TBMM\'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Düzenlemeleri Görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerinde Yeni Yol Partisi Grubu adına konuşan Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, kanun teklifinde vatandaşların kronik sorunlarını giderecek tek bir maddenin dahi olmadığını öne sürdü.

Teklifte doğum yardımına yönelik düzenlemelerin bulunduğunu ifade eden Ün, "2015 yılındaki asgari ücretle ilgili oranı korumuş olsaydık eğer bugün 22 bin lira olan asgari ücrete oranla çocuk ödemelerinin ne olması gerekiyordu? Birinci çocuk için 7 bin lira, ikinci çocuk için 9 bin 250 lira, üçüncü çocuk için 14 bin 300 lira olması gerekiyordu. Siz ne öneriyorsunuz 5 bin lira. 2015 desteklerinin yaklaşık 3 kat gerisinde kalan bir destekle ailelerin çocuk sahibi olmalarını teşvik etmek, pozitif yönlü bir nüfus hareketliliği sağlamak nasıl mümkün olacak?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ise teklifle 1 Ocak 2025 sonrasında doğan çocuklar için başvuru hakkı tanındığını belirterek, düzenlemenin 5 yaşına kadar çocuğu olan aileleri kapsam dışı bırakarak, "sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmayan ayrımcı bir durum yarattığını" savundu.

Türkeş, "Aynı ekonomik koşullarda yeni çocuk sahibi olmuş bir aile bu yardımdan faydalanabilecekken, 3 yaşında bir çocuğu olan bir aile bu yardımdan faydalanamayacaktır. Bu nedenle teklifin kapsamının genişletilerek, en azından belirli bir süre geriye dönük olarak başvuruların kabul edilmesi sağlanmalı." dedi.

Doğum borçlanmasına değinen Türkeş, "Kadınlarımızın annelik gibi kutsal sorumluluğu üstlenirken iş gücüne katılmadıkları dönemleri emeklilik primine saydırmamaları, sosyal adalet eşitlik ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır. Bu çalışmaya, erkeklerin askerlik borçlanmasına dair uygulama referans olabilir. Erkekler askerlik borçlanması yaparken sigorta başlangıç şartı aranmazken askerlik sürelerini borçlanabilmektedir. Bunun kadınlar için de düzenlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Güçlü ve sağlıklı bir toplum yapısının temellerini atmaya katkı sağlayacak"

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy da teklifin Türkiye ekonomisinin daha da güçlenmesini sağlayacağını, kamu kaynaklarının etkin kullanımını artıracağını söyledi.

Düzenlemeyle Türkiye Varlık Fonu'nun denetim sürecinin daha sağlıklı, şeffaf ve etkin bir hale getirilmesi adına önemli bir adım atıldığını anlatan Ersoy, teklifle doğum yardımlarının artırılmasının da öngörüldüğünü söyledi.

Ailenin, toplumun temel taşını oluşturduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bizler güçlü bir Türkiye'nin teminatının güçlü aileler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle doğum yardımlarını artırıyoruz. Birinci çocuğa 300 lira, ikinci çocuğa 400 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise 600 lira olarak yapılan doğum yardımları, 1 Ocak 2025'ten sonra doğan çocuklar için tek seferlik veya 5 yaşına kadar aylık olarak ödenebilecektir. Bu düzenleme, ailelerin ekonomik yükünü hafifletecek, güçlü ve sağlıklı bir toplum yapısının temellerini atmaya katkı sağlayacaktır."

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki de kadınların isteklerine ilişkin, "Kadınlar kamusal kreşleri artırın, yaşlı bakımı için ücretsiz mekanlar açın, eşit işe eşit ücret talebini karşılayın, diyor." şeklinde konuştu.

"Bu milletin sabrını sınamayın, altında ezilirsiniz"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına tepki göstererek, "Bu kararda hukuk aramayın, bu karar siyasi." sözünü sarf etti.

Söz konusu soruşturma sürecinin ekonomiye etkisine değinen Ağbaba, "Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı bir gecede 25 milyar dolar, döviz baskılansın diye satıldı. Yüzde 40 rezervimiz gitti." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise bunun siyasi değil, hukuki bir mesele olduğunu ve yargının gündeminde yer aldığını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet ve irtikapla ilgili bütün bu iddiaları, CHP'nin kendi içinden Sayın Özgür Özel'in ifadesiyle 'meczup CHP'lilerin' gündeme getirdiği meselesini tüm kamuoyu biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamaya ilişkin davada kararın açıklandığını anımsatarak, "Resmen ödül gibi cezalar verildi." görüşünü savundu.

Şahsı adına söz alan AK Parti Burdur Milletvekili Mustafa Oğuz ise partisinin iktidarları döneminde ulaşımdan sağlığa, eğitimden savunmaya kadar birçok alanda gelişme sağlandığını ifade ederek, "AK Parti'ye oy verenler için 'alt sınıf' tabiriyle toplu soykırıma tabi tutmak lazım' diyen, gençleri yönlendirerek, manipüle ederek, başkalarının onurunu çiğneme, nefret ve düşmanlık tohumu ekmek için gençleri sokağa çağıran, Cumhurbaşkanımıza, ailesine hakaret edenlere çanak tutan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ahlak dışı ve üslupsuz bir dille hitap eden zatlara sesleniyorum: Bu milletin sabrını sınamayın, altında ezilirsiniz." diye konuştu.

Öte yandan, teklifin görüşmeleri sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır arasında tartışma yaşandı.

Tartışma, daha sonra İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında da bir süre devam etti.

Genel Kurulda teklifin ikinci bölümünde yer alan maddeler görüşülüyor.