TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan şehit askerler için taziye mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, "Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.