TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi

05.03.2022 18:10

TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel arasında geçen tartışma dinmeyince oturuma ara verildi.

Meclis Genel Kurulu'nda, milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

MECLİS'TE ORTALIK KARIŞTI

CHP'nin "gayrimenkul, şirket, arazi alan yabancıların durumları" ile ilgili araştırma önergesinin oylamasından hemen önce Genel Kurul'da kavga çıktı. CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi. Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi.

Meclis'te yumruk yumruğa kavga! Vekiller ayıramayınca oturuma ara verildi

YUMRUKLAŞMA YAŞANDI

Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı. Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek, yumruklaştı. Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.

Meclis'te yumruk yumruğa kavga! Vekiller ayıramayınca oturuma ara verildi

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından CHP'nin grup önerisinin oylaması yapıldı ve öneri kabul edilmedi.

Meclis'te yumruk yumruğa kavga! Vekiller ayıramayınca oturuma ara verildi
Meclis'te yumruk yumruğa kavga! Vekiller ayıramayınca oturuma ara verildi
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Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi - Son Dakika


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