Şuşa Beyannamesi'nin birinci yılı

Azerbaycan'da, Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümü çerçevesinde "Azerbaycan- Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri: Kafkasya Bölgesinde Barış ve İstikrar" başlıklı uluslararası konferans çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan'ın kültür başkenti Karabağ'ın incisi Şuşa'da iki ülke arasındaki ilişkileri müttefiklik seviyesine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni imzalamasının üzerinden 1 yıl geçti. Yıl dönümü çerçevesinde Şuşa'da düzenlenen "Azerbaycan-Türkiye Stratejik Müttefiklik İlişkileri: Kafkasya Bölgesinde Barış ve İstikrar" başlıklı uluslararası konferans başladı.

Konferansa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Siyasi Partilerle İlişkiler ve İdarenin Yasama Gücü Daire Başkanı Adalet Veliyev, Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkan Yardımcısı Tahir Budagov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Şuşa Özel Temsilcisi Aydın Kerimov, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başta olmak üzere siyasi partilerin gençlik kollarının temsilcileri ve Azerbaycan'da faaliyet gösteren yaklaşık 40 siyasi partinin lideri, çok sayıda davetli katılıyor.

Azerbaycan ve Türk milli marşlarının çalınması ve şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan konferansta, Şuşa Beyannamesi'nin birinci yıl dönümüne ilişkin bir video gösterildi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in mesajı okundu.

"Atatürk ve Aliyev, gelecek nesillerine örnek teşkil etmektedir"

Mesajında, uluslararası konferansın katılımcılarını içtenlikle selamlayarak, başarılar dileyen Aliyev, "Bir yıl önce, 15 Haziran 2021'de 'Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Müttefik İlişkiler Hakkında Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla dost, kardeş ve stratejik ortak olan ülkelerimiz arasındaki ilişkiler niteliksel olarak yeni bir düzeye ulaştı. Azerbaycan halkı ve devleti için önemli bir tarih olan 15 Haziran Milli Kurtuluş Günü, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanması ve bir yıl sonra bu konuda uluslararası bir konferansın düzenlenmesi sembolik ve manevi bir öneme sahiptir. İki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesinde, Türk dünyasının parlak şahsiyetleri 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, üzüntümüz kederimizdir' diyen Mustafa Kemal Atatürk ve 'Türkiye ve Azerbaycan tek millet, iki devlettir' diyen Haydar Aliyev, gelecek nesillere örnek teşkil etmektedir" diye konuştu.

"Şuşa Beyannamesi, Azerbaycan ve Türkiye'nin dünyadaki konumunun güçlendirilmesine hizmet ediyor"

Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin en üst düzeyde olduğunu gösteren önemli bir belge olduğunu ifade eden Aliyev, "Kars Anlaşması'ndan 100 yıl sonra imzalanan Şuşa Deklarasyonu, ortak tarihimize dayanmakta, modern gerçekleri yansıtmakta ve Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mevcut ve gelecekteki işbirliğinin stratejik yönlerini belirlemektedir. Beyannameden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda, bölgesel entegrasyon ve güvenlik alanlarında işbirliğinin derinleştirilmesine, Azerbaycan ve Türkiye'nin gücünün artırılmasına, dünyadaki söz ve konumunun güçlendirilmesine hizmet etmektedir. Azerbaycan ve Türkiye'nin dünyanın manevi ve siyasi olarak en yakın ülkeler olması gurur vericidir. Bizi birleştiren birçok faktör var: tarih, kültür, etnik köken, dil, din, milli değerler, milli menfaatler ve halklarımızın kardeşliği. Bütün bunlar sarsılmaz birliğimizi sağlıyor. Bugün Azerbaycan ve Türkiye, gelecekteki hedeflere ulaşmak için ortak siyasi irade ve ortak hareket ile belirlenen bir ittifakın eşsiz bir örneğidir" dedi.

"Dayanışmamız Türkçe konuşan ülkeler için yeni ufuklar açıyor"

İki ülke arasındaki güçlü dayanışmanın Türk dünyasındaki ilişkilerin gelişmesi açısından önemli olduğunu belirten Aliyev masajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu, Türk devletlerinin yeni dünya düzeni koşullarında zamanın zorluklarına cevap vererek ulusal-stratejik hedeflere ulaşması için zemin ve fırsat meydana getirmekte ve Türkçe konuşan ülkeler için yeni ufuklar açmaktadır. Halklarımızın sarsılmaz güvenini kazanmış Yeni Azerbaycan Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin düzenlediği uluslararası konferansın verimli bir şekilde tartışılacağına ve ittifakımızı daha da güçlendirmek için faydalı önerilerde bulunulacağına inanıyorum. Ayrıca konferansın Türk dünyasında dayanışmanın, dostluğun, kardeşliğin ve ortaklığın daha da güçlenmesine değerli bir katkı sağlayacağını umuyorum. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum"

Konferans dahilinde Şuşa Beyannamesi'ne ilişkin konularda paneller düzenlenecek. - BAKÜ