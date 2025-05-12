Trump'tan İstanbul Zirvesi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Trump'tan İstanbul Zirvesi Açıklaması

Trump\'tan İstanbul Zirvesi Açıklaması

Trump, Ukrayna-Rusya görüşmesine katılabileceğini, ABD ilaç fiyatlarını düşüreceğini açıkladı.

12.05.2025 20:35
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması halinde kendisinin de şahsen katılabileceğini açıkladı. Trump, "Aslında oraya uçmayı düşünüyorum. Eğer bir şeylerin olabileceğini düşünürsem, böyle bir ihtimal var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD'deki ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik bir başkanlık kararnamesi imzalayarak, ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr. ve Türk kalp damar cerrahı Dr. Mehmet Öz'ün de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

"Nükleer silahlarla dolu iki ülke arasında tehlikeli bir çatışmayı sona erdirdik"

Sözlerine Hindistan ve Pakistan arasında sağlanan ateşkesi hatırlatarak başlayan Trump, ABD'nin uluslararası ticaretteki kozlarını kullanarak bir nükleer savaşı önlediğini söyledi. Trump, "Cumartesi günü yönetimim Hindistan ve Pakistan arasında tam ve derhal yürürlüğe giren bir ateşkes anlaşmasının tesis edilmesine yardımcı oldu. Bence bu kalıcı bir ateşkes olacak. Nükleer silahlarla dolu iki ülke arasında tehlikeli bir çatışmayı sona erdirdik. İşler oldukça kötü durumdaydı ve duracak gibi görünmüyordu" dedi.

Tarafları ikna etmek için uluslararası ticaret kartını da kullandıklarını söyleyen Trump, çatışmanın durmasında birçok faktörün etkili olduğunu fakat ticaretin büyük bir etken olduğunu kaydetti. Trump, "Hindistan ile bir ticaret anlaşmasını müzakere ediyoruz ve yakında Pakistan ile de masaya oturacağız. Bir nükleer savaşı önledik ve bununla büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

Çin ile anlaştıklarını açıkladı

Trump, ayrıca ABD ile Çin'in geçtiğimiz aydan bu yana karşılıklı olarak uygulamaya koydukları tarifelerin büyük bir kısmını 90 gün süreyle askıya alma konusunda anlaştıklarını duyurdu. Trump, "Dün, Çin ile tam manasıyla bir 'yeniden başlama' gerçekleştirdik. Cenevre'de verimli görüşmeler yaptık. Her iki taraf da 2 Nisan'dan sonra uygulamaya konulan tarifelerin 90 gün boyunca yüzde 10 seviyesine düşürülmesi konusunda anlaştı. Görüşmeler, büyük yapısal meseleler üzerinde sürerken bu geçici bir adım olacak. Şunu özellikle belirtmek isterim; bu anlaşma, halihazırda uygulamada olan tarifeleri yani arabalar, çelik alüminyum gibi ürünlere uygulanan tarifeleri ya da ilaç sektörüne getirilebilecek yeni tarifeleri kapsamıyor" dedi.

"Belki hafta sonuna doğru Başkan Xi ile görüşeceğim"

Trump, "Çin ile ilişkimiz çok iyi. Amacımız Çin'e zarar vermek değil. Çin, ciddi şekilde zarar görüyordu, fabrikalar kapanıyordu, huzursuzluk yaşanıyordu. Bu yüzden, bizimle anlaşmaya varabildikleri için çok memnun oldular. İlişkiler gerçekten çok, çok iyi. Belki hafta sonuna doğru Başkan Xi ile görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

"Çin, kapılarını ABD'ye açmayı kabul etti"

Çin'in aynı zamanda ABD'ye karşı parasal olmayan tüm engelleri de ortadan kaldıracağını ve piyasasını ABD'ye açacağını vurgulayan Trump, "Bana göre toplantıdan çıkan en önemli sonuç, Çin'in kapılarını ABD'ye açmayı kabul etmesi oldu. Şimdi bunu kağıda dökmemiz gerekiyor ancak prensipte anlaştık. Bu, herkes için harika olacak" dedi.

ABD'de reçeteli ilaç fiyatları düşecek

ABD'de ilaç lobisinin ülkedeki en güçlü lobi olduğunu fakat buna rağmen ilaç fiyatlarının düşürülmesi için büyük bir adım attıklarını ifade eden Trump, reçeteli ilaç fiyatlarının yüzde 90'a varan oranlarda düşeceğini açıkladı. Trump, "Bugünden itibaren ABD, artık yabancı ülkelerin sağlık sistemlerini sübvanse etmeyecek. Çünkü şimdiye kadar yapılan tam olarak buydu. Başkalarının sağlık sistemlerine destek veriyorduk. Biz ilaçlara kat kat fazla para öderken, aynı ilaç için bizden çok daha az ödeyen ülkelerin yükünü üstleniyorduk" dedi.

Trump, "Artık büyük ilaç şirketlerinin fahiş karlar elde etmesine ve fiyatları şişirmesine göz yummayacağız" ifadelerini kullandı. Dünyada ilaçların en pahalı olduğu ülkenin ABD olduğunu ve aynı ilacın ABD'de başka ülkelere nazaran bazen 10 kat daha pahalı olduğuna dikkat çeken Trump, bunun sebebinin araştırma ve geliştirme masrafları olarak gösterildiğini fakat bunu niçin sadece ABD'lilerin karşıladığına uzun yıllardır kimsenin anlam veremediğini söyledi. Bunun manasının yıllardır Avrupa ve dünyanın diğer yerlerindeki sosyal sağlık harcamalarının ABD tarafından destekleniyor olduğunu kaydeden Trump, bu durumun artık böyle devam etmeyeceğini belirtti. Trump, "Yıllardır savundukları şey, bunların Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) masrafları olduğuydu. Ben de diğer ülkeler de Ar-Ge için para ödemeli, çünkü bu onların da yararına dedim. Fakat bu yalnızca diğer ülkelerin bir fiyat belirleyip şirketlere, 'Bu fiyatı kabul etmezseniz, ülkemizde satış yapamazsınız' demesiyle ilgiliydi" diye konuştu.

Artık ABD'deki ilaç fiyatları için ilacın diğer ülkelerde en ucuz olduğu fiyatın baz alınacağını duyuran Trump, "Uzun yıllardan sonra ilk kez, reçeteli ilaç fiyatlarını ciddi bir şekilde düşüreceğiz ve ABD'ye adaleti getireceğiz. İlaç fiyatları çok daha fazla düşecek" dedi.

Google, Apple ve Meta'ya kesilen cezalar

Avrupa Birliği'ni ABD'ye karşı acımasız davranmakla suçlayan Trump, "Bana şirketlerden gelen hikayeler var. Nasıl baskı yaptıkları inanılmaz. Ayrıca, Avrupa Birliği'nde Apple, Google, Meta gibi şirketlerimizi sürekli dava ediyorlar. Sonra da bu davaları, AB yanlısı hakimler sayesinde kazanıyor ve 15 milyar, 17 milyar, 20 milyar dolar ceza kesiyorlar. Bu parayı da kendi sistemlerini finanse etmek için kullanıyorlar. Açıkça söylüyorum, artık buna izin vermeyeceğiz" dedi.

" İran, akıllıca davranıyor"

İran ile gerçekleştirilen nükleer müzakerelere de değinen Trump, "İran konusunda çok iyi gelişmeler yaşandığını düşünüyorum. İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilemez. Şu anda gayet aklıselim bir şekilde konuşuyorlar. Onlarla görüşme halindeyiz ve şu anda oldukça akıllıca davranıyorlar" dedi.

"Erdoğan, çok iyi bir ev sahibi olacak"

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir ev sahibi olacağını ifade etti. Trump, "Perşembe günü Türkiye'de olacakları küçümsemeyin. Cumhurbaşkanı çok iyi bir ev sahibi olacak" dedi.

Trump, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye konusunda çalıştıklarını açıkladı. Trump, "Bu arada Suriye ile ilgili bazı çalışmalar yapıyoruz. Yaptırımlar konusunda bir karar vermemiz gerekecek ve belki de bu yaptırımları kaldıracağız. Suriye'ye yeni bir başlangıç yapma şansı vermek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyu bana sordu. Pek çok kişi bu konuyu sordu. Çünkü mevcut yaptırımlar altında iyi bir başlangıç yapmaları mümkün değil. Dolayısıyla yardımcı olabilir miyiz diye bakacağız ve bu konuda bir karar vereceğiz" dedi.

İstanbul'daki toplantıya katılabileceğini açıkladı

Trump, Rusya ve Ukrayna arasında 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması halinde kendisinin de şahsen katılabileceğini açıkladı. Trump, "Bu toplantı aslında gerçekleşmeyecekti fakat ben yapılması konusunda ısrarcı oldum ve şimdi gerçekleşiyor. Türkiye'de perşembe günü Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak toplantıdan iyi bir sonuç çıkabilir diye düşünüyorum. İki liderin de orada olacağına inanıyorum" dedi.

Trump, "Aslında ben de oraya uçmayı düşünüyorum. Perşembe günü nerede olacağımı tam olarak bilmiyorum çünkü çok sayıda toplantım var. Ama gerçekten oraya uçmayı düşünüyorum. Eğer bir şeylerin olabileceğini düşünürsem, böyle bir ihtimal var" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaşın durdurulması gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu durum hiçbir şekilde mantıklı değil. Kan banyosunu sona erdirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

"Bu sektöre karşı duracak cesareti gösterdiğiniz için Tanrı sizi korusun"

Basın toplantısında Dr. Mehmet Öz de söz alarak ilaç fiyatlarının düşürülmesine yönelik adım nedeniyle Trump'a teşekkür etti. Öz, " Philadelphia'da otoimmün hastalığı olan ve ayda binlerce dolarlık ilaç kullanmak zorunda olan çocuk adına, Los Angeles'ta kan sulandırıcı ilaca ihtiyacı olan ve bunu karşılayamayan yaşlı kadın adına, Başkan Trump'a teşekkür etmek istiyorum. Bu sektöre karşı duracak cesareti gösterdiğiniz için Tanrı sizi korusun" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Trump'tan İstanbul Zirvesi Açıklaması - Son Dakika

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