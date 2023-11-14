TİP Milletvekili Kadıgil ve AK Parti Grup Başkanvekili Usta arasında ''yalancı '' tartışması: Böyle bir ithamı asla kabul etmiyoruz

Yargıtay 3. Dairesi'nin Can Atalay davasında Anayasa Mahkemesi üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunması gündemdeki sıcaklığını korurken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Sera Kadıgil ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta arasında polemik yaşandı.

"YENİ ANAYASA YAPMAK İÇİN BİR KRİZ YARATILMIŞ DURUMDA"

TİP Milletvekili Kadıgil, "Sürekli yalan söyleniyor. Yeni anayasa yapmak için bir kriz yaratılmış durumda." ifadelerini kullanarak "Ortada Anayasa'nın bir maddesine uymayan bir Yargıtay var. Bunun adını koyamazsanız siz kendinize milletvekili diyemezsiniz, bu sıralarda oturmaya da hakkınız yoktur çünkü ortada bir Anayasa yoksa ortada milletvekili yoktur, ortada bir Cumhurbaşkanı yoktur, ortada bir bakan yoktur! Anayasa yoksa artık ortada meşru bir devlet de yoktur!" dedi.

"BÖYLE BİR İTHAMI ASLA KABUL ETMİYORUZ"

Kadıgil'in sözlerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Böyle bir ithamı asla kabul etmiyoruz. Bir milletvekilinin başka bir milletvekiline yalancı deme hakkı ne kürsüde vardır ne de oturduğu yerde vardır. Yalancı demek bir milletvekiline hiç yakışmıyor. Kendi doğrularını kabul eden insanların başkalarına yalancı dediğini biliriz. Zannedersem sayın vekilin de böyle bir problemi var." ifadelerini kullandı.

"KİMSEYE YALANCI DEME HAKKINIZ YOK"

"Anayasa yapmaktan neden bu kadar korkuluyor, neden çekiniliyor?" sorusunu soran Usta, "Bunu anlamış değilim. Bu milletin iradesinin üstünde Sera Hanım'ın bir iradesi yoktur. Kimseye yalancı deme hakkınız yok." dedi.