMM\'nin çatısı altında çözemeyeceği hiçbir sorunu yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın , "Şüphesiz Türkiye 'nin, milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin çatısı altında çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Terörsüz Türkiye projesi hayata geçirilirken, birlik ve bütünlüğümüzden, milli egemenliğimizden, milli devlet ilkesinden asla taviz verilmeyecektir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda, parti tarafından düzenlenen 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilki, Erzurum'da 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' temasıyla yapıldı. Kazım Karabekir Spor Salonu'ndaki Erzurum bölge toplantısına; Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerinden sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.

'MATUF PROJE, DEVLETR POLİTİKASI HALİNE GELMİŞTİR'

Burada konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısının kodları, Erzurum Kongresi'nin özünde aranmalıdır. Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye sloganı altında başlattığı milli birlik, kardeşlik ve dayanışma hamlesi; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteğiyle yürütme erkinin gücünü arkasına almıştır. Bu sayede; geleceğimizi teminat altına almaya, bekamızı sağlamlaştırmaya matuf bir proje, devlet politikası haline gelmiştir. Terörsüz Türkiye için TBMM'de oluşturulan komisyon da Erzurum'da kuvveden fiile geçen varlık bilinci ve birlik ruhuyla hareket edecektir. Şüphesiz Türkiye'nin, milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin çatısı altında çözemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Terörsüz Türkiye projesi hayata geçirilirken, birlik ve bütünlüğümüzden, milli egemenliğimizden, milli devlet ilkesinden asla taviz verilmeyecektir. Terörsüz Türkiye adımı, 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin önemli bir parçası olmakla beraber, aynı zamanda milli devlet sürecinin tamamlanmasında önemli bir aşamaya işaret etmektedir" diye konuştu.

'HİÇBİR PAZARLIK VE TAVİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bu proje hiçbir pazarlığın söz konusu olmadığını ifade eden Yalçın, "Bazı maksatlı çevrelerin iddia ettiği gibi, Sayın Genel Başkanımız ve iktidar açısından hiçbir pazarlık ve taviz söz konusu olmamıştır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, elini barış ve kardeşlik adına uzatarak kutlu bir davette bulunmuş, çağrısı da derhal karşılık bulmuştur. Meclis'te kurulmuş bulunan komisyon da kesinlikle bir tavizin ve verilmiş herhangi bir sözün sonucu şekillenmemiştir. Komisyonun çalışmaları çerçevesinde, Anayasa'mızın değiştirilmesi mümkün olmayan 4 maddesinde ifadesini bulan milli egemenlikten asla geriye dönüş olmayacaktır. Ancak takdir edilecektir ki 40 yılı aşkın süredir Türkiye'ye ayak bağı olan terör örgütünün ortadan kaldırılması ve yüzlerce şehit, binlerce gazi vermemize yol açan bu belanın sona ermesi öyle ha deyince mümkün olmayacaktır. Bunun için bir zaman aralığına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hususta irade beyanı önemlidir. Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahlarını yakması fevkalade önemli bir sonuçtur. Ancak bunun devamı da Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümeti tarafından takip edilmekte, devamının da geleceği tamamıyla silahların bırakılması hususunda bir sonucun alınacağı muhakkak görülmektedir" dedi.

'TERÖRÜN BİTMEMESİNİ SADECE DÜŞMAN İSTER'

Semih Yalçın, "Terörizmin arkasında egemen güçlerin, emperyalizmin durduğu bir ortamda, bölücü terör örgütünün tamamen tasfiyesi zaman alacaktır. Meselenin yurt içi ve yurt dışı ayağı, harici aktörleri vardır. Bölücü örgütten doğrudan suça karışmayanların, meşru siyaseti tercih edenlerin topluma entegrasyonu için bazı şartların olgunlaşması, kimi düzenlemelerin yapılması icap etmektedir. Terörün bitmemesini, yeni şehitlerin gelmesini sadece düşman ister. Bir de elinde terör istismarından başka siyasi malzeme olmayan siyaset çevreleri ister. Bunun dışında Türk toplumunun bütün kesimleri Terörsüz Türkiye sürecini hararetle desteklemekte, bu projenin arkasında var güçleriyle durmaktadır. Terörsüz Türkiye, ülkemizin geleceğe dönük stratejilerinin başarısı ve bilhassa 'Türkiye Yüzyılı' hedefinin gerçekleşmesi açısından fevkalade isabetli bir hamledir" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DEKİ MUHALEFET İLE TERÖRİST İSRAİL, KÖTÜ NİYETTE İTTİFAK ETMİŞTİR'

Semih Yalçın, "Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nı Filistin üzerinden körü körüne eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dolaylı olarak İsrail'in çıkarlarına hizmet etmektedir. İP sözcüleri başta olmak üzere MHP'yi Terörsüz Türkiye konusunda PKK ile aynı safta göstermeye çalışanlar da terör devleti İsrail'in ekmeğine yağ sürmektedir. Türkiye'deki muhalefet ile terörist İsrail, kötü niyette ittifak etmiştir. Diğer taraftan CHP ve diğer partiler, 'acaba Cumhur İttifakı, Terörsüz Türkiye adımından nemalanır mı? Bir seçimde bunu oya çevirir de öne geçer mi?' gibi çıkarcı hesaplar peşinde, hakikati ıskalamaktadır. CHP'nin ve öteki partilerin Terörsüz Türkiye bağlamında TBMM'de oluşturulan komisyona dair hala kararsız ve ikircikli tavır içinde bulunması da maalesef yine oy endişesine dayanmaktadır" dedi.

'TÜRK MİLLETİ ALGI OYUNLARINA KAPILMAYACAK'

Yalçın, "Terörsüz Türkiye hamlesini MHP ile PKK arasında iş birliği gibi yansıtma ve MHP liderini bölücübaşı ile aynı safta gösterme hadsizliği de aynı alçak ve sefil zihniyetin ürünüdür. Oysa Terörsüz Türkiye projesi tamamen hayata geçip toplumsal bütünlük ve kucaklaşma gerçekleşirse, ortada ne bölücü terör örgütü ne de bölücübaşı kalacaktır. TBMM çatısı altında, bölücü terör örgütünü temsil edenler ile bir arada siyaset yapmaya itiraz etmeseler de mangalda kül bırakmayan, halkın gündemi yerine havai kürsü pehlivanlığını tercih eden İP gibi partilerin sözcüleri, kendilerini kandırmaktan öteye geçemeyeceklerdir. Türk milleti; algı oyunlarına kapılmayacak, yalancı pehlivanların naralarına prim vermeyecek kadar basiretli ve zekidir. Türkiye'de haklıyı haksız, doğruyu eğri, beyazı kara göstermeye çalışan siyaset ve muhalefet anlayışı milletten dönecektir. Türk milleti; en adil, en doğru hakemdir. Allah, haklılar için ne güzel vekildir" diye konuştu.