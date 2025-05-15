TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Nasıl Srebrenitsa soykırımının katliamlarını yapanlar tarihten silindiyse şu anda Kudüs'teki, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak." dedi.

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen "Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç 100 Yaşında" programında yaptığı konuşmada, rahmetli Aliya İzzetbegoviç'i hatırlamak ve onun hatırasını devam ettirmek için Türkiye demokrasisinin kalbi ve milli iradenin merkezi TBMM'de Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile birlikte düzenlenen programın hayırlara vesile olmasını diledi.

İzzetbegoviç'in, korkusuz, kahraman bir başkomutan, ülkesinin dirilişinin, kurtuluşunun öncüsü ve her yerde korkusuzca mücadele eden bir mücadele adamı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Müzakereleri en zor şartlarda götürmesini becerebilen bir müzakere insanı. Büyük bir filozof, gençlik yıllarından itibaren değerlerinin etrafında mücadele etmiş, hayatının eksenine bu mücadeleyi oturtmuş olan, unutulmaz eşsiz bir lider, önder. İnsanlara karşı müşfik bir şekilde davranan, son derece nazik ve değerli bir insan. Tanıyan herkesin kendisine hayran kaldığı, önemli, yüksek şahsiyet ve karakter özelliklerine sahip olan bir şahsiyet. Bütün bunlarla birlikte ne kadar tanımlarsanız tanımlayın, Aliya'nin bir tarafının eksik kalacağını biliyoruz. Onun için Aliya'ya en çok yakışan ve çok büyük bir şekilde de kabul gören tarif; 'Bilge Lider' tarifidir."

"İslam dünyasından ender isimlerden biridir"

Kurtulmuş, böylesine önemli, tarihe mal olmuş, derin izler bırakmış insanların ölümüyle birlikte sahip oldukları fikirlerin, mücadelelerinin ve bıraktıkları geleneğin ortadan kalkmayacağının aşikar olduğunu belirterek, "Her ne kadar fiziken dünyadan ayrılsa da fiziken Bosna halkının yanında olamasa da fiziken Müslüman milletlerinin önünde öncü bir şahsiyet olarak bulunmasa da aslında Aliya İzzetbegoviç ölümüyle birlikte dünyayla bağını koparmış birisi değildir." ifadelerini kullandı.

20'inci yüzyılda İslam dünyasında geriye kalan isimler arasında birinci sırada Aliya İzzetbegoviç'in olacağını anlatan Kurtulmuş, "Çok yönlü kişiliğiyle, sadece Müslümanların değil, Müslüman olmayanlara karşı da gösterdiği ihtimamla ve verdiği büyük bir mücadeleyle, dünyanın en disiplinli ordularından birine karşı büyük soykırıma tabi tutulmuş olmalarına rağmen bağımsızlığı kazanabilen bir diriliş ruhuna sahip olan, önder olmak vasfıyla 20'inci yüzyılda herhalde İslam dünyasından geriye kalan ender isimlerden biridir." diye konuştu.

Kurtulmuş, İzzetbegoviç'in, her vesileyle ahlakla uygulamayı, inançla özgür düşünceyi, ilkeyle mücadeleyi bir araya getirebildiğini ve bunların hiçbirini diğerine tercih etmediğini belirtti.

İzzetbegoviç'in eleştirel düşünceye verdiği öneme vurgu yapan Kurtulmuş, "İzzetbegoviç'i öne çıkaran en önemli hususiyetlerden birisi de ahlakı sadece bir bireysel ahlak olarak algılamaması, tam tersine, ahlakın, hayatın bütün safhalarını kapsayan fevkalade önemli bir değerler sistemi ve değerler sistematiği olduğunun bilincinde olması." diye konuştu.

-"İnsanlık soykırım edebiyatı yaparken, soykırımı unuttuğu için bugün biz Gazze'deki soykırımla karşı karşıyayız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Cenabıallah bizi her zaman zalime karşı mücadele edenlerden eylesin. Zalimin yanında durmaya kılıf arayanlardan eylemesin. Hangi şartlar altında olursa olsun mazlumun elinden tutmaya bizi muktedir eylesin. Ayrıca Aliya'nın hayatının neredeyse her safhasının büyük derslerle dolu olduğunu biliyoruz. Bunlardan birisi de 'İnsanlara karşı zulmetmeyin, intikam duygusuyla hareket etmeyin ama yapılan katliamı da unutmayın.' Ben 3 kez Srebrenitsa'nın yıl dönümünde koca koca Batılı ülkelerin nasıl timsah gözyaşları döktüklerini bu dönemlerde hep görmüş, şahit olmuş birisiyim. Ama o akü fabrikasında binlerce Boşnak'ın kıtır kıtır kesilirken, o anlı şanlı, büyük devletlerin ordularının nasıl zalime yardımcı olduklarını da biliyoruz."

İzzetbegoviç'in, "Yapılan katliamı unutmayın" öğretisinin değerinin 2 yıldır Gazze'de devam eden soykırımda bir kez daha anlaşıldığını söyleyen Kurtulmuş, insanlığın, İkinci Dünya Savaşı sırasında gördüğü katliamları, soykırımları unuttuğu gibi ne yazık ki Srebrenitsa'yı da sadece yılda bir kez hatırlanan hatıra haline dönüştürdüğüne işaret etti.

Kurtulmuş, zalimlerin, dünyanın gözü önünde ellerindeki her türlü imkanı kullanarak yaklaşık 100 bin Filistinlinin şehit edildiği soykırım yaptığını belirtti.

"İnsanlık soykırım edebiyatı yaparken, soykırımı unuttuğu için bugün biz Gazze'deki soykırımla karşı karşıyayız." diyen Kurtulmuş, soykırımları unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Srebrenitsa, sadece Boşnak halkının onuruna sahip çıkmak değil, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Bugün Gazze'de de sadece Gazze'de şehit edilen o masum ve mazlum insanların anısına sahip çıkmıyoruz. Gazze'ye sahip çıkmak, insanlık onuruna sahip çıkmanın adıdır. Hep beraber, bütün insanlık alemi olarak, yeryüzünde kurulan ve her gün güçlenen insanlık cephesinin sayesinde Gazze'de yaşanan bu soykırıma karşı da direniyoruz, direnmeye devam edeceğiz. Nasıl Srebrenitsa soykırımının katliamlarını yapanlar tarihten silindiyse şu anda Kudüs'teki, Gazze'deki soykırımın sahipleri de tarih sahnesinden silinecek, isimleri bile hatırlanmayacak."

Aliya İzzetbegoviç'in yokluklar içerisinde ordu kurduğunu, bu ordunun başına geçtiğini anlatan Kurtulmuş, İzzetbegoviç'in halkının direnişini örgütleyerek bağımsız devlet kurma idealini gerçekleştirdiğini aktardı.

Kurtulmuş, Türkiye'nin, Bosna Hersek'i tanıyan ilk ülke olduğunu, bunun iftiharının tarih boyu şeref madalyası olarak kalacağını dile getirdi.

Bosna Hersek'teki gelişmelerin ileriye gitmesi için mücadele ettiklerini söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, hastalığı sırasında Aliya İzzetbegoviç'i ziyaret ettiğini anımsattı.

"Bosna Hersek, milletimizin bir parçasıdır"

İzzetbegoviç'in, Erdoğan'a "Bosna Hersek'i size emanet ediyorum." dediğini bildiren Kurtulmuş, bu emanete sahip çıkmanın herkesin vazifesi olduğunun altını çizerek, o zor günlerde bu emanete sahip çıkan dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal başta olmak üzere bütün imkanlarıyla Türkiye'nin, Bosna Hersek halkının yanında olması için gayret sarf eden devlet yöneticilerini şükranla yad etti.

Kurtulmuş, "Bosna Hersek, şartlar ne kadar zor olursa olsun asla ve asla yalnız kalmayacak, Bosna halkı sürekli Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Türk milletinin desteğini yanında hissedecektir. Sonuna kadar Bosna'nın yanında olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim. Bosna, bizim için uzaklardaki bir başarı öyküsü, uzaklarda hissettiğimiz, gördüğümüz, şahit olduğumuz bir diriliş mücadelesi, bağımsızlık destanı değildir. Bosna Hersek, bizim için kültürümüzün, tarihimizin, milletimizin bir parçasıdır." diye konuştu.

Bosna Hersek'in ve Saraybosna'nın İstanbul ile Bursa'dan, Halep'in de Gaziantep'ten, Şam'ın Türkiye'nin başka şehirlerinden ayrılmasının mümkün olmadığına işaret eden Kurtulmuş, Bosna Hersek'i, aynı milletin, aynı ülkenin, aynı coğrafyanın bütünleyici parçası olarak gördüklerini belirtti.

Kurtulmuş, Bosna Hersek'in, kıyamete kadar Türkiye'nin bir parçası olarak kalacağının altını çizdi.

İzzetbegoviç'in cenaze törenine katıldığını hatırlatan Kurtulmuş, yağmura rağmen hiç kimsenin törenden ayrılmadığını ifade etti.

Kurtulmuş, Aliya İzzetbegoviç'i unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını sözlerine ekledi.

Programda konuşan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, İzzetbegoviç'in tüm kesimleri birleştirdiğini vurgulayarak, "Bir Müslüman lider olarak inandığı ve yazdığı gibi yaşadı. Onun yazdıklarıyla yaşadıkları arasında tek bir çelişki göremezsiniz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, Aliya İzzetbegoviç'in kızı Sabina Berberoviç, bazı milletvekilleri ile öğrenciler katıldı.

Program öncesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Türk Dünyası Müzik Topluluğu müzik dinletisi sundu.