TBMM İçişleri Bakanlığı Bütçesini Görüşüyor

Politika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getiriyor.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, İçişleri Bakanlığınca Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'e ilişkin, " İmralı'da Belediye Başkanımız Ahmet Özer akil insan olarak tavsiye edilmiş; o dönemde akil insan olarak görevlendirilen insanlar vardı, şimdi onlar da mı terörist? Yani, neresinden bakarsanız bakın, elinde kalıyor. 2016 yılında kitap yazılmış, bu kitaptan dolayı terörist ilan ediliyor. Ya, terörist ilan edilmenin bu kadar kolay olmaması lazım sayın Bakan. Yani Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanı sabahın saat beşinde, beş buçuğunda evine zorla girilerek, yatak odasına; eş zamanlı koçbaşıyla belediye binasına giriliyor." dedi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem de Ahmet Özer'in evine koçbaşlarıyla girildiğini iddia ederek, "Bu kayyumun ne size ne de bu ülkeye asla yararı yok. Daha önce kayyum atadığınız yerlerde yolsuzluk, hukuksuzluk diz boyu." ifadesini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, PKK terör örgütünün 1990'lı yıllardan bu yana en zayıf dönemini yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Özellikle çukur eylemlerinden sonra kararlılıkla uygulanan terörü kaynağında yok etme ve savunma değil taarruz stratejilerimizle terörle topyekun mücadele eden bir devletimiz, milletimizin huzuru için somut sonuçları ortaya koyan bir Bakanlığımız var. Bu anlamda da Bakanlığımızla gurur duyuyoruz. Türkiye, FETÖ'sünden PKK'sına, DEAŞ'ından DHKP-C'sine kadar hiçbir hain terör örgütüne göz açtırmayacak, terörü yok etme azmiyle hareket edecektir."

"Ucuz fiyatların olması; Türkiye'de uyuşturucu arz miktarının çok olduğunun bir ispatı"

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İçişleri Bakanlığının bağımsız ve tarafsız çalışması gerektiğini vurgulayarak, "Başarılı olmanız kararlı, uzun vadeli ve müdahalesiz çalışma imkanına sahip olmanıza bağlı. Şahsınız Bakan olduğunuzdan beri bu konuda ciddi adımlar attınız, atmaya devam ediyorsunuz ancak sizin teröre karşı, illegal yapı ve paraya karşı vermiş olduğunuz mücadelenin yanında; belli periyodik aralıklarla mafya liderleriyle sırayla kol kola resim veren, terörist başını Meclis'te konuşmaya davet eden siyasi figürlerin olduğu ortamda işiniz gerçekten zor." dedi.

Uyuşturucu kullanım yaşının ilkokul çağına düştüğünü ifade eden Taş, "Çok ucuz fiyatlara uyuşturucu elde etmek mümkün. Her gün yapılan uyuşturucu operasyonlarına ve yakalanan uyuşturucuya rağmen halen daha bir o kadar uyuşturucuya kolay ulaşımın ve bu kadar ucuz fiyatların olması Türkiye'de uyuşturucu arz miktarının çok olduğunun bir ispatı olarak uzmanlar tarafından yorumlanmaktadır." diye konuştu.

"Belediye başkanının millet mahkemesine çıkması sorun ama örgüt mahkemesinin hesap sorması sorun değil"

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, milletin seçtiği hiçbir yetkilinin terörle anılmasını istemediklerini belirterek, "Hiçbir seçilmişin sanık sıfatıyla terör örgütünün kurduğu sözde mahkemede, belediye şirketinin işçisinin sözde hakim sıfatıyla davranan belediye çalışanının karşısına sanık olarak çıksın da istemeyiz arkadaşlar. Şimdi, tutarsızlık ve çifte standart şurada; büyükşehir belediye başkanının millet mahkemesine çıkması sorun ama örgütün hakim diye atadığı kişinin yargılaması, örgüt mahkemesinin hesap sorması sorun değil. Üstelik belediye başkanını yargılayan, hesap soran o kişi de büyükşehir şirketinin temizlik personeli." ifadesini kullandı.

DEM Partili milletvekillerinin "Nerede oldu?" diye sorması üzerine Orhan Yegin, "Diyarbakır Büyükşehirde oldu, Baydemir'e oldu, hiç sesiniz çıkmadı. O zaman çıkıp buna meydan okusaydınız belki bugün bu itirazların bir anlamı olurdu; o gün sustunuz, şimdi bağırıyorsunuz." dedi.

Muhalefet milletvekillerinin "Koçbaşıyla belediye kapısı kırıldı" iddiasına da yanıt veren Yegin, elindeki çilingir malzemelerini göstererek "Çilingir çağırmışlar, şöyle bir şeyle açmışlar. 'Koçbaşı' diyorsunuz." ifadesini kullandı.

"İsrail bayrağını taşıyanlarla da ilgili o kameraya bakarak bir şey söylesene"

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, konuşmasına "Sayın Bakan, siz bizden ne istiyorsunuz?" diyerek başladı.

İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelere işaret eden Sakık, şunları kaydetti:

"Ben de yerine kayyum atanmış bir Belediye Başkanıyım. Arkadaşlarımız yalan söylemesin, Genel Kurulda da halkı yanıltıyorlar, burada da yalan söylüyorlar, manipüle ediyorlar 'Efendim, paralar bir yere gitti.' Vallahi, Sayın Bakan, siz de bilirsiniz, aynı kentte siz valilik ben de belediye başkanlığı yaptım, bütün Ağrı halkı biliyor ve Ağrı Milletvekiliniz de orada, maaşını halka bağışlayan, belediyeye bağışlayan bir siyasetçiyim. Şimdi, yalanlara gerek yok."

Kimin ne suçu varsa bunların açık, net olarak ortaya konulmasını isteyen Sakık, "Toplum bu konuda bilgi sahibi olmalıdır. Yanıltmakla olmaz. Ahmet Türk'ten, Ahmet Özer'den, Gülistan'dan, Mehmet Karayılan'dan terörist çıkaramazsınız. Hepimiz hayatımızı bu topraklarda barışa adamış insanlarız. Biz, silahı, şiddeti reddederiz ama demokratik siyaset için de ölürüz." dedi.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şu yurt dışında aynı düşüncede olup da İsrail bayrağını taşıyanlarla da ilgili o kameraya bakarak bir şey söylesene. Gördü, bütün milletimiz gördü onu, gördüğümüze inanıyoruz biz. Bölücü bayrağının yanında İsrail bayrağını salladınız." ifadesini kullandı.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, 220 bine yakın insanın konteyner kentlerde yaşadığını belirterek, konteyner kentlerde yaşamanın hijyen ve güvenlik açısından çok zor olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya'nın 6 Şubat depremlerinde 75 kişinin kayıp olduğuna yönelik açıklamasını hatırlatan Kara, ellerinde 142 kişilik bir listenin olduğunu belirtti ve bu listeyi Bakan Yerlikaya'ya teslim etti.

Bakan Yerlikaya ise sabah yaptığı açıklamayı yineleyerek, 50'si Türk vatandaşı, 25'i yabancı uyruklu olmak üzere 75 kişinin kayıp olduğunu söyledi.