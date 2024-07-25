Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Şırnak'a 43 milyar 185 milyon lira yatırım yapıldı

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yıl içerisinde Şırnak'ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 43 milyar 185 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Şırnak'a gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şırnak Valiliğine ziyarette bulundu. Vali Cevdet Atay ve beraberindekiler ile değerlendirme toplantısı yapan Bakan Uraloğlu, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek adımları atmaya devam ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ve haberleşme projelerimizle ülkemizin ulaşım ve iletişim ağını nakış gibi işlediklerini, 2002 yılında 6.101 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 29.434 kilometreye ulaştırdıklarını söyledi.

Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısının 6 iken, 77'ye yükselttiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Türkiye'yi Avrupa'nın 6., dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 346 noktaya ulaştık" dedi.

10 Ağustos'ta da Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışını gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Genişbant abone sayımız 2002 yılında 20 bin iken bugün 93,3 milyona ulaştı ve fiberoptik kablo uzunluğumuz 561 bin 695 kilometreye yükseldi ve Türkiye Yüzyılı'nda her alanda olduğu gibi haberleşme alanında da küresel çapta büyük başarılara devam ediyoruz. Bu ay içinde ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'yı ilk yörüngesine başarıyla fırlattık. Bütün aşamalar başarıyla tamamlanarak geçici yörüngesinde test sürecine başladık. İnşallah yıl sonuna doğru da 42 derece doğu yörüngesindeki kalıcı yörüngesine ulaşarak hizmete başlayacak. Artık Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanımıza girecek. Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak."

Batıda ne varsa doğuda da olacak dediklerini aktaran Bakan Uraloğlu, "İnsanımız için toplu konut projeleri hayata geçiriyoruz, ticaret gelişsin diye iş yerleri açıyoruz, çocuklarımız en iyi imkanlarda okusunlar diye okul yapıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de ulaşımın, haberleşmenin her modunda çalışıyoruz, yol yapıyoruz, havalimanı yapıyoruz. Ama maalesef Tendürek Geçidi, Çatak-Şırnak ve Van- Hakkari yol şantiyelerimizde 2017'de yapılan baskınlarda iş makinelerimizi yaktılar, 4 kardeşimizi şehit ettiler. Ancak biz bugüne kadar yılmadık bundan sonra da yılmayacağız. Bakın, son 22 yıl içerisinde Şırnak'ın ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 43 milyar 185 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" diye konuştu.

"17 milyar 812 milyon lira proje tutarıyla 10 ayrı kara yolu çalışmasına da devam ediyoruz"

"Şırnak'ın karayolu ulaşım ağının gelişimine çok önem verdik" diyen Bakan Uraloğlu, "2002 yılına kadar sadece 25 kilometre bölünmüş yolu var iken, 172 kilometre daha bölünmüş yol inşa ederek toplamda 197 kilometreye ulaştık. Yollarının sadece 20 kilometresi BSK kaplamalı iken, 234 kilometre daha BSK kaplama yaparak toplamda 254 kilometreye yükselttik. 4 bin 955 metre uzunluğunda 4 adet Tek Tüp, 2 adet Çift Tüp Tünel olmak üzere 6 tünel açtık. 4 bin 190 metre uzunluğunda 43 köprü inşa ettik. 17 milyar 812 milyon lira proje tutarıyla 10 ayrı karayolu çalışmasına da devam ediyoruz. Buraya gelmeden önce Cizre - Silopi Yolu'nda incelemelerde bulunduk. Yolun Cizre Köprülü Kavşağı'ndan Silopi Çevre Yolu girişine kadar olan 21,8 kilometrelik kesiminin BSK onarımına başlamıştık. Bugüne kadar; 10,5 kilometrelik kesimi binder seviyesinde tamamladık. Bu yıl içinde 5 km'lik kesimi daha tamamlamayı hedefliyoruz. Mevcut ihale kapsamında 15,5 kilometrelik kesimi aşınma seviyesinde tamamlayacağız. Kalan 6,3 kilometrelik kesimin yapılması için de en yakın zamanda ikmal ihalesine çıkmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız"

Kalkınma Yolu Projesi'ne değinen Bakan Uraloğlu, " Basra Körfezi'nde inşa edilmekte olan FAV Limanı'ndan başlayıp Şırnak Ovaköy'e, oradan Şanlıurfa'ya, oradan Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar Ege Denizi'ne, Karadeniz'e ve Akdeniz'e açılacak olan çok önemli bir ticaret koridorunu hayata geçiriyoruz. FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz. Bu koridorun ülkemizden Avrupa'ya demiryolu geçişi 2 bin 94 kilometre olacaktır. Koridor üzerindeki mevcut ve devam eden demiryolu yatırımlarımıza ilaveten; 127 kilometresi Nusaybin-Cizre-Ovaköy arasında olmak üzere 727 kilometrelik demiryolu yatırımının da hayata geçirilmesini planladık. Nusaybin-Cizre-Ovaköy kesiminde yapım ihalesine çıkılması için çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Kalkınma Koridoru üzerinde Tekirdağ (Çerkezköy), İstanbul (Yeşilbayır), Bilecik, Mardin ve Şırnak (Ovaköy) olmak üzere 5 lojistik merkez daha yapılmasını da planladık" dedi.

Proje kapsamında Şırnak Ovaköy'e bir lojistik merkez de kazandırılacağını kaydeden Bakan Uraloğlu:

"Şanlıurfa-Ovaköy" arasında 331 kilometre uzunluğunda yeni otoyol yatırımı yaparak projenin Türkiye'deki karayolu geçişini de tamamlamayı planlıyoruz. Tabi bunlarla birlikte Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması söz konusu ve bu bölge sakinleri için büyük bir öneme sahip. Projeyle birlikte ihracatımızın artmasını, gençlerimize sağlanan iş imkanlarının artmasını, daha fazla üretim yapmamızı tetikleyecek altyapının gelişmesini bekliyoruz."

2013 yılında Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nı da hizmete acıktıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Bu havalimanının açılacağına hayal olarak bakanlar vardı. Yapıldığını görünce bizi yıldırmaya çalıştılar. Ama yılmadık, tehditlere kulak asmadık. Yıldıramayacaklarını anlayınca dediler ki, 'bu havalimanını hizmet için değil, asker için yapıyorlar.' Bu Havalimanı; Şırnak'a, Şırnaklılara, bölge insanına hizmet etsin diye, doğuyla batıyı en hızlı ve konforlu yoldan birleştirsin diye. Havalimanının isminin bölge halkının kalbinde yer etmiş merhum milletvekillerimizden "Şerafettin Elçi" olarak koyulmuş olması da bunun en güzel ispatı oldu. Haftanın 7 günü İstanbul Havalimanı ve 6 günü Esenboğa Havalimanı, haftanın 4 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı ile karşılıklı seferler düzenleniyor. 2013 yılında 39 bin olan yolcu trafiği, 2023 yılında yaklaşık 402 bine çıktı. Bu yıl ilk 6 ayda 215 üzerinde vatandaşımız havayoluyla yolculuk gerçekleştirdi" dedi. - ŞIRNAK