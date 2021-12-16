TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülüyor - Son Dakika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretlilere yönelik zam oranının bugün açıklanacağını belirterek, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen, bundan sonra ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Teklifin 14. maddesinin görüşmelerinde İYİ Parti Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Ankara'nın, AK Parti iktidarı döneminde öksüz kaldığını, onlarca yıl bitmeyen metro projelerinin, dinozor heykellerinin, harcanan milyonlarca liranın, yıllarca yenilenmemiş altyapıların şehri olduğunu savundu.

Banka genel merkezlerinin, finans kurumlarının, Merkez Bankasının İstanbul'a taşınmasının AK Parti'nin eseri olduğunu ifade eden Oral, "Ankara'nın içi boşaltılmıştır. İçi boşaltıldığı gibi, sorunları da çözülmemiştir. Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmelerinde yaptığım konuşmada ifade ettiğim sorunların tamamına yakını, bir yıl sonra bugün de sorun olmaya devam etmektedir." diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise içinde bulunulan dönemin, dünyanın hemen her alanda hızlı bir dönüşüm sürecinin içerisinde olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Özdemir, bu dönüşüm sürecinin, ülkeleri, yeni döneme dair siyaset izlemeye ve politika üretmeye mecbur bıraktığını söyledi.

Çıkarların ve beklentilerin de aynı ölçüde şekillendiğine işaret eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rekabet alanı aynı nedenlerle artık sadece kara, deniz ve hava üstünlüğü alanlarında kalmamakta, sanal dünyanın yanında uzay, küresel ve bölgesel rekabetin yeni mecraları olarak öne çıkmaktadır. Bu şartlar altında ülkemizin, yaşanan ve tüm insanlığı etkileyen dönüşüm sürecini nasıl karşıladığı, neler yaptığı ve neler yapması gerektiği önemlidir. Enerji ve teknoloji alanında, dönüşümler anlamında ülkemizin başarılı bir şekilde mevcut dönemi karşıladığı ve geçmiş yüzyıllarda benzer gündemlerle yaşanan kırılmalarla kıyaslandığında çok daha başarılı olduğu açıktır."

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin ise ocak ayında asgari ücretin net karşılığının 383 dolar olduğunu, bugün bu rakamın 188 dolara gerilediğini belirtti.

Tüm ürünlere yapılan zam karşısında milletin zor günlerden geçtiğini ifade eden Girgin, şunları kaydetti:

"TÜİK'in tartışmalı verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeks oranı yüzde 54,62 iken, tüketici fiyat endeks oranı yüzde 21,31'dir. İkisinin arasındaki fark yüzde 33,31 ile tarihi yüksek seviyededir. Bunun anlamı, üreticilerin artan girdi maliyetleri tüketici fiyatlarına tam olarak yansımamış, artan maliyetlerin büyük bölümü üreticilerin karından karşılanmış demektir. Buradaki en büyük tehlike ise bu farklar satış fiyatlarına yansıtılacağından ücretli çalışanın artan maaşı da sadece bir-iki ay içerisinde, yine artan fiyatlar karşısında eriyecektir. Buna bir de yüzde 36,2 oranındaki yeniden değerleme oranına göre vergilerin artışı eklenince halk 2022 yılının daha ilk aylarında bile bugünkünden daha fazla fakirleşecektir."

"Geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirme pozitif yönde"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Sabit ücretler üzerinden stopajlarla ilgili ücretler üzerindeki vergi yükü, asgari geçim indirimi uygulamasıyla medeni duruma bağlı olarak kişinin ödeyeceği gelir vergisi üzerinden indirim yapılmak suretiyle önemli ölçüde hafifletilmiştir." ifadesini kullandı.

Bu uygulamayla, 2021 yılına ilişkin gelir vergisi yükünün, eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretlilerde, yılın son aylarına kadar yüzde sıfır olarak gerçekleştiğini anımsatan Nebati, "Ayrıca asgari ücretin yılın son aylarında vergi tarifesinin ikinci dilimine girmesinden kaynaklanan kayıp, ilave asgari geçim indirimi yoluyla giderilmektedir. Asgari ücretlilerinin tamamına baktığımızda ortalama vergi yükü aylık 2,34, yıllık ise 3,25'tir. Aynı zamanda asgari ücretlilerle ilgili bugün açıklama yapılacak zaten. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyonun karşısında asla ezdirilmeyen, bundan sonra ezdirilmeyecek bir oranı hep beraber görmüş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Nebati, Türkiye'de asgari ücretle geçinenler dahil olmak üzere, bütün maaşlıların, başta sağlık olmak üzere her türlü kamu imkanlarından faydalanarak yaşamlarını devam ettirdiğini, tüm maaşlılara geçmişten bugüne kadar yapılan her türlü iyileştirmenin pozitif yönde devam ettiğini anlattı.

Sağlık Bakanlığı hastaneleriyle ilgili de 2020 yılında hastanelerin birikmiş borçlarının yapılandırılarak önemli bir kısmının ödendiğine dikkati çeken Nebati, 2021'de de ilave kaynak tahsisiyle, ayrıca ödemeler gerçekleştirdiklerini vurguladı. Nebati, "Halen devam eden vadesi geçmiş borçlara yönelik olarak da bütçe imkanları dikkate alınarak bir planlama yaptık. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına söz konusu borçların ödenmesi amacıyla ilave kaynak aktarılmış olup, borç ödemeleri de yapılmaktadır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kanun gereği, tarımsal destekleme programlarının finansmanı için bütçeden ayrılacak kaynağın GSMH'nin yüzde 1'inden az olamayacağının hüküm altına alındığını hatırlattı.

Nebati, 2022 yılında tarım sektörüne aktarılması planlanan toplam kaynak tutarının 57,6 milyar lira olduğunu bildirerek, "Bu kapsamda 2022 yılı bütçesinde tarımsal destek programları için 25,8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, müdahale alımları, tarımsal kitlenin finansmanı ve ihracat destekleri için de 15,5 milyar lira kaynak aktarılmıştır. TÜİK tarafından 14 Ekim'de açıklanan son verilere göre, GSMH'nin 2020 yılında 4,98 trilyon lira olmuştur. Bu kapsamda 57,6 milyar liralık destek, GSMH'nin yüzde 1,16'sına denk gelmektedir." bilgisini paylaştı.