TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu, depremden etkilenen çocukların durumunu incelemek için Malatya'yı ziyaret etti

Politika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile komisyon üyeleri, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocukların durumunu yerinde görmek için Malatya'yı ziyaret etti.

İlk olarak Malatya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden komisyon üyeleri, valilik binasında depremden etkilenen çocuklar için yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinerek, "Türkiye dün nasıl Filistin'in teminatı olduysa bugün de olmaya devam edecektir. Filistin ve Gazzeli çocuklar kırmızı çizgimizdir" dedi.

Komisyon çalışmalarına ilişkin bilgiler aktaran Katırcıoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak 28. yasama döneminde gündemimiz maalesef 6 Şubat 2023 tarihinde her birimizi derinden yaralayan, ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza maddi ve manevi tesir eden, sayısız acı ve gözyaşına sebep olan büyük depremlerdir. 11 ilimizi sarsan depremler, yetişkin bireylerde açtığı yaralar kadar bütün çocuklarımızda da derin izler bıraktı. Bu doğrultuda Komisyon olarak bu dönem ilk olarak deprem mağduru çocuklar konulu geniş bir tema belirledik. Komisyonumuzca deprem sonrası mağdur olan çocuklarımız için yapılan çalışmaları araştırmak, refakatsiz kalan, ailesinden ayrı düşmüş çocuklarımız ile bunlardan engelli olarak hayatına devam etmeye çalışan çocuklarımıza verilen destekleri dinlemek, en başta eğitim hakkı olmak üzere devletimizce yapılan çalışmaları yerinde görmek, eksiklikleri tespit etmek, konuyu kamuoyunun dikkatine sunmak, tüm tespitlerimizi bir rapor haline dönüştürerek üst komisyonumuzun gündemine getirmek amacı ile çalışmamıza devam ediyoruz. Gözlem için en doğru yerdeyiz. Dezenformasyonun olmadığı, çarpıtmanın olmadığı, her şeyin özünü kavrayabilmemize yardımcı olacak, bize her şeyi en açık ve şeffaf biçimde ifade edebilecek çocuklarımızla birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

"Depremzede çocuklar için buradayız"

Komisyon olarak daha önce depremlerden etkilenen çeşitli kentlerde temaslarda bulunduklarını da aktaran Katırcıoğlu, "Çocuklarımızın dünyasından, onların zihinleriyle, gözleriyle, gözlemleriyle afetleri, afetlerin etkilerini ve afetlere karşı alınabilecek önlemleri oluşturabilmek için buradayız. Alt komisyon olarak aralık ayında Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay'da yerinde incelemeler gerçekleştirdik. Şimdiye kadar ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı temsilcileriyle bir araya geldik, yaptıkları çalışmalarını dinledik. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, AFAD'dan, Diyanet İşleri Başkanlığından, depremden etkilenen 11 ilin valiliklerinden deprem mağduru çocuklara yönelik çalışmalarına ilişkin rapor talep ettik, raporlar büyük ölçüde tamamlandı. Bugün Malatya ile ikinci inceleme ziyareti programımıza başladık. Komisyonumuzun üyesi olan tüm siyasi partilerimizin milletvekilleri ile birlikte Malatya Valisi Sayın Ersin Yazıcı ile görüşme gerçekleştirdik ve akabinde kurumların il temsilcilerinden yapılan çalışmalarını dinledik" dedi.

"Raporu inşallah temmuz ayında nihayetine erdireceğiz"

Malatya'da 75 ayrı konteyner kentte 19 bin 717 çocuğun kaldığını ifade eden Katırcıoğlu, "Yarın inşallah sahada inceleme yapmak üzere konteyner kentleri ve buralarda yaşayan deprem mağduru çocuklarımızı, devletimizin koruması altında bulunan çocuklarımız ile bölgedeki bazı okulları ziyaret edeceğiz. Planlanan programın dışında çocuklarımızı ve ailelerimizi dinleyeceğiz, onlara kulak vereceğiz. Programımıza Elazığ ve Diyarbakır illerimizde yapacağımız incelemelerle devam edeceğiz. İncelemelerimiz sona erince hazırladığımız raporu inşallah Temmuz ayında nihayetine erdireceğiz. Bu raporumuzun çıktıları ile ilgili kurumlarımıza yönelik gerek kanuni, gerek yönetmelik, gerek proje düzeyinde iyileştirmelerin ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak, ülkemizin geleceğine ışık tutabilmek, aynı acıların tekrar yaşanmasına engel olabilmek, bu acıyı yaşayan çocuklarımızın bilim insanı, mühendis, işçi, doktor, milletvekili, sanatçı ve hatta belki cumhurbaşkanı olarak ülkemizin gelişimine, büyümesine, kalkınmasına ve çok daha müreffeh bir ülke olmasına hizmet edebilmelerini sağlamak adına çalışıyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın yeniden sağlam bir geleceğe kavuşması ve illerimizin yeniden inşasında tüm kurumlarımızı seferber eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere misafirperverlikleri ve aktif çalışmaları dolayısı ile Sayın Valimiz Ersin Yazıcı Bey'e, mülki erkanımıza, şehirlerimizde çok önemli roller üstlenen il yöneticilerimize teşekkür ediyor "diye konuştu. - MALATYA