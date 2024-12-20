Ticaret Bakanı Bolat: Suriye ile Ticaret Hızlanacak

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye ile ticaretin hızlanacağını ifade ederek, "İki ülke arasında 2011-2024 yılları arasında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat, ithalat işlemleri bazındaki ticaret bundan sonra inşallah yakın zamanda çok daha hızlanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 'Gümrük Laboratuvarı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Bolat'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kurum müdürleri ve milletvekilleri de açılışa katıldı.

Bakan Ömer Bolat, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye genelinde 158 faal gümrük noktasıyla hizmet sunulduğunu söyledi. Kurulan laboratuvarla birçok sektörün üretim ağına yönelik incelemeler yapılıp kalitenin daha yükseğe çıkarılacağını belirten Bakan Bolat, "Türkiye'de sanayinin, tarımın, ticaretin ve ulaştırmanın merkezi olan Gazi Şehir Gaziantep'imizde çok hayırlı bir teşebbüsün açılışı için bir aradayız. Ticaret Bakanlığımıza bağlı GAİB tarafından finanse edilen bu laboratuvarın açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Önemli bir laboratuvar. Çünkü ihracat ve ithalat işlemlerinin çok hızlı yapılması gerekiyor. Bu noktada ihracatçımızı sevkiyatta geciktirmemek, ithalatçımızı gelen mallarını ihtiyacı olan tedarikte daha fazla geciktirmemek için laboratuvar sonuçlarına çok ihtiyaç var. Bugün biz Ticaret Bakanlığı olarak ülkemizde 158 tane faal gümrükle hizmet yapıyoruz ve Gaziantep'te de 5 faal gümrüğümüz bulunmakta. Gaziantep ilimiz özellikle dış ticarette fazla veren ve Türkiye'nin net mal ve hizmet katkısı veren bir ilimiz. ve ilk 11 ay itibarıyla 9,4 milyar dolar. Net ihracat yaptı, 6,2 milyar dolar da ithalat yapan değerli bir vilayetimiz. 15,5 milyar dolarlık dış ticareti var. Yıl sonuna kadar inşallah bunun 16,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Bu verdiğim rakamlar faaliyet bazındaki 2024 yılı başında başladığımız rakamlar. Bu açıdan söz konusu gümrük müdürlüğü laboratuvarı 4 Kasım'dan itibaren fiilen başladı. Resmi açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. 4 bin 432 metrekare kapalı alanda yapıldı. Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliğimiz bu açıdan çok önemli bir finansman desteği sağladı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ülkemize, sanayimize, ihracatımızda yaptıkları bu katkılar için. Bu müstakil binada gıda, temel kimya, tekstil, polimer gibi birçok sektöre ilişkin analizler yapılacak. Gaziantep'te de özellikle tekstil, her yönüyle, konfeksiyonuyla, ev tekstiliyle, gıda sektörü, bütün alt ürünleriyle beraber Gaziantep'in üretiminde çok aktif. Organize sanayi bölgesine de teşekkür ediyoruz. Burada arsa tahsisini de Organize Sanayi Bölgemiz yaptı. Bu anlamda Gaziantep Gümrük Müdürlüğümüzde bu 1,5 aylık süreçte 174 adet beyanname kapsamında 221 adet numunenin analiz işlemi yapıldı, bitti. Bundan sonra süreçler daha hızlanacak. Sizlere katkı verecek, zarar ettirmeyecek bir şekilde, ihracat, rekabet gücünüzün artmasını sağlayacak bir şekilde laboratuvarlarımız çalışacak. Bizim 8 adet gümrük laboratuvarımız var. Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Kocaeli ve İstanbul olmak üzere 212 metotta akredite edilen bu laboratuvarlarla hamdolsun hizmet veriyoruz. Bu Gaziantep laboratuvar müdürlüğümüz de akreditasyon çalışmalarında önümüzdeki aylarda hemen başlayacak" dedi.

EKONOMİK BÜTÜNLEŞME

Bakan Bolat, 8 Aralık Suriye devrimi ile yeni bir süreç başladığını ve ithalat, ihracat işlerinin hızlanacağını söyledi. Türkiye ile Suriye'nin önemli bir ekonomik bütünleşmeyi birlikte gerçekleştireceğini dile getiren Bakan Bolat, "Biliyorsunuz Suriye'de 8 Aralık devrimi ile beraber yeni bir süreç başladı. İki ülke arasında 2011-2024 yılları arasında oldukça sınırlı düzeyde devam eden ihracat, ithalat işlemleri bazındaki ticaret bundan sonra inşallah yakın zamanda çok daha hızlanacak, ticaret hızlanacak, yatırım hızlanacak, yeniden imar hızlanacak. ve bu şekilde Türkiye ile Suriye ekonomik açıdan inşallah önemli bir bütünleşmeyi birlikte gerçekleştirecekler. Zaten Gaziantep'in kardeş şehri Halep, Hatay'ın kardeş şehri İdlib. Yani bütün Suriye bizim için kardeş bir ülke konumunda" diye konuştu.