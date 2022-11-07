Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

07.11.2022 20:24

Başörtüsüyle ilgili anayasa değişikliği teklifi, EYT düzenlemesi, asgari ücret zammı, sözleşmeli personele kadro, sosyal konut gibi konuların ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

"KURALARIN ARDINDAN TOKİ KONUTLARI İNŞA EDİLECEK"

TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra komutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Milletimiz için Togg önemli sembol haline gelmiştir. Sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz.

"TOGG MART SONUNDA YOLLARA ÇIKACAK"

Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk.

"ŞEHİR HASTANELERİ SAĞLIKTA DEVRİMİN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ"

Sağlıkta devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla küresel bir markaya dönüştürüyoruz. Gıpta ile bakılan birikimi Türk devletleri teşkilatı olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşımlarımızla hakkaniyetli ve insani duruşumuzun gereği olarak görüyoruz. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı en üst paya çıkarmayı hedefliyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde görev yapan müftülerimizle bir araya geldik.

"POLİSİMİZE İFTİRA ATANLAR SİNSİ NİYETLERLE HAREKET EDİYOR"

Polis akademimizin komiser yardımcıların mezuniyet töreninde sevince ortak olduk. Yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılarla, aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir.

"TÜRKİYE 5. KOL ELEMANLARINDAN ÇOK ÇEKTİ"

Türkiye 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre bu faaliyet sebebiyle eserlerden mahrum kalmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız kritik dönemde aynı oyun sergilenmeye başlandı. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum; başaramayacaklar.

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLAR
500
Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin merakla beklediği kararı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Milyonlarca işçi, memur ve emeklinin merakla beklediği kararı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut ve kira fiyatlarındaki dengesizliğin bu çalışmalarla ortadan kalkacağına inanıyorum' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut ve kira fiyatlarındaki dengesizliğin bu çalışmalarla ortadan kalkacağına inanıyorum'

Kabine Toplantısı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika


Son Dakika
20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
19:51 Futbol dünyasını şaşırtan gelişme! Dünya devi Liverpool satışa çıkarıldı
19:02 Jorge Jesus'un rotasyonu sürüyor! Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:33 CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: Kasım sonunu bekleyin, Kılıçdaroğlu uzun süredir üzerinde yoğunlaştığı çalışmayı paylaşacak
18:26 Rezidansta işkenceye uğrayan Demet, kendisine uygulanan insanlık dışı muameleyi anlattı: Genital organıma cop sokmak istedi
18:22 Teknoloji sektöründe işten çıkarma dalgasına Meta da katılıyor! Binlerce çalışan tedirgin
18:11 İlk seferine 12 Aralık'ta başlayacak Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet fiyatları dudak uçuklattı
18:03 Mersin Tarsus'taki gizemli kazıda görev alan iki arkeolog, "canımız tehlikede" diyerek açıkladı: Başka boyuta geçen gizli bir geçit var
17:46 Barcelona'nın hocası Xavi, Avrupa Ligi'nde Manchester United ile eşleşmelerine isyan etti: Her zaman en zor kurayı çekiyoruz
17:33 Singapur'da iki su samuru ailesi ölümcül bir kavgaya tutuştu! İşte o görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 20:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement