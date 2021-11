TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Meclis çatısı altında, Anayasal hukuk düzenimiz, demokrasimiz, birlikte yaşama kültürümüz, toplumsal barışımız için Diyarbakır'da nöbet tutan annelerimizin umudunu yeşertmeye, ülkemizi terörün zararlarından tamamen arındırmaya kararlıyız." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Cep Herkülü" lakabıyla anılan Naim Süleymanoğlu'nu vefatının 4. seneyi devriyesinde rahmet ve minnetle andı.

Terör örgütü PKK'yı kaynağında yok etmeye yönelik mücadeleyi sürdürdüklerini ifade eden Özkan, Türkiye'nin, sınırları içerisindeki terör örgütü unsurlarını yok ettiğini, sınırı dışındaki teröristleri ya yakalayıp mahkeme huzuruna çıkardığını ya da etkisiz hale getirdiğini belirtti. Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında Hozat ve Pülümür kırsalında 8 sığınak ve mağaranın yerle bir edildiğine işaret eden Özkan, "Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist SİHA'larla düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Canlı bomba olacak teröristleri seçen ve Ankara saldırılarına talimat veren, PKK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi. Son terörist de öldürülene ve etkisiz hale getirilene kadar Kürtleri, Türkleri, Türkmenleri, Arapları ve 85 milyon barış içerisinde yaşama umudumuzu ortadan kaldırmak isteyen terör örgütü unsurlarını Allah'ın izniyle tek tek yok edeceğiz." diye konuştu.

Anne Hacire Akar'ın, çocuğunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirterek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatmasının üzerinden 800 gün geçtiğini anlatan Özkan, daha sonra çok sayıda ailenin katıldığı "Diyarbakır Anneleri" eylemi sayesinde Akar'ın evladına kavuştuğunu, 33 ailenin çocuğunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetti. Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin bu umutlu bekleyişini sürdürdüğünü belirten ve eyleme katılan ailelerin açıklamalarını aktaran Özkan, "Meclis çatısı altında, Anayasal hukuk düzenimiz, demokrasimiz, birlikte yaşama kültürümüz, toplumsal barışımız için Diyarbakır'da nöbet tutan annelerimizin umudunu yeşertmeye, ülkemizi terörün zararlarından tamamen arındırmaya kararlıyız. Bu çerçevede milletçe verdiğimiz mücadelede, çalışmalarını yürüten güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Allah ayaklarına taş değdirmesin, zaferler ihsan eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

"Yangını söndürmenin yolu, derhal seçim"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'ın partisine yönelik sözlerine cevaben "Sizin oturttuğunuz aileler, yüzlerce güvenlik gücü kapıdayken, emniyetle katilin görüştüğü sabitken Deniz Poyraz içerde öldürüldü. Deniz Poyraz'ın katili, o çadırları bizim kapılarımıza kuranlar, onları kollayanlardır. Tek bir kişinin bizim vasıtamızla dağa gittiğini ispat edemezsiniz. Bu da büyük bir yalan. Tıpkı bizim belediye başkanlarımızın Kandil'e para gönderdiği yalanı gibi." ifadelerini kullandı.

Beştaş, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı'nın "Yeni Yaşam" gazetesinin dijital arşivinin devamına, basılı nüsha ve internet aboneliklerinin sonlandırılmasına karar verdiğini söyledi. Bu kararın, muhalif bir gazeteye yönelik bir sansür olup olmadığını soran Beştaş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u bu konuda inisiyatif almaya davet etti.

Danıştay'ın Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini hukuka uygun bulduğunu anımsatan Beştaş, bu kararı tanımadıklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Naim Süleymanoğlu'nu rahmetle ve minnetle anarak CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan'ın Naim Süleymanoğlu'nun isminin Uludağ Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ne verilmesine ilişkin kanun teklifinin yasalaşması için iktidardan destek istedi.

Özel, merhum CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ı ve tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'u da vefatlarının seneidevriyesinde rahmetle andı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun, "telkine uyarak" faiz kararı aldığını savunan Özel, "Merkez Bankası'nın bu kararı, Recep Tayyip Erdoğan'ın telkinine uygun ama ekonomideki, dolardaki, mutfaktaki yangın sürüyor. Bu yangını söndürmenin yolu, derhal seçimdir. Milletin hakemliğine başvurmak dışında seçenek kalmamıştır. Beceriksizlerin, yeteneksizlerin ya da onların emir erlerinin elinden ekonomi yönetimini almadan mutfaktaki, cüzdandaki yangın bitmez." sözlerini sarf etti.

Özgür Özel, Türkiye'de her gün salgın nedeniyle yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak "Uygulanan tek tedbir, salgını 24.00'ten sonra canlı müzik yasağıyla yenmeye çalışan bir yönetim anlayışı. Türkiye'de her gün bir uçak düşüyor, 220 kişi ölüyor. İki günde bir Soma faciası yaşanıyor. Sözümüze kıymet veren herkese aşılarını olmasını, eksik dozlarını tamamlamasını, kural ve tedbirlere uymasını, kamu yönetimindekilere sorumluluklarının bir an önce farkına varmalarını öneriyoruz." şeklinde konuştu.

"Bütçe revize edilmeli"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bütçe görüşmelerinin başından bu yana dolar/TL kurunda yaşanan değişim nedeniyle 2022 yılı bütçesinin revize edilmesi gerektiğini söyledi.

Bütçede 240,4 milyar liralık faiz gideri öngörüldüğünü anlatan Dervişoğlu, "Bir taraftan 'Faize karşıyım.' diyor, öbür taraftan da 240 milyar lira faiz ödemesi planlanan bütçeyi Meclis'e getiriyoruz. Bu nasıl iş, ne yaman çelişkidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle eylemleri de bu vesileyle anlaşılmıştır ki örtüşmemektedir." diye konuştu.

Dervişoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığının, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren döviz bürolarına ilişkin tebliğiyle bürolara işlem limiti ile 100 dolar ve üzeri işlemlere kimlik tespiti şartı getirildiğini söyledi. Bunun piyasalar açısından "sermayeye müdahale" olarak algılanacağını öne süren Dervişoğlu, "Baskı yapmayı bırakın. Ekonominin olmazsa olmazı güvendir." dedi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında doların Türk lirası karşısında 11 liraya yaklaştığını ifade eden Dervişoğlu, "Sadece piyasalarla değil, ekonominin tüm genel kurallarıyla çatışan Sayın Erdoğan, artık inatlaşmayı bırakmalı ve Türkiye'yi içine düşürdüğü bu bunalımdan çıkarmak için siyasi kararlar almalıdır. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme dönüş ve erken seçim buna dahildir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Düzce'de meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiğini belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Naim Süleymanoğlu'nun, Bulgaristan'daki Türklere yapılan zulme dikkati çektiğini ve halterde Türkiye'ye birçok başarı kazandırdığını anlatan Bülbül, Süleymanoğlu'nu rahmet ve minnetle andı.

Bülbül, MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığını aktararak "Çok uzun süreli bir operasyon neticesinde etkisiz hale getirilen terörist elebaşı Kaytan, 2016'daki Merasim Sokak ve Güven Park saldırılarının talimatını vermiştir. Bu operasyonlar sebebiyle bütün güvenlik güçlerimize ve istihbarat teşkilatımıza teşekkürlerimizi ve tebriklerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, UNESCO Yönetim Kurulu üyeliğine tekrar, Azerbaycan'ın ise ilk kez seçildiğini bildiren ve tebrik eden Bülbül, Türkiye'nin UNESCO'nun amaç ve idealleri doğrultusunda uluslararası arenadaki çalışmalarına devam edeceğini dile getirdi.

Terör örgütü PKK'nın yok edilmesi için yürütülen operasyonları sıralayan Bülbül, yurt içinde ve yurt dışında terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.