TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri yeni yasama yılını değerlendirdi

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve başkanvekilleri, Meclis'in 28. Dönem 5. Yasama Yılı'na ilişkin AA muhabirlerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni yasama yılının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'nda yapacağı hitapla başlayacağını ifade etti.

Bu akşam TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde resepsiyon verileceğini belirten Güler, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Haftaya salı günü TBMM Genel Kurulu'nun ve komisyonların çalışmalarına başlayacağını kaydeden Güler, "Genel Kurul gündemimizde Türk Kızılayının teşkilat yapısını düzenleyen, faaliyet ve görev alanlarını düzenleyen, varsa da istisna ve desteklemeler noktasında Türk Kızılayımızın bir kanun teklifi vardı. Onu salı günü inşallah Genel Kurul gündemiyle beraber gündemimize alıp görüşmelerine başlayacağız." dedi.

Komisyonlarda bekleyen bazı kanun tekliflerinin bulunduğunu anımsatan Güler, özellikle dijital platformlarda konaklama hizmeti sunulmasına yönelik kanun teklifine işaret etti.

Güler, "Tüketici haklarının korunması, belgelendirilmesi, ücretlendirilmesi ve bu konulardaki yaptırımlar ve tahditlerle beraber günümüzün gelişen ve özellikle değişen koşulları içerisinde tüketicimiz artık dijital platformlarda çok ciddi manada konaklama hizmetleri almak için bu programları kullanıyorlar. Tabii bunun yasal boyutta bir çerçeveye oturtulması gerekiyordu. Kanun teklifimiz de o. Önümüzdeki haftalarda komisyonlarda görüşmek suretiyle Genel Kurul'a gelecek." diye konuştu.

13. Yargı Paketi'nin hazırlıklarının da devam ettiğini vurgulayan Güler, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Hafta içinde Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Özellikle süresiz nafaka boyutu ve boşanma davalarında daha etkin ve daha nitelikli kararların makul sürede tamamlanması için bazı düzenleme tekliflerimiz var. 13. Yargı Paketimiz de yine ekim ayı içerisinde gündemimizde olacak. Sağlık Bakanlığımızın özellikle küçük yaştaki çocukların sigaraya erişimi, kamu binaları, okul ve hastane çevrelerindeki sigara kullanımıyla ilgili bazı yaptırımları ve bazı beklentilerini oluşturan kanun teklifimizin hazırlığını devam ettiriyoruz. İnşallah bu da ekim ayı içerisinde gündeme gelecek. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın enerji arz güvenliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirmesi ve desteklenmesi noktasında bazı kanun tekliflerimiz var. Onu da yine ekim ayı içerisinde tamamlamaya hazırlanıyoruz."

AK Parti Grup Başkanı Güler, 17 Ekim itibarıyla 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifini'nin Meclis Başkanlığına sunulacağını da belirtti.

"Sorunlara somut neşter vurmanın zamanı"

Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'in tatil dönemini, sadece bir dinlenme dönemi olarak değil, vatandaşlarla iç içe, milletin gerçek gündemini birebir dinledikleri "saha mesaisi" olarak gördüklerini belirtti.

Bu çalışmalarında, ekonomik krizin daha da ağırlaştığını gördüklerini söyleyen Başarır, "1 Ekim'de açılacak yeni yasama yılı, Meclis çatısı altında artık laf üretmenin değil, milletimizin acilen çözüm bekleyen hayati sorunlarına somut neşter vurmanın zamanıdır." ifadesini kullandı.

Başarır, ülkenin dört bir yanından yükselen ve ertelenemez bazı temel sorunların bulunduğunu anlatarak, bunlara yönelik görüşlerini dile getirdi.

Fon soruşturmaları konusunun acilen çözülmesi gerektiğine işaret eden Başarır, bununla birlikte emeklilerin sorunlarının da duyulması gerektiğini belirtti.

Başarır, "Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarımızın geleceği olan okullarda bir türlü önüne geçilemeyen silahlı saldırı olayları ve güvenlik zafiyetleri acilen gözden geçirilip ele alınmalıdır. Hayat pahalılığı her geçen gün mutfakları yangın yerine çevirirken, 1 Ekim itibarıyla akaryakıta pompalanacak yeni ÖTV zamları iğneden ipliğe her şeye zincirleme zam olarak dönecektir. Bu zulme 'dur' denilmelidir." diye konuştu.

Yeni yasama yılında da sokağın ve milletin sesi olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başarır, "Meclis kürsüsünü bu halkın gerçeğini haykırmak ve somut çözümler üretmek için sonuna kadar kullanacağız. Bu kapsamda 1 Ekim'de başlayacak yeni dönemin ülkemize ve milletimize adalet, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiye vesile olmasını diliyorum"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, yeni yasama yılına başlarken Türkiye'nin içinden geçtiği tarihi kesitte parlamentonun üstlenmesi gereken rolün her zamankinden daha hayati bir önem taşıdığını belirtti.

Yeni yasama yılının, barış, adalet, eşitlik ve özgürlük özlemlerine yanıt üreten, sorunları halı altına süpüren değil, çözümü cesaretle göğüsleyen bir anlayışa evrilmesini temenni ettiklerini söyleyen Temelli, "Meclis, kutuplaştıran değil birleştiren, kriz üreten değil toplumun her kesiminin sesine kulak kabartan bir toplumsal sözleşme zemini haline gelmelidir." dedi.

Temelli, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Siyasette ve ekonomide yaşanan tıkanıklığın aşılması, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının eksiksiz tesis edilmesi Meclis'in birinci önceliği olmalıdır. Halkın iradesine ipotek koyan kayyum rejimine son verilmesi, cezaevlerindeki hak ihlallerinin giderilmesi ve düşünce özgürlüğünün güvence altına alınması, gerçek bir demokratikleşme hamlesinin olmazsa olmaz adımlarıdır. Öte yandan toplumun büyük çoğunluğunu açlık ve yoksulluk sınırına mahkum eden derin ekonomik kriz karşısında Meclis'in, emekçinin, yoksulun, kadının ve gençlerin yararına bütçe ve yasalar yapması şarttır. Ekolojik yıkıma, doğa talanına 'dur' diyecek, eşit yurttaşlık temelinde toplumsal barışı ve adaleti büyütecek siyasal iradeyi bu çatı altında inşa etmek zorundayız. Yeni yasama yılının, çoğulcu ve katılımcı bir demokrasiye vesile olmasını diliyorum. Tüm milletvekillerini ve siyasi partileri Türkiye halklarının geleceği için adalet, barış ve özgürlük paydasında sorumluluk almaya davet ediyoruz."

"Sürecin beklenenden daha iyi şekilde ilerlediğini, gerçekleşmeye başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeni yasama yılının hayırlı olmasını diledi. Bu bağlamda Terörsüz Türkiye sürecine değinen Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla iki yıl önce başlayan sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Akçay, şunları kaydetti:

"Bu iki yılın bir muhasebesini çıkardığımızda bu sürecin beklenenden de daha iyi bir şekilde ilerlediğini, gerçekleşmeye başladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasa da yürürlüğe girmiş durumda. 6 ay süreyi kapsayan geçici bir yasa. Bu yasa gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın başkanlığında takip koordinasyon kurulu oluşturuldu, 4 de alt kurulu var, bunlar da görevlerinin başındalar. Buna paralel olarak da TBMM'de yine bir izleme komisyonu kurulacak. Ekim ayı içerisinde kurulacağını düşünüyoruz. Bunun çalışma şartları, sayısı belirlenecek. Daha çok bu yürütme erki tarafından takip kurulu ve alt kurullarla irtibat halinde bir izleme gerçekleşecek. Bu çalışma çerçevesinde herhangi bir yasal düzenleme ihtiyacı olursa da Meclis Başkanlığına bu bir rapor haline getirilerek gerekli görüşler öneri şeklinde verilir."

TBMM'de kurulacak izleme komisyonunun çalışma şartlarına ilişkin soru üzerine Akçay, Meclis'te grubu bulunan partileri hatırlattı. Akçay, "Meclis'te 7 parti grubu var. Bunun sayısı henüz belli değil, 7 olabilir, 14 olabilir. İstihbarat Komisyonu var. Buna paralel bir düzenleme de olabilir." dedi.

"Milletimizin emanet ettiği görevi, hem yasama hem de denetim boyutuyla kararlılıkla yerine getireceğiz"

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, millet iradesinin tecelligahı Meclis'in gündeminde ülke ve millet için son derece önemli maddeler bulunduğunu vurguladı.

Sermaye piyasası işlemlerinde bazı fonların temerrüde düşmesiyle "tarihin en büyük finansal skandallarından birinin yaşanmaya başladığını" öne süren Öztrak, "skandalın arkasındaki vurguncu-bürokrasi-siyasetçi şeytan üçgeninin tüm yönleriyle ortaya konabilmesi için" Meclis araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verdiklerini bildirdi.

Önergenin Meclis açılır açılmaz gündeme alınmasını ve komisyonun tüm partilerin katılımıyla kurulmasını beklediklerini dile getiren Öztrak, "Kurumsal yapıda bir çöküş anlamına gelen bu skandal hakkındaki duruşumuz nettir: Göz göre göre gelen finansal cinayetin sorumluları hesap vermeli, mağdurların mağduriyetleri bir an evvel giderilmeli ve faturanın millete değil vurgunculara ödettirilmesi sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Ekim'de 2027 yılı bütçe teklifinin geleceğine işaret eden Öztrak, "bu yıl hem Komisyon hem de Genel Kurul aşamalarında milletin kaynaklarının iktidara yakın bir avuç çıkar çevresi için değil millet için kullanılmasının takipçisi olacaklarını" söyledi.

Bütçenin bir tercih meselesi olduğunu dile getiren Öztrak, "Bizim tercihimiz yandaş değil vatandaştır, ithalat sopasıyla dövülen çiftçimizdir, açlık sınırı altındaki emekçilerimizdir, derme çatma otel odalarında hayata tutunmaya çalışan ve artık canına kıyma noktasına gelen emeklilerimizdir, yüksek faiz kontrollü kur politikasıyla boğulan üreticilerimizdir, rekabet gücünü yitiren ihracatçılarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasetin finansmanının saydam olması, halkın parasını kullanan herkesin kullandığı her kuruşun hesabının vermesi gerektiğini belirten Öztrak, "Hiçbir makam, hiçbir siyasi veya bürokratik bağlantı, kişileri denetimden ve hesap vermekten azade kılmaz. Bu çerçevede, kapsayıcı bir siyasi ahlak yasasının ve siyasetin finansmanıyla ilgili düzenlemelerin çıkarılması, bu dönemde öncelikli gündemlerimizden biri olacak. Yeni yasama yılında milletimizin emanet ettiği görevi, hem yasama hem de denetim boyutuyla kararlılıkla yerine getireceğiz." diye konuştu.

"Ciddiye alınmış olsa bugün bu kriz yaşanmazdı"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, fon soruşturmaları hakkında Grup olarak bir araştırma önergesi vereceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, konunun kapsamlı ve derinlemesine incelenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un Meclis'te 467 oyla kabul edilerek yasalaştığını hatırlatan Ekmen, "Artık bu doğrultuda gerekli çalışmaların başlatılması gerekiyor. Yasa'da ifade edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonu gecikmeden kurulmalı ve çalışmalarına başlamalıdır. Bu komisyonun kuruluşunda siyasi partilerin temsiliyeti en üst seviyede sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Ekmen, uyuşturucu, sanal bahis, legal ve illegal kumar, kripto para, tefecilik, gündüz kuşağı programlarının toplumda oluşturduğu tahribat gibi önemli sorunların her birinin ele alınıp kararlılıkla üzerine gidilmesi için ısrarcı ve takipçi olacaklarını, en düşük emekli maaşı ve asgari ücret başta olmak üzere toplumun "alt ekonomi" gruplarının durumlarının iyileştirilmesi ve çiftçinin hak ettiği payı almasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacağını söyledi.

Meclis'te muhalefetin partilerinin sesinin kısılmaması, görüşlerinin ve çalışmalarının önemsenmesi gerektiğini ifade eden Ekmen, "Son fon dolandırıcılığına ilişkin dahi, geçtiğimiz yasama yılı içerisinde başta Yeni Yol Grubu olmak üzere birçok grubun vermiş olduğu araştırma önergesi, milletvekilinin soru önergesi vardı. Bunlar ciddiye alınmış olsa bugün bu kriz yaşanmazdı." görüşünü paylaştı.

Yeni yasama yılında Meclis'in aktif ve etkin bir şekilde çalışmasını isteyen Ekmen, "Verdiğimiz soru önergelerinin zamanında, açık ve sorularımıza gerçekten yanıt verecek şekilde cevaplanmasını istiyoruz." diye konuştu.