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TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe maratonu başladı (4) - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe maratonu başladı (4)

AK PARTİ'Lİ ALA: TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA 2024 YILI BÜTÇEMİZ HAZIRLANMIŞTIRTBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, AK Parti Grubu adına Genel Başkanvekili Efkan Ala söz aldı.

TBMM Genel Kurulu\'nda, bütçe maratonu başladı (4)
11.12.2023 - 23:35,
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AK PARTİ'Lİ ALA: TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUYLA 2024 YILI BÜTÇEMİZ HAZIRLANMIŞTIR

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüşmeleri devam ederken, AK Parti Grubu adına Genel Başkanvekili Efkan Ala söz aldı. Ala, Hükümetin 2024 Yılı Bütçesinin amaç ve hedeflerine değinerek, "İnsanımızı merkeze alan, büyümeyi ve üretimi önceleyen, güçlü Türkiye'yi inşa etmeyi hedefleyen, şehirlerimizi kalkındırmak, ekonomimizi daha dirençli hale getirmek ve bütün toplum kesimlerinin taleplerini karşılamak üzere Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 2024 yılı bütçemiz hazırlanmıştır. Bu vizyon güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonudur. Bütçemiz öncelikle eğitim ve sağlığı, nitelikli üretimi, katma değerli dönüşümü ve güçlü büyümeyi desteklemektedir. Bununla beraber adalet, güvenlik, enerji, tarım, ulaştırma, sanayi ve diğer tüm sektörlerde ürettiğimiz katma değerin artırılması için önemli imkanlar sağlayacaktır" dedi.

'BÜTÜN ŞEHİRLERİMİZ SOYKIRIMA KARŞI DURUŞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR'

Ala konuşmasında, Filistin'de yaşananlara dikkat çekerek, "Bugün, dünyanın gözü önünde bir soykırım suçu işleniyor. Kendilerine 'gelişmiş' diyen ülkeler bu soykırımı sadece izlemekle kalmıyor, maalesef hayasızca destekliyorlar. Türkiye tam bu noktada küresel vicdanın sesi olmuştur. Milyonlar, İstanbul başta olmak üzere bütün şehirlerimizde bu alçak soykırıma karşı duruşunu ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu.

ALA'DAN CHP'YE TEPKİ

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hamas'ı terör örgütü olarak görenlere gösterdiği tepkiyi hatırlatarak şöyle dedi:

"Allah aşkına, şu ifadelere bir bakın, şu ifadelere bir bakın: 'Erdoğan tarafından;  Hamas'ın bir terör örgütü olarak kabul edilmesini tamamen reddediyoruz.' diyor. Kim diyor bunu? Bunu kim söylüyor? Türkiye'nin ana muhalefeti CHP'nin Genel Başkanı. Şimdi de çıkmış Filistin'den bahsediyorsunuz; siz kim, Filistin kim Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbın ortadan kalkması mümkün değil; Filistinlilere karşı yaptığınız bu ayıbı siyasi hayatınız boyunca temizleyemeyeceksiniz. Bunun utancıyla yaşayacaksınız, bu utanç verici cümleler Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir; bu millet sizi asla affetmeyecektir."

AK PARTİ'Lİ GÜLER: TÜRKİYE TÜM ÜYE ÜLKELER ARASINDA EN ÇOK DOSYA KAPATAN ÜLKE KONUMUNDADIR

AK Parti Grubu adına ise ikinci sözü Grup Başkanı Abdullah Güler aldı. Güler, muhalefet partilerinin eleştirileri çerçevesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ile ilgili bilimsel verileri paylaştı.

Güler, Türkiye'nin de taraf olduğu AİHM'deki davaların değerlendirmesine değinerek, şunları söyledi:

"İstatistiklere bakıldığında 5 Aralık 2023 itibariyle; tüm üye ülkelerin AİHM kararlarını icra etme oranı sadece yüzde 79,61'dir. Ülkemizin AİHM kararlarını icra etme oranı ise  tüm üye ülkeler ortalamasının üzerinde olacak şekilde yüzde 89,48'dir. Son 5 yıla bakıldığında Ülkemiz tüm üye ülkeler arasında en çok dosya kapatan ülke konumundadır. 2022 yılında ise Ülkemiz en çok dosya kapatan 2'nci ülke konumundadır. Aynı yılda kapatılan emsal dosya sayısında da Türkiye, 26 emsal dosya ile en fazla dosya kapatan ülke konumundadır.  2022 yılında tüm üye ülkeler açısından bakıldığında toplam 39 bin 570 başvuru sonuçlandırılmış ve bin 59 ihlal kararı verilmiştir. İhlal kararının sonuçlandırılmış başvurulara oranı yüzde 2.68'dir. Ülkemiz hakkında 7 bin 245 başvuru sonuçlandırılmış olup 73 ihlal kararı verilmiştir. İhlal kararının sonuçlandırılmış başvurulara oranı yüzde sadece 1.01'dir. Yani bilimsel veriler bize diyor ki; Türkiye ile ilgili AİHM'ye karşı insan hakları ihlal iddialarının yalnızca yüzde 1'i ihlaldir. Üye olan devletlerin vatandaşlarının ihlal iddialarını bir bütün olarak kabul ettiğimiz takdirde ise ülkemizin iki katından da daha fazla bir oran karşımıza çıkmaktadır."

'EVLERİNİ TERK ETMEK ZORUNDA KALAN İNSAN SAYISI İSE 1,5 MİLYON OLDU'

Güler, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarda 7 bini çocuk yaklaşık 5 bini kadın 17 bine yakın insanı öldürdüğünü kaydederek, "8 bine yakın insan kayboldu, 43 binin üzerinde yaralı var. 52 bin konut, 121 kamu binası ile 100 cami tümüyle yıkıldı, 192 cami kısmi yıkıma maruz kaldı, 3 kilise önemli ölçüde hasar gördü, 69 okul tamamen yıkıldı, 275 okul ise kısmi tahribat yaşadı.  Uçaklarından Gazze Şeridi'ndeki evler, okullar, hastaneler ve diğer tüm sivil yerleşim yerlerine 50 bin tondan fazla patlayıcı atıldı. Gazze Şeridi'nde sivillere ait konutların yüzde 61'i yıkıldı. Evlerini terk etmek zorunda kalan insan sayısı ise 1,5 milyon oldu" diye konuştu.

Genel Kurul'da bütçenin tümü üzerinde yapılan görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: DHA
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