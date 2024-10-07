Temelli: Orta Doğu'da yangın var, bilgi saklanıyor - Son Dakika
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Politika

Temelli: Orta Doğu'da yangın var, bilgi saklanıyor

Sezai Temelli, TBMM'de kapalı oturumla bilgilendirme yapılmasına tepki gösterdi, insanlık dramına dikkat çekti.

07.10.2024 13:17
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DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda TBMM Genel Kurulunu bilgilendirmesine ilişkin, "Kapalı oturum yapılacakmış. Bize bilgi verilecekmiş. Sanki saklı bir şey var. Her şey dünyanın önünde olup bitmekte zaten." dedi.

Temelli, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'nun bir yangın yeri olduğuna ve ciddi bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çekti.

7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının bugün yıl dönümü olduğunu anımsatan Temelli, 42 bine yakın insanın Gazze'de katledildiğini ve bir soykırımın gerçekleştiğini söyledi.

İsrail saldırıları sonucunda Lübnan'da da iki bine yakın insanın yaşamını kaybettiğini dile getiren Temelli, " İran, İsrail savaşının eli kulağında. Bölge adeta bir yangın yerine dönmüş durumda ve bölge bu yangın yerinden nasıl çıkacağını bilmiyor. Eğer Türkiye çözüm sürecinde ısrar edebilseydi, çözüm sürecini ilerletebilseydik, Kürt meselesinin demokratik çözümü hayata geçebilseydi, barış siyaseti bölgede hakim olabilseydi, İsrail'in bu fütursuz saldırıları hayata geçemezdi." ifadesini kullandı.

Temelli, Filistin halkının ve bütün Arap halklarının kurtuluşunun, tüm halkların ortak kaderinde saklı olduğunu belirterek, bu ortak kaderin yolunun barış siyasetinden geçtiğini kaydetti.

"Her şey dünyanın gözü önünde olup bitmekte"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, İsrail'in saldırıları ve Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda TBMM Genel Kurulunu bilgilendirmesine de değinen Temelli, şu görüşleri paylaştı:

"Kapalı oturum yapılacakmış. Bize bilgi verilecekmiş. Sanki saklı bir şey var. Her şey dünyanın önünde olup bitmekte zaten. Türkiye'nin izlediği siyaset de çok açık bir şekilde ortada. Bu siyasetle yol almak mümkün değil. Türkiye siyasetinin sıkıştığı yer de tam da burası. Siyasi krizin de en temel nedeni bu. Bu siyasi kriz sadece bölgeyle sınırlı kalmıyor. Sınırımızın ötesinde bir siyasi kriz, bir savaş var ama Türkiye'de her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Bu krizin her boyutuyla etkisi günlük yaşamımızın içinde bütün çıplaklığıyla var. Her gün biz aslında bir yanıyla büyük bir savaşın içindeyiz."

Sezai Temelli, kadın cinayetlerine de tepki göstererek, "Kadınlar katledilmeye devam ediyor. Kadın cinayetleri artık öyle bir hal aldı ki bu yıl içinde 292 kadın katledildi. Dün 6 kadının katledildiğini öğrendik. Her cinayetten sonra açıklama şu, hastaydı, alkollüydü, sinirliydi. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kadın katledilmiyor. O yüzden Türkiye'deki kadın cinayetleri politiktir. Bu erkek egemen zihniyet, bu anlayış sokağa taşındığında işte kadınlara yönelik tacizin, tecavüzün ve cinayetlerin, şiddetin yaygın bir şekilde hayata geçmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Temelli: Orta Doğu'da yangın var, bilgi saklanıyor - Son Dakika

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