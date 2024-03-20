Politika

TBMM'de görevli 8 kavas, Türkiye'nin siyasi tarihine yakından tanıklık ediyor.

Türk Dil Kurumu sözlüğünde isimlerinin karşılığı olarak "Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli" tanımı da bulunan kavaslar, Genel Kurul'un çalıştığı günlerde yoğun mesai yapıyor. Genel Kurul'da yer alan kürsüdeki su bardağından, kanun metinlerinin sıralara dağıtılmasına, engelli milletvekillerinin Genel Kurul'daki yasama faaliyetlerine katılmasına kadar birçok görevden sorumlu 2'si kadın 8 kavas, Meclis'in sır küpleri olarak da anılıyor.

Daha önceleri kapalı oturumlara işitme engelli kavaslar katılırken şimdi ise bu görevi, yeminli 8 kavas yerine getiriyor. Genel Kurul'un "devlet sırrı" olarak kabul ettiği konuların görüşüldüğü kapalı oturumlara da katılan kavaslar, ettikleri yemine sadık kalarak bu oturumlardaki konuşmaları sır gibi saklıyor.

Genel Kurul'da görev yapan kavaslardan biri de Ersin Kahraman. TBMM'de 28 yıl önce başladığı çalışma hayatına, son 15 yıldır yeminli kavas olarak devam eden Kahraman, AA muhabirine konuştu.

Düzenli bir yasama çalışması için Genel Kurul'da hızlı ve sağlıklı bir şekilde milletvekillerine yardımcı olduklarını belirten Kahraman, Genel Kurul'da yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Göreve yemin ederek başladıklarını ve bu yüzden Genel Kurul'daki kapalı oturumlara da girebildiklerini belirten Kahraman, "Bizden önce işitme engelli kavaslar geliyormuş. Şimdi kapalı oturumlara da biz katılıyoruz.10-15 yıldır işitme engelli kavas kalmadı." dedi.

Kapalı oturumlarda konuşulan her konunun kendileri tarafından gizli tutulduğunu vurgulayan Kahraman, kapalı oturum tutanaklarının 10 yıl sonra Genel Kurul'un onayıyla kamuoyuna açılabildiğini anımsattı.

Genel Kurul'da en zor görevini 2011 yılında yaptığını belirten Kahraman, "2011 yılında Anayasa çalışmaları vardı. 7 gün eve gidememiştim. Sabah 6 gibi bitiyordu, gündüz 11'de tekrar başlıyordu. 4-5 saatlik bir şeyimiz vardı. 7-8 gün eve gidemediğimiz oldu. O dönem yoğundu, 7 gün eve gidemedim." diye konuştu.

"Genel Kurul'da değişik olaylarda kullanılan materyalleri saklarım"

Genel Kurul'da yaşadığı en ilginç olayın eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçelemesi olduğunu belirten Kahraman, şöyle konuştu:

"Çok değişik bir gündü. Bende öyle değişik materyalleri saklama alışkanlığı var. Kendisinden istedim. O kelepçe de bende. Benim babam şair. Biraz kaleme düşkünüz. İleride emekli olunca bunları kaleme dökersek o materyaller de bizde bulunsun diye. Genel Kurul'da değişik olaylarda kullanılan materyalleri ben saklarım. Kelepçe var. Bir tane mermi var, kürsüye bırakmışlardı. "

Yeminli 2 kadın kavastan biri olan Lale Işıklar da 14 yıldır kavaslık görevini yürütüyor. Işıklar, görevine ilişkin, "Türkiye'nin seçilmiş insanlarıyla çalışmak gurur verici, bu gururu her gün yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Sokakta mesleğini sorduklarında "kavas" olarak yanıt verdiğini, ancak bu mesleği çoğu kimsenin bilmediğini belirten Işıklar, "Kavas kelimesini bilmeyen çok insan var. Çoğuna açıklamak zorunda kalıyoruz. Bilenler çok nadir. Yüzde 5 olabilir bilenlerin sayısı. Meclis'ten bir gün yolu geçtiyse o şekilde bilebiliyor. Onun dışındakilere vekillerimizle birlikte çalıştığımızı anlatıyoruz." dedi.

Genel Kurul'da çalışmaların yorucu olduğunu ifade eden Işıklar, en uzun mesaisinin 46 saat olduğunu söyledi. Işıklar, "Benim eşim de burada çalışıyordu o yüzden ikimiz beraber olunca vakti çok fazla önemsemedim. Evi de buraya göre ayarlıyoruz. Yıllardır çalışma saatlerine de alıştık. Bir zorluluğunu yaşamıyorum." diye konuştu.

18 yıldır Genel Kurul'da kavas olarak çalıştığını ifade eden Sinan Kayıpoğlu da vekillerin oturduğu sıralardan kürsüye kadar kendilerinin sorumlu olduğunu belirtti. Gün içerisinde bunların kontrolünü yaptıklarını ifade eden Kayıpoğlu, daha sonra görüşülecek kanun metinlerini sıralara dağıttıklarını kaydetti.

Genel Kurul'da giydikleri kıyafetlerin de bir anlamın olduğunu vurgulayan Kayıpoğlu, "Kavasların Genel Kurul'daki kıyafetinde yer alan zincir Türkiye'nin birliğini beraberliğini ve bütünlüğünü temsil ediyor. Bunu görev sırasında takıyoruz, çalışmaktan gurur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Yaptıkları işin stresli olduğunu belirten Kayıpoğlu, Türkiye'nin kalbi olan Genel Kurul'da çalışmaktan keyif aldığını ifade etti.