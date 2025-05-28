Kapsamlı Torba Yasa Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Kapsamlı Torba Yasa Görüşmeleri Tamamlandı

28.05.2025 00:05
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TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Teklif, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti tarafından eleştirildi. Özdağ, teklifi 'kaptıkaçtı kanun düzenlemesi' olarak nitelendirirken, Usta Sayıştay'ın denetim yetkisinin kaldırılmasını eleştirdi. MHP ve diğer partiler ise enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı. Genel Kurulda, teklifin birinci bölümünün görüşmelerine geçildi.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi???????'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerine partisi adına söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, teklifi, "kaptıkaçtı kanun düzenlemesi" olarak niteledi.

Kanun teklifini eleştiren Özdağ, "Ben, 'torba yasa' denilen bu garabet uygulamaya ilkesel olarak hep karşı çıktım. İçinde ne olduğuna bakmadan hep 'hayır' oyu verdim ve bundan sonra da 'hayır' oyu vereceğimi söylüyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ise Hac ve Umre faaliyetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığınca her yıl sistematik olarak denetlendiğini ancak teklifle Sayıştay'ın denetim yetkisinin kaldırıldığını anlattı.

Usta, Sayıştay'ın denetim yetkisinin kaldırılmasına tepki göstererek, "Allah rızası için Diyanet İşleri Başkanlığı ne yapmaya çalışıyor? Yolsuzluk, usulsüzlük mü yapacaksınız? Sayıştay denetimi kalkınca 'burada denetim var' diyebilir misiniz? Başkanlık kendi kendini mi, kendi yönettiği vakfı mı denetleyecek?" sözlerini sarf etti.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, enerjinin, Türkiye'nin ekonomik büyümesinde ve kalkınmasında kritik rol oynayan, stratejik bir alan olduğuna değindi.

Aksu, "Bu alandaki yatırımlar, sadece enerji arz güvenliğimizi sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda ülkemizi enerjide bağımsız bir konuma taşıma hedefine de hizmet etmektedir." diye konuştu.

Son yıllarda Türkiye'nin yerli kaynaklarına dayalı enerji üretimini artırmaya yönelik önemli projelerin hayata geçirildiğine dikkati çeken Aksu, şu ifadeleri kullandı:

"Enerji arz kaynaklarını hızla çeşitlendirerek, üretici ve tüketici bölgeler arasındaki jeostratejik konumu nedeniyle sektörde bölgesel düzeyde önemli bir aktör haline gelen Türkiye, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle, nükleer, hidroelektrik, güneş ve rüzgar santralleriyle, başta Gabar petrolü olmak üzere petrol keşifleri, lityum pil üretimi gibi bu kapsamdaki önemli atılımlarla küresel enerji piyasasında belirleyici aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir."

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, "torba yasa"ya karşı olduklarını söyledi. Kamaç, "Bu pakete baktığımızda, EPDK ile Diyanetin aynı paketin içinde yer aldığını gördüğümüzde aslında çok alakalı konular olduğunu biliyoruz. Yani -ilk algıya göre- Diyanet İşleri Başkanlığı, esasta dinle alakalı meseleleri esas alan, bunun üzerine kurgulanmış bir kurum olarak algılansa da aslında Diyanet İşleri Başkanlığının diyanetle bir alakası yok. Diyanet İşleri Başkanlığı devletin herhangi bir kurumu gibidir yani EPDK ne ise Diyanet İşleri Başkanlığı da aynı şeyi ifade ediyor ülkemizde." dedi.

"Sayıştay denetiminin tekrar yerine getirilmesi elzem"

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Diyanet İşleri Başkanlığının 2024 bütçesinin 91 milyar lira iken 2025'te 130,1 milyar lira olarak belirlendiğini anlattı.

Bütçedeki artışın geçen yıla göre yüzde 41 olduğunu kaydeden Akay, "Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi yüzde 32, Sağlık Bakanlığı bütçesi yüzde 39 artmış. Diğer Bakanlık bütçelerinde yüzde 35 oranında artanlar var. Bu manada baktığımız zaman Başkanlık olmasına rağmen bütçe açısından önemli bir büyüklük teşkil ediyor." dedi.

Akay, teklifle Diyanet İşleri Başkanlığının Hac ve Umre hesapları kontrolünün Sayıştay denetiminin dışında tutulduğunu kaydederek, "Bir kere Sayıştay denetiminin tekrar yerine getirilmesi elzem. Ayrıca diyelim ki bu kanun teklifi geçti, düzeltilinceye kadar Devlet Denetleme Kurulu elemanları tarafından denetim sonuçlarının raporlarının hem Plan Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul'da sunulması ve denetime açık hale getirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsı adına söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, konuşmasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un babası İsmail Niyazi Kurtulmuş ve dedesi Numan Kurtulmuş'un adını geçirdi.

Konuşmasında babası ve dedesinden bahsettiği için Ağbaba'ya teşekkür eden Kurtulmuş, "İsmini taşımaktan onur duyduğum İstiklal Harbi Gazisi, Cumhuriyet'in, Latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından birisinin yazarı olan Numan Kurtulmuş'un ve rahmetli babam İsmail Niyazi Kurtulmuş'un bana bıraktığı kültürel mirası taşımaktan büyük bir onur ve kıvanç duyuyorum." ifadesini kullandı.

Teklifin imza sahiplerinden AK Parti Aksaray Milletvekili Hüseyin Altınsoy, 27 Mayıs 1960 darbesinin 65'nci seneyi devriyesi olduğuna değinerek, dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve demokrasi şehitlerini rahmet ve minnetle yad etti.

Altınsoy, kanun teklifiyle Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla Anayasa Mahkemesi kararlarının gerekçelerine uygun olarak iptal edilen hükümlerin kanunla düzenlenmesinin öngörüldüğünü anlattı.

Kanun teklifine ilişkin bilgi veren Altınsoy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kanun teklifi ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun teşkilat yapısı, görev ve yetkileri, personelin atama, mali ve sosyal hakları düzenlenmekte ve yürüttükleri iş ile işlemlere yönelik mali ve idari hükümlere yer verilmektedir."

Altınsoy, Diyanet İşleri Başkanlığının görev ve yetkilerine ilişkin teklifte yer alan bilgileri paylaştı.

Teklifle, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) mevcut mali muafiyetlerden yararlanmaya devam etmesinin amaçlandığını kaydederek, "TENMAK'ın stratejik öneme haiz enerji, nükleer ve maden teknolojileri alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarını yaparak, bunları üretime ve ticari değere dönüştürebilmesi öngörülmektedir. Yine TENMAK'a ait mal ve varlıkların devlet malı sayılmasına, haczedilmemesine ve rehnedilmemesine yönelik muafiyet tanınması öngörülmektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Genel Kurulda daha sonra teklifin birinci bölümünün tümü üzerinde görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, İYİ Parti, Politika, Sayıştay, Enerji, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Kapsamlı Torba Yasa Görüşmeleri Tamamlandı - Son Dakika

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