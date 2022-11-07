Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararlara ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye Yüzyılı programımızın müjdesini 28 Ekim'de Ankara'da adına yakışır törenle milletimizle paylaştık. Cumhuriyetimizin yüzyılına eser ve hizmet altyapısıyla bir büyük vizyonu kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Seçimlerden önce kamuoyunun karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun bir hazırlıkla çıkmayı planlıyoruz. 81 vilayette, özellikle ilçelerde yapacağımız programlarla milletimizin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin beklentilerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız.

"KURALARIN ARDINDAN TOKİ KONUTLARI İNŞA EDİLECEK"

TOKİ'nin yapacağı evlerin kuraları mart ayına kadar bitecek. Daha sonra komutların inşasına geçilecek. Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte hazırlıyoruz. Milletimizin beklentilerini tekliflerini alarak vizyonumuzu somutlaştıracağız. Milletimiz için Togg önemli sembol haline gelmiştir. Sadece bir firma, marka, üretim tesisinin değil topyekün 85 milyonun başarısı olarak görülmektedir. Hala yapılan işi önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışan zihniyetin umutsuz çırpınışlarını ibretle takip ediyoruz.

"TOGG MART SONUNDA YOLLARA ÇIKACAK"

Teknolojisi ve akıllı cihaz özellikleriyle geleceğin aracı olan inşallah Şubat'ta satışı başlayacak Mart sonunda yollara çıkacak Togg'a başarılar diliyoruz. Türkiye'nin kalkınma devrimlerinin önemli başlıklarından biri sağlık alanında geldiği seviyeyi, hedeflerini 31 Ekim'de düzenlenen toplantıda değerlendirme imkanı bulduk.

"ŞEHİR HASTANELERİ SAĞLIKTA DEVRİMİN EN ÖNEMLİ SEMBOLÜ"

Sağlıkta devrimin en önemli sembolleri güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Ülkemizin her köşesine uzanan yaygın altyapımızla küresel bir markaya dönüştürüyoruz. Gıpta ile bakılan birikimi Türk devletleri teşkilatı olmak üzere tüm dostlarımızla paylaşımlarımızla hakkaniyetli ve insani duruşumuzun gereği olarak görüyoruz. Sağlık turizminden ülkemizin aldığı en üst paya çıkarmayı hedefliyoruz. 81 vilayet ve ilçelerde görev yapan müftülerimizle bir araya geldik.

"POLİSİMİZE İFTİRA ATANLAR SİNSİ NİYETLERLE HAREKET EDİYOR"

Polis akademimizin komiser yardımcıların mezuniyet töreninde sevince ortak olduk. Yeniden yapılandırdığımız polis akademimiz başarılı çalışmalarıyla göz dolduruyor. Uyuşturucu gibi insanlık suçuyla polis ve milletimize iftira atanların sinsi niyetlerle hareket ettiklerinin altını çizmek istiyorum. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, küresel kaçakçılarla, aynı kefeye sokuyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir.

"TÜRKİYE 5. KOL ELEMANLARINDAN ÇOK ÇEKTİ"

Türkiye 5. kol elemanlarından çok çekmiştir. Milletimiz uzun süre bu faaliyet sebebiyle eserlerden mahrum kalmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılından aldığımız ilhamla ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırladığımız kritik dönemde aynı oyun sergilenmeye başlandı. Ama bu defa açık ve net konuşuyorum; başaramayacaklar.

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