Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı - Son Dakika
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Politika

Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı

Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifi görüşmeleri tartışmalı başladı

Kamuoyunda tartışmalara yol açan sahipsiz hayvanlara ötanazi öngören yasa teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda tartışmalı bir şekilde görüşülmeye başlandı. Muhalefet milletvekillerinin salonun küçük olduğu itirazları üzerine komisyon görüşmeleri daha büyük bir salona alındı. Tartışmalı yasa teklifiyle ilgili görüşmeler devam ediyor.

17.07.2024 16:33  Güncelleme: 17:25
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Kamuoyunda tartışmalara yol açan, hasta olanların yanında sayıları kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan sahipsiz hayvanlara ötanazi öngören sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda da tartışmalı başladı. Muhalefet milletvekillerinin salonun küçük olduğu itirazlarıyla yaşanan tartışmaların ardından komisyon görüşmeleri daha büyük olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alındı.

AK Parti tarafından hazırlanıp, TBMM Başkanlığı'na sunulan sahipsiz hayvanlara yönelik 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Hayvan hakları savunucuları, özellikle hasta hayvanların yanında sayıları kamu güvenliği açısından tehlike oluşturan sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılmasını öngören teklife tepki gösterdi. Kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa teklifinin görüşmelerine TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda başlandı.

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride vekiller tartışta, kapıda arbede çıktı

AK PARTİ İLE DEM PARTİLİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA

AK Parti milletvekilleri toplantıya, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralananların fotoğrafları ile katıldı. AK Parti'liler, yasa teklifine yönelik itirazlarını dile getiren vekillere bu fotoğrafları gösterdi. AK Parti ile DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride vekiller tartışta, kapıda arbede çıktı

Öte yandan muhalefet partilerin milletvekilleri, bazı hayvan hakları derneklerinin temsilcilerinin de katıldığı toplantıda salonun yetersiz olduğunu söyleyerek, değişiklik talep etti. Komisyon Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, talebe olumsuz yanıt verince milletvekillerinin tepkisi arttı. Bunun üzerine Kirişci, toplantıya yarım saat ara verdi. Kirişci, aranın ardından komisyon toplantısının daha büyük olan Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna alındığını duyurdu.

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride vekiller tartışta, kapıda arbede çıktı

ARBEDE ÇIKTI

Ardından komisyon üyeleri Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna geçti. Salona milletvekilleri, gazeteciler ve görevliler dışında kimse alınmadı. Hayvan hakları savunucuları, kanun teklifi görüşmelerini izlemek için salona girmek istedi. Ancak salona girmelerine izin verilmeyince TBMM koridorunda güvenlik görevlileri ile aralarında arbede yaşandı. Hayvan hakları savunucuları, kanun teklifi görüşmelerini komisyon salonu koridorundaki televizyondan takip ediyor.

Sokak hayvanları teklifinin komisyon görüşmelerinde gerilim had safhada! İçeride vekiller tartışta, kapıda arbede çıktı
Kaynak: DHA

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