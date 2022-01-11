Son dakika! Bahçeli'den teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li için sert sözler: AYM görevini bir an önce yapmalıdır - Son Dakika

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman'da TSK'nın operasyonunda öldürülen 4 teröristten birisi olan Volkan Bora'nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak'taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Büyük tepki çeken fotoğraflar sonrasında Güzel hakkında fezleke düzenlendi. Adalet Bakanlığı da bu sabah fezlekeyi TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

"ANAYASA MAHKEMESİ GÖREVİNİ YAPMALIDIR"

Bugün partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, Semra Güzel'in teröristle çekildiği fotoğrafları için zehir zemberek sözler kullandı. Bahçeli, "Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. HDP'yi Türk siyaset ve demokrasi hayatında bir saniye bile görmeye tahammül edemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de yapmasını bekliyoruz.

"BU NE KEPAZELİKTİR"

Mehmetlerimize kurşun sıkan hainlerle düşüp kalkacaklar sonra da karşımıza geçip demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ezberlerini utanmadan sıralayacaklar. Bu ne kepazelik, ne pişkinliktir. PKK'lı ile karanlık ilişkilere giren HDP'li vekilin dokunulmazlığı derhal kaldırılmalıdır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"İP'in genel başkanı , Şanlıurfa'da patlama sonucu şehit verdiğimiz kahraman mehmetçiklerimize rahmet diliyorum dedi. Burada patlayan nedir belli değil. Patlatan kimdir belli değil. PKK'ya YPG'ye tek bir açıklama yoktur. PKK bomba patlattı derseniz adam olursunuz.

"PKK BOMBA PATLATTI' DERSENİZ SADECE ADAM OLURSUNUZ"

HDP'yi küstürmemek için kırk dereden su taşıyanlar, PKK'yı incitmemek için suya sabuna dokunmaktan kaçınanlar, samimiyet fukarasıdır. Zira, her şey gün gibi meydandadır. Ey zillet partileri, çekinmeyin; telaşa kapılmayın, yürekliyseniz itiraf edin. PKK bomba tuzakladı, sonra da patlattı derseniz sadece ve sadece adam olursunuz, ahlaklı olursunuz, dürüst olursunuz.

"TEZKEREYE HAYIR OYU VEREN KILIÇDAROĞLU MU TERÖRLE MÜCAEDLEYİ SAVUNUYOR?"

CHP Genel Başkanı geçen hafta katıldığı bir televizyon programında bir yalana bin yalan ekleyerek şu ibret verici değerlendirmelerde bulundu: Terör konusunda bir şey geldi de biz hayır mı dedik? Terörle mücadelede yapmayın mı dedik? Hayır, bu temelsiz, mesnetsiz açıklamayı duyduktan sonra ne söylesek boştur. Irak ve Suriye'ye asker gönderilmesini iki yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 26 Eylül 2021 günü oylanırken CHP hayır dedi mi? Elbette dedi. Bu tezkereye HDP hayır dedi mi? Kuşkusuz dedi. İP sadece 2-3 milletvekiliyle oylamaya iştirak edip kerhen evet dedi mi? Bu da oldu. Gönülsüz 2-3 evetle durumu kurtarmaya çalıştılar. Kılıçdaroğlu'na bakarsanız Suriye'ye barış getireceğiz masalını dinleyeceksiniz. Neden bizim askerimiz Suriye'de şehit oldu diye sorup, Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanan Kılıçdaroğlu mu terörle mücadeleyi destekliyor?

"DİAYDER TOPLANTISINA KATILDIN MI MERTÇE SÖYLE"

Kılıçdaroğlu DİAYDER'in toplantısına katıldı mı katılmadı mı? Saklanma Kılıçdaroğlu, çık karşımıza mertçe söyle. Adamsan bu soruların cevabını ver."