TBMM'de 2024 böyle geçti: Eylül-ekim

Politika

Meclis, 28. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başladığı 1 Ekim'den itibaren yoğun bir gündeme ev sahipliği yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "İşte şimdi ülke ve millet olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil, tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik. Önümüze açılan bu fırsat penceresinin iç cepheyi dost düşmana karşı güçlendirme fırsatının, millet ve milletin meşru temsilcisi siyaset kurumu tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, yapay zeka, çocukların şiddet ve istismardan korunması, kadına karşı şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi ile bebek ölümleri ve özel sağlık kuruluşlarına yönelik Meclis Araştırma komisyonları kuruldu.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Genel Kurulda, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, eylül ve ekim ayının önemli gelişmeleri şöyle:

8 EYLÜL

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'a ilişkin kararının TBMM Genel Kurulunda okutulması ve "yargı organları arasındaki krizin araştırılması" amacıyla Genel Kurulun 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik başvurusunun karşılanamayacağını bildirdi.

1 EKİM

TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla geldiği Meclis'te resmi törenle karşılandı. TBMM Başkanvekili Celal Adan eşliğinde Genel Kurul salonuna giren Erdoğan'ı, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grubu milletvekilleri, ayağa kalkarak karşıladı.

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Erdoğan, "İsrail saldırganlığı, her fütursuz açıklamayla görüyoruz ki Türkiye'yi de içine almaktadır. Vatanımız için, milletimiz için, bağımsızlığımız için, bu saldırganlığa, bu devlet terörüne, elimizdeki her imkanla karşı durmayı sürdüreceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bir kez daha tüm partileri ve milletvekillerini, toplumumuzun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılı açılışının ardından Genel Kurul'dan ayrılırken, CHP ve DEM Parti sıralarında oturan bazı milletvekilleriyle tokalaştı.

2 EKİM

TBMM Genel Kurulunda, yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

8 EKİM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum gerçekleştirildi. Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı olarak Cumhur İttifakı'nın bu duruş ve engin duyuşuna müzahir şekilde DEM Parti sıralarına giderek elini uzattığını dile getirerek, "Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. Uzattığım el, İlk Meclisin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın isabetli sözlerinin meşale gibi yanan aydınlığıdır. Uzattığım el, 'Gelin Türkiye partisi olun, gelin teröre cephe alın, gelin bin yıllık kardeşliğimizde kenetlenin' temenni ve teklifidir. Biz, gelişigüzel, keyfekeder, can sıkıntısından, anlık dürtülerle, dümenden ve düzenden el uzatmayız. Biz durduk yere el vermeyiz, öylesine yerimizden kalkıp da el sıkmanın merakına tevessül ve teşebbüs etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

9 EKİM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, yeni yasama yılında siyasette farklı bir üslup ve söylem görmeyi istediklerine dikkati çekerek, "Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülkemizin meselelerini mümkün olan en geniş mutabakatla çözmeyi arzu ve temenni ediyoruz. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek Meclis'in ilk günü, gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor, Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz, hiçbir ayrım yapmadan Meclis'teki tüm siyasi partilerin de bu anlayış içinde hareket etmeleridir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi parti gruplarının "çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sundukları Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri birleştirilerek Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

10 EKİM

TBMM Genel Kurulunda kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kanuna göre, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atanmaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konular düzenleniyor.

15 EKİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Türkiye'ye getirilirken, 'her türlü hizmete hazırım' diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin ama devletin terörle masaya oturmasını hiç kimse, hiçbir şart altında beklemesin, aklından dahi geçirmesin." diye konuştu.

22 EKİM

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında, Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine ilişkin, "El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda, siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

23 EKİM

Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında, Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü elebaşı ile ilgili sözlerini eleştirdi. "Bizim cesetlerimizi çiğnemeden bu cani başı, bu Meclis'e giremez." diyen Dervişoğlu, Bahçeli'ye yönelik eleştirilerinin ardından elindeki urganı kürsüden fırlattı.

Dervişoğlu, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin "Kürt kardeşlerimiz bizim gibi bu devletin ortakları, bu milletin asil ve eşit fertleridir. Her sorunun öznesine Kürt kardeşlerimizi koyarak bundan siyasi rant devşirmelerine asla izin vermeyeceğiz." sözlerini sarf etti.

24 EKİM

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı. Tezkerede, "Arkasında emperyalist güçlerin ve karanlık odakların olduğu terör saldırıları, ülkemizin huzur ve istikrar ortamına zarar veremeyecektir." ifadesine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Birleşmiş Milletlerin (BM) Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlara katılımına ilişkin verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine de imkan sağlayarak yeniden düzenlenecek. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmesi, yazılı veya mesafeli olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.

30 EKİM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, merhum Ziya Gökalp'ten yaptığı alıntıyı hatırlatarak, "Tıpkı Sayın Devlet Bahçeli gibi biz de hayatımız boyunca hep benzer bir hissiyatı dile getirdik, 'Coğrafyamızda Türk Kürtsüz, Kürt de Türksüz yaşayamaz, var olamaz, varlığını idame ettiremez' dedik, bunu her zaman kalbimizle söyledik, yüreğimizle söyledik, gönülden söyledik, samimiyetle, ihlas, muhabbetle, hüsnüniyetle söyledik." dedi.

Erdoğan, "İşte şimdi ülke ve millet olarak Sayın Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin elini değil, tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirdik. Önümüze açılan bu fırsat penceresinin iç cepheyi dost düşmana karşı güçlendirme fırsatının millet ve milletin meşru temsilcisi siyaset kurumu tarafından çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Gazi Meclisten, milletin kürsüsünden seslendiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, İslam'ına, ezanına, vatanına, toprağına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyoruz. 'Gel Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim' diyoruz. 'Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında al bayrağımızın gölgesinde aydınlık, müreffeh, kardeşçe bir istikbali birlikte kuralım' diyoruz. Bundan 101 sene önce Cumhuriyet'i birlikte kurduk, bu Cumhuriyet benim olduğu kadar senin de Cumhuriyetin. 'Gel Cumhuriyet'i birlikte hepimiz için bir esenlik yurdu yapalım' diyoruz. 'Gel yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım' diyoruz. 'Gel terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım' diyorum. 'Gel milletin verdiği yetkiyi terör baronlarına peşkeş çekenlere, o yetkinin asıl sahibinin kim olduğunu gösterelim' diyorum."