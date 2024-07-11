Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir

Geniş Video İzle

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, en düşük emekli aylığının yükseltilmesi gerektiğini belirterek, diğer tüm emeklilerin maaşlarının da orantılı olarak artırılması gerektiğini söyledi. Kılıç, ayrıca işsizlik rakamlarının Türkiye'nin gerçeklerini yansıttığını ve ekonomi yönetiminin bu durumu görmesi gerektiğini vurguladı.

11.07.2024 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir. Sadece en düşük emekli maaşını yükseltmek bütün emeklileri en düşük emekli maaşı ile geçirmeye mahküm etmekten başka bir şey değildir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, Srebrenitsa Katliamı'nın 29'uncu yıl dönümünü anımsatarak, "8 bin 372 sivil insan dünyanın gözleri önünde Sırplar tarafından katledildi. Birleşmiş Milletlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin gözü önünde medeniyetin beşiği olarak belirtilen Avrupa'da, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin gözleri önünde 8 bin 372 iki sivil hunharca katledildi. Aynı senaryo bugün Gazze'de sahneleniyorlar. Yine ABD gözcü, Birleşmiş Milletler sözcü, İngiltere, Fransa, Almanya başta olmak üzere bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler alkışçısı olarak Gazze'de benzer bir soykırımı tırmandırmaya devam ediyor. Gerek Srebrenitsa gerekse Gazze'de hayatını kaybeden masumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vesileyle merhum Aliya İzzetbegoviç'i de rahmetle anıyorum. Balkanların Bilge Kralı İzzet Begoviç bütün bu yaşananlarla ilgili olarak tarihe şu cümleyle not düşmüştü. 'Soykırımı unutmayın çünkü unutulan her soykırım yeniden tekrarlanır'. Yine bu vesileyle birlikte Milli Görüşümüzün kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı da Bosna'ya ve Bosna'da yaşananlara kayıtsız kalmadığından dolayı Bosna halkına dünyadan uzanan ilk yardım elinin sahibi olduğundan dolayı hem şansını hem davasını hem de Anadolu insanını ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Bosna'nın yardımına koştuğundan dolayı bir kere daha rahmetle, minnetle, özlemle yad ediyoruz" diye konuştu.

Kılıç, DİSK-AR'ın haziran ayı tespitlerine göre 10 milyon 31 bin vatandaşın geniş tanımlı işsizlik kapsamında işsiz olduğunu ifade ederek, "Uzun bir aradan sonra ilk defa işsiz insan sayısı Türkiye'de 10 milyon rakamını aşmış bulunmaktadır. Bu rakam aynı zamanda Türkiye'nin iş gücünün yüzde 25'ine karşılık gelmektedir. 10 milyon insanımız ve çalışabilecek nüfusun yüzde 25'inden fazlası bugün Türkiye'de işsiz durumdadır. Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek başta olmak üzere ekonomi yönetimini bu rakamları görmeye, Türkiye'nin gerçeklerini fark etmeye davet ediyoruz. Bu rakamlara gözlerini kapayarak bu rakamları görmezlikten gelerek Türkiye'nin gerçek ekonomik verilerine gözünü, kulağına tıkayarak çözüm üretebilmeleri mümkün değildir. Ekonomi yönetimi bugün bir toplantı yapacak. Bu toplantıya iktidar partisi yetkilileri de katılacak. Gözümüz, kulağımız Külliye'de yapılacak olan bu toplantıdadır. Türkiye'de yıllık enflasyon, TÜİK'in açıkladığı rakam itibariyle yüzde 71,60. Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı ve yürürlük kazanan elektrik zammı yüzde 38. Yüzde 38 elektrik zammı demek iğneden ipliğe her şeyi önümüzdeki ay daha yüksek zamlar gelecek. Enflasyon rakamı bu göstergenin altına düşmeyecek demektir. En düşük emekli aylığına düşürülen zam yüzde sıfır. Asgari ücret için düşürülen artış aynı şekilde yüzde sıfır. Maalesef Türkiye'de bu istatistikler ha yüzde 75 ha yüzde 45 diyen bir TÜİK Başkanı tarafından idare edilmektedir. Anlaşılır bir durum değil. Ekonomi yönetimini rakamları doğru görmeye, Türkiye'nin ekonomi gerçeklerini doğru bir mercekten izlemeye davet ediyoruz. Halkın enflasyonunu görebilmek için halkın arasına girmeleri lazımdır. Bugün Külliye'de emeklinin yüzünü güldürecek, bayram ettirecek bir açıklamanın çıkmasını bekliyoruz. En düşük emekli aylığını yükseltmek çözüm değildir. En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilmelidir. Diğer tüm emeklilerin maaşları da orantılı olarak buradan yukarıya doğru kademeli olarak yükseltilmelidir. Sadece en düşük emekli maaşını yükseltmek bütün emeklileri en düşük emekli maaşı ile geçirmeye mahküm etmekten başka bir şey değildir" dedi.

'AÇLIĞIN ALFABESİ, PARTİSİ, İDEOLOJİSİ YOKTUR'

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü; "Asgari ücret en düşük emekli maaşı ve diğer tüm düşük ücretlerle ilgili olan konularda muhalefet partilerinin söylem benzerliği içerisinde olması son derece doğal ve normal. Topumu yakından takip ediyoruz. Bu asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Bu emekli maaşıyla geçinmek mümkün değil. Yüzde 75'e yakın enflasyonun olduğu bir ülkede en düşük emekli aylığını ve asgari ücreti zamsız sürdürebilmek mümkün değil. Başta ekonomi yönetimi olmak üzere hükümet yetkililerinin tamamını adil, vicdani bir çözüm için ellerini taşın altına koymaya davet ediyoruz. 'Para yok' diyerek bu işten kurtulmak mümkün değil. Öte yandan muhalefetin her türlü siyasi zeminde olağan hukuki sınırlar içerisindeki tepkisini, tepkiselliğini destekliyoruz. Hükümetin sorunlara dikkatini uyandırabilmek için yapılacak olan sosyal ve toplumsal sivil girişimlerini destekliyoruz. Hangi partiden gelirse gelsin, hükümetin dikkatini sorunlara çekmek yönünde atılacak adımlar doğru adımlardır. Yer yer bu adımları biz de atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Emeklinin sesi olmak zorundayız. Asgari ücretlinin sesi olmak zorundayız. Açlık sınırının altında yaşamak zorunda bırakılan milyonların sesi olmak zorundayız. Açlığın alfabesi, partisi, ideolojisi yoktur. Açlık sınırının altında yaşayan herkesin meselesi hepimizin meselesidir" diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir
Kaynak: DHA

Asgari Ücret, Suat Kılıç, Türkiye, Ekonomi, Refah, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 18:01:52. #1.13#
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: En düşük emekli aylığı yükseltilmelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement