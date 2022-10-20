AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi! - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!

20.10.2022 20:19

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Azerbaycan Zengilan yolunda trafik kazası geçirdi. Yıldırım ve Ayrım'ın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin bundan sonra daha da güçleneceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE GİTMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan'a giden heyette AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

CEBRAYIL'DEN DÖNÜŞTE KAZA YAPTILAR

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Zengilan yolunda kaza yaptı. Binali Yıldırım'ı ve Ayrım'ı taşıyan araç Cebrayıl'den dönüşte virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza nedeniyle hava yastıkları açılan araçtan çıkarılan Yıldırım, ambulansla olay yerinden ayrıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. Milletvekili Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Yıldırım'ın Bakü'de hastanede olduğu öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi!

BAKAN KOCA DA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Azerbaycan'da trafik kazası geçirdi! - Son Dakika


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