TBMM Genel Kurulu

Politika

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimlerini destekleyici tedbirlerin belirlenmesi, mevcut koruma mekanizmasının iyileştirilmesi için yeni önerilerin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin bir önergemizi Meclis Başkanı'mıza vereceğiz." dedi.

Genel Kurulda Saadet Partisinin "18 yaş altı vatandaşların suç eğilimleri", İYİ Partinin "pamuk üretiminde yaşanan sorunlar", DEM Parti'nin "Eğitimin sorunları" ve CHP'nin "Çocuklara yönelik suçlar" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, film sahnelerinde görülen şiddet görüntülerinin Türkiye'de yaşanmaya başladığını söyledi.

Ekranlardaki şiddet sahnelerinin, sokaklarda yaşanan gerçek olaylarla neredeyse aynı olduğuna dikkati çeken Özdağ, "Sokaklarda kimlik soran polislere saldırılıyor, madde bağımlılığı herkesi esir almış durumda. Çocuklar öldürülüyor, on binlerce çocuk kayıp ve akıbeti bilinmiyor. İşyeri ve evleri kurşunlayıp tehdit ediyorlar. Mafya ve çete hesaplaşmaları sokaklara ve AVM'lere taşınıyor. İnsanlar haklı olsa dahi kimseye bir şey söyleyemez hale geldi. Kimsede empati ve tolerans kalmadı." diye konuştu.

Partisinin grup önerisi üzerine bir konuşma yapan İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, kürsüye koyduğu pamuk yumağını gösterdi.

Karakaş, hükümetin yanlış planlamaları nedeniyle üreticilerin zamanında pamuk tarlalarını sulayamadıklarını, bu nedenle rekoltenin düştüğünü belirtti.

Girdi maliyetlerine işaret eden Karakaş, çiftçilerin kendi tarlasını ekemez hale geldiğini, üreticilerin zarar ettiğini kaydetti.

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ise partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada hükümetin eğitim politikasını eleştirdi.

Okullarda temizlik ve güvenlik sorununun yaşandığını dile getiren Hun, birçok okulda velilerin temizlik yapmak zorunda kaldığını, okulları temizlemek isteyen bazı belediyelere de Milli Eğitim Bakanlığının izin vermediğini anlattı.

Partisinin grup önerisi üzerine bir konuşma yapan CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya da Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın fotoğrafını göstererek, "Biz onu koruyamadık, çocuklarımızı koruyamıyoruz, onları duyamıyoruz. Nasıl duyacağız ki? Birileri cinayetlerle ölmeden, birileri onları istismar etmeden, onlar tacize, tecavüze uğramadan, kayıp ilanları yayınlamadan önce kim duyuracak onların seslerini? Kime güvenecekler? Toplumun gelecekteki teminatı olan çocuklarımızın o tertemiz vicdanların sesi olarak soruyorum; devlet nerede?" dedi.

"Meclis bilgilendirilsin"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de yerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsrail'in Türkiye ile ilgili politikalarına ilişkin açıklamalarını hatırlatan Emir, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı Meclis'imizin açılış töreninde İsrail'in tarihsel geçmişinden getirdiği ve dini vecibelerinin bir gereği olarak Anadolu topraklarına da göz diktiğini ve saldırabileceğini söyledi. Bu, bizim açımızdan son derece önemli ve kaygı vericidir. Bu iddia doğru ise Meclis'imizin, bunu tartışması, Milli Savunma Bakanı'mızın ve Dışişleri Bakanı'mızın gelip Meclis'imizi bilgilendirmesi şarttır. Türkiye'nin önünde böylesine yakıcı bir tehdit var ise ve bu tehdit böylesine yakınlaşmışsa Meclis buna kayıtsız kalamaz.

Ancak, biz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesinin arkasında yatanın Türkiye'deki ağırlaşan ekonomik kriz ve hemen her alandaki çöküşümüz olduğundan kaygılıyız. Sayın Cumhurbaşkanı, dış düşman olmadan yapamayan bir siyasi liderdir. Bu dış düşman bazen Hollanda bazen Suriye bazen Irak bazen İran bazen Yunanistan bazen Amerika bazen İsrail'dir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki daha önce görüşmelerin yapıldığını belirten Emir, "Geçen Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Netanyahu'yla şakalaştığını, görüştüğünü, kravat sohbeti yaptığını çok iyi anımsıyoruz, hatta ekim veya kasım ayında Netanyahu Türkiye'ye gelecek sonrasında da Cumhurbaşkanı'mız İsrail'e gidecekti. Eğer böyleyse, böyle iş birliği yapılabiliyor ise yani 7 Ekim saldırısından önceki hesaplar bu ise nasıl oluyor da İsrail tarihsel köklerinden getirdiği gerekleri doğrultusunda Türkiye'ye saldırıyor? Eğer öyleyse Eylül 2023'te Netanyahu'yla bu gerçeği bilmeden mi görüştünüz? Bu gerçeği bilmeden mi Netanyahu'yu Türkiye'ye davet ettiniz veya İsrail'e gitmeyi kabul ettiniz?" diye sordu.

Emir'in iddiaları üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Ekim tarihinde Meclis'teki konuşmasının hakikatleri ifade eden manifesto niteliğinde bir konuşma olduğunu belirtti.

Siyonizmin hedeflerini anlatan Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Siyonizmin temel hedefi önce Filistin topraklarında İsrail devletini kurmak sonra da İsrail devletinin sınırlarını kendi tahrif ettikleri Tevrat'a dayandırmak suretiyle Nil Nehri'nden Fırat nehrine kadar Arz-ı Mev'ud olarak, vadedilmiş topraklar olarak büyük İsrail sınırlarını genişletmek ve böylece dünya hakimiyetini elde etmektir. Bu konuda İsrail askerleri omuzlarında taşıdığı armalarda bu vadedilmiş toprakları resmetmektedirler. Türkiye'yi de içine alan şekilde. Bu, bilinmeyen bir hadise değil, bütün dünyanın bildiği bir husustur, siyonizmin hedefidir. Biz herkesle görüşür hakkı ve hakikati yüzlerine söyleriz. Hem ikili görüşmelerde hem de çoklu platformlarda bu dış politikayı sergiliyoruz. Bunu Netanyahu'ya da ifade ettiğimiz söz konusudur. Bütün dünyaya da bu şekilde bir tutum ve davranış sergilediğimiz herkesin malumudur."

Çocukların korunmasına yönelik araştırma komisyonu kuruluyor

Akbaşoğlu, Narin Güran'ın katillerinin mutlaka yargı önünde hesap vereceğini ve en ağır cezayla cezalandırılacağını belirtti.

Çocukların korunmasına yönelik TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceklerini bildiren Akbaşoğlu, şöyle konuştu:

"Spesifik olarak tek bir konu üzerinden değil ama 'bu olaylara son verelim, başka Narinler yaşanmasın' anlamında biz diğer partilerle beraber, ortaklaşa nasıl yapay zekayla ilgili bir araştırma komisyonu kurduysak, AK Parti Grubu olarak çocukların korunmasına yönelik mevcut politikalar ve stratejinin incelenerek ailelerin, toplumun ve kurumların çocukların korunması üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimlerini destekleyici tedbirlerin belirlenmesi, mevcut koruma mekanizmasının iyileştirilmesi için yeni önerilerin geliştirilmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin bir önergemizi Meclis Başkanımıza vereceğiz. Diğer partilerle beraber ortaklaşa bu konuyu enine boyuna gündeme getirmek suretiyle araştırma komisyonu marifetiyle bunu gerçekleştireceğiz."

TBMM Genel Kurulunda ayrı ayrı görüşülen CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Görüşmelerin ardından Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.