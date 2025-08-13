Tunceli Turizm Potansiyeli Hedefleniyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, " Tunceli'nin turizm pastasından daha yüksek pay alabilmesi adına kritik bir süreçten geçtiğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, inanıyoruz ki bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır." dedi.

Bakan Ersoy, Tunceli Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, doğal ve tarihi güzelliklerle eşsiz bir şehir olan Tunceli'de olmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tunceli'nin doğası, insanları ve kültürüyle Anadolu'nun içinde gizli bir hazine özelliğine sahip olduğunu belirten Ersoy, "Munzur Dağları'nın eteğinde, Munzur Çayı'nın etrafında yaşamını sürdüren ve şehrin en büyük zenginliklerinden biri de hiç şüphesiz Tunceli'nin insanlarıdır. Tunceli halkı yüreği sevgiyle dolu, hoşgörü sahibi, tüm farklılıkları büyük bir zenginlik olarak gören, dostlarına sadece kapılarını değil gönüllerini de açan bir topluluktur." dedi.

Ersoy, çeşitli ziyaretler ve toplantılar düzenleyerek kentte yürütülen projelerin takipçileri olduklarını ve çalışmaları incelediklerini dile getirdi.

"Gittiğim yerlerde 'kaybedecek bir dakikamız bile yok' diyorum"

Kültür ve turizm alanında Tunceli'de yapılanları ve yapılacakları kapsamlı şekilde ele aldıklarına dikkati çeken Ersoy, şöyle konuştu:

"Tunceli, kültür ve turizm alanında tam anlamıyla bir hazine. Artık bu hazinenin daha fazla gizli kalmaması gerekiyor. Bize düşen görev bu hazinenin keşfedilmesine katkı sağlamaktır. Gittiğim yerlerde 'kaybedecek bir dakikamız bile yok' diyorum, gerçekten de öyle. Terörle, çatışmayla, gözyaşıyla kaybın her türlüsünü fazlasıyla yaşadık, artık bunları geride bırakmanın zamanı geldi. Tunceli dendiğinde hem ulusal hem de uluslararası düzeyde insanların aklına bu hazinenin içerdiği güzellikler gelmelidir.

Artık insanlar huzur bulmak, doğayla baş başa kalmak, kültür rotalarını keşfetmek, inanç turizmini yaşamak için 'nereye gitmeliyiz' dediğinde ilk akla gelen yerlerden biri Tunceli olmalıdır. Bu şehirde yaşayan, bu şehri seven, bu şehrin insanının refahını düşünen, gençlerin geleceğe güvenle bakmasını isteyen herkesin kendine şu soruyu sorması gerekir, turistler için Tunceli'yi nasıl ilk akla gelen yerlerden birisi haline getirebiliriz? Biliyorsunuz biz 200'e yakın ülkede ülkemizin ve şehirlerimizin tanıtımını yapıyoruz. Biz Almanya'da, Brezilya'da, Rusya'da, Amerika'da ülkemizin, Tunceli'nin reklamını yaparken, şehrimiz yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için hazır hale getirmeliyiz."

Tunceli'nin dört bir yanının eşsiz, eşi benzeri olmayan güzelliklerle dolu olduğuna işaret eden Ersoy, "Bizler de bu değerleri koruyarak geleceğe taşımak ve turizme kazandırmak konusunda adımlarımızı atıyoruz. Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri gibi yüksek biyolojik çeşitlilik ve endemik türlere sahip doğal varlıkları, geleneksel köy mimarisi, Alevi inanç merkezleri, organik tarım ürünleri ve güçlü kooperatifleşme deneyimi ile sürdürülebilir turizm açısından önemli potansiyele sahip olan Ovacık ilçemizi bu çalışmalarda önceliklendirdik. Çünkü mevcut eko-turizm altyapısı, yerel gastronomik ürün çeşitliliği ve kadın kooperatifleri gibi sivil yapılar, adım atarken bizim elimizi oldukça güçlendiren unsurlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, doğal miras açısından Tunceli coğrafyasının tartışılmaz olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Korunan alanlar, yüksek biyolojik çeşitlilik bilinen bir gerçek. Kültürel miras açısından inanç turizmine elverişli bir ortam söz konusu, bölgenin organik tarım potansiyelini bilmeyen yoktur, bunlara eko-turizm potansiyelini de eklediğimiz zaman karşımızda oldukça güçlü bir bölge bulunmakta. Bizlerin ilk olarak yapması gereken, sürdürülebilir turizm master planının hazırlanması. Bu konuda yetkinliğe sahip Kapadokya Üniversitesi ön değerlendirmesini eylül ayı sonuna kadar tamamlayacak ve yol haritamız belirlenecek. Bölgenin atık yönetimi ve geri dönüşüm altyapısını da hazır hale getirmeliyiz. Bu noktada somut hedefler belirledik. Sürdürülebilir Küresel Turizm Konseyi yani GSTC kriterlerine uygun Destinasyon Değerlendirme Çalışması eylül ayı sonunda tamamlanacak. 2025 yılı sonuna kadar olan sürede ise bölgedeki tüm konaklama tesislerinin ikinci aşama sertifikasyonunun tamamlanmasını hedefliyoruz."

"En az üç tematik rotayı belirleyip, hayata geçireceğiz"

2026 yılı için de 3 temel hedefleri olduğunu bildiren Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle bölgenin Birleşmiş Milletlerin 'En İyi Turizm Köyü' listesine dahil olması, Cittaslow yani Sakin Şehir ağına üyeliği için gerekenleri yapacağız. En az üç tematik rotayı belirleyip, hayata geçireceğiz. Bölgemizin kamp ve karavan turizmi potansiyeli ortada. Tematik festivaller ve doğa sporu etkinlikleriyle bu potansiyeli destekleyeceğiz. Bir konunun da altını özellikle çizmek isterim. Biz hedeflerimizi belirledik, atılacak adımları ortaya koyduk ama kamu görevlilerinin yanında sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaf temsilcilerinin de Tunceli'nin turizm potansiyelinin doğru bir şekilde yönetilmesi adına bir olması, birlikte hareket etmesi, eksikliklerin giderilmesi için aynı yöne doğru hareket etmesi gerekir. Bunu bir orkestra gibi düşünmek zorundayız. Bu tarz süreçlerde herkesin yapabileceği, sürece katkı sağlayacağı çok önemli şeyler vardır.

Tunceli'nin turizm pastasından daha yüksek pay alabilmesi adına kritik bir süreçten geçtiğimizi de ayrıca belirtmek isterim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli önderliğinde başlayan süreç, inanıyoruz ki bu potansiyelin en doğru ve etkin şekilde kullanılması açısından bize tarihi bir fırsat sunmaktadır. İnşallah hep birlikte bu sürece katkı sağlayarak Tunceli'ye olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Tunceli'nin sorunlarını çözmek, eksiklerini gidermek, yeni yatırımların bölgeye ulaşmasını sağlamak, şehrin refahını ve mutluluğunu artırmak adına barışa, kardeşliğe sahip çıkmalıyız. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki sorunlarını çözmüş Türkiye, Tuncelili gençlerimizin, kardeşlerimizin barış ve huzur içinde aydınlık yarınlara, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir."

Emin adımlarla ilerleyerek artık halkın huzurunu kaçıracak, insanların mutsuz olmasına neden olacak şartları geride bırakacaklarını aktaran Ersoy, "Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Tunceli halkının yüzü gülsün, Tunceli'nin meydanlarında, sokaklarında, köylerinde insanlar hep birlikte barış türküleri söylesin, kardeşlik halayları çeksin istiyoruz. Tunceli'de, bu eşsiz doğanın eteklerinde birbirimize şiirler okuyalım, doğal güzellikleri resmedelim, bu müstesna şehrin kültürel zenginliklerini beyaz perdeye taşıyalım istiyoruz. Çocuklarımız şarkı sesleriyle büyüsün. Gençlerimiz tiyatrolar oynasın, sanatın tüm renkleri Tunceli'de hissedilsin istiyoruz. Bunun için bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dünyanın en seçkin festivallerinden biri olan Kültür Yolu Festivallerimiz kapsamında, Diyarbakır, Van ve Şanlıurfa'da da geniş çaplı etkinlikler düzenlerken, şimdi bildiğiniz gibi bu etkinliklere bir yenisini daha ekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, Tunceli, Hakkari, Bingöl, Bitlis ve Şırnak'ta çok kıymetli sanatçılarımızın yer alacağı şenlikler düzenleneceğini hatırlattı.

Bir Anadolu Şenliği ile bu beş şehrin sokaklarında müzik sesleri yükseleceğini anlatan Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Tüm Türkiye'nin tanıdığı sanatçıların şehirlerde verecekleri konserlerin yanı sıra Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanları sizler için seferber edecek. Şenliklerimizin ilki önümüzdeki günlerde Hakkari'de başlayacak. Takvimler 5 Eylül'ü gösterdiğinde ise sıra Tuncelimize gelecek. Bu çalışmaların ülkemize, bölgemize, şehirlerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca tanıtım açısından da şenliklerin önemli olduğunu da belirtmek isterim. Bu vesileyle bugünden tüm Tuncelili hemşerilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum."