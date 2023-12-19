TBMM Genel Kurulu, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının 2024 bütçelerini görüşmeye başladı

TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, Gençlik ve Spor ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçelerinin yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.