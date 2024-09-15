Türkiye Sivil Anayasa İhtiyacını Vurguladı

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye'nin sivil anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Anayasa bu ülkenin kaynaklarını kullanım kılavuzudur, aynı zamanda hakları garanti altına alan bir sözleşmedir, toplumun bir siyasal hedef birliğinin tapu belgesidir. Onun için bunu yapalım, sivil bir biçimde ve milletimizle paylaşalım. Bu tartışmaları geride bırakalım, ekonomik olarak var gücümüzle ileriye doğru emin ve hızlı adımlarla gidelim." dedi.

Ala, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının 81 ilde başlattığı, AK Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Filistin'deki soykırıma barışçıl biçimde "dur" demek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hunharca öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin dün Aydın'ın Didim ilçesindeki cenaze törenine katıldığını söyledi.

Eygi'nin artık sadece Türkiye'nin ve ailesinin evladı olmadığını, bütün İslam aleminin, vicdanı olan tüm insanlığın evladı haline geldiğini anlatan Ala, "Şu ana kadar Gazze'de on binlerce insan çocuk, yaşlı demeden dünyanın gözleri önünde katlediliyor. Bunlar olurken zaten vicdanını bir tarafa bırakmış, hiç hatırlamayan ve bu zulme ortak olan büyük güçler bunu destekliyor. Bırakın engel olmayı destekliyor." ifadesini kullandı.

Efkan Ala, ???????Türkiye'nin altyapı konusunda çok önemli mesafeler katettiğini vurguladı.

???????Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak yapısal reformların ardı ardına yapılacağını kaydeden Ala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun çalışmalarını başlattık. Sahadaki çalışmalarda bulunan her alanda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yapısal reformlar neyse biz onları yapalım istiyoruz. Bunların ekiplerini kurduk ve çalışıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımızla gözle görülen meselelerde önemli mesafeler aldık. Otobanlar, raylı sistemler, hızlı trenler, üniversiteler, Marmaray, üçüncü köprü, havalimanı... İstanbul Havalimanı dünya çapında, dünyanın bir numarası haline geldi. Gözle görülen altyapı meselelerinde Türkiye gerçekten önemli mesafeler aldı fakat şimdi de akılla görülebilecek olan meselelerde reformlar yapacağız ve onlara önem vereceğiz."

Ala, eğitim, şehirleşme, imar, millettin siyasete katılımı, demokrasi, hukuk ve adalet gibi pek çok alanda Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yapısal reformların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bunların hayata geçirilmesinde iktidar ve muhalefet partilerinin görev ve sorumluluklarının olduğuna dikkati çeken Ala, Türkiye'nin koyduğu hedeflere ulaşması için anayasal değişikliğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

"Bu bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur"

Türkiye'nin sivil anayasaya geçmesi gerektiğini söyleyen Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyaset insanların hayat tarzına karışmak için değil, onu kolaylaştırmak için yapılır. İşleri zorlaştırmak değil, onları çözmek için yapılır. Problemden yararlanmak için değil, onları çözmek için siyaset yapıyoruz. O zaman gelelim bir araya, muhalefeti, iktidarı, ittifaklar hep birlikte bir yol haritası olsun. Anayasa bu ülkenin kaynaklarını kullanım kılavuzudur, aynı zamanda hakları garanti altına alan bir sözleşmedir, toplumun bir siyasal hedef birliğinin tapu belgesidir. Onun için bunu yapalım, sivil bir biçimde ve milletimizle paylaşalım. Bu tartışmaları geride bırakalım, ekonomik olarak var gücümüzle ileriye doğru emin ve hızlı adımlarla gidelim

Mesela biz Türkiye'nin bu hedeflere ulaşması için anayasa değişikliğinin önemli olduğunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye artık sivil bir anayasa yapsın siyasal partiler ve milletimiz de onaylasın. Yoluna, istikrarlı bir biçimde devam etsin. Bazen bazı siyasi parti başkanları ya da siyasi partilerden arkadaşlarımız 'Efendim başka meseleler var. Ekonomide sorun var, siyasette sorunlar var, başka alanlarda sorunlar var. Şimdi anayasa tartışmasının zamanı mı?' diyor. Türkiye'de daha geçtiğimiz dönemde bir seçim yaptık, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni söylüyorum. Cumhurbaşkanımız yeniden iş başına geldi değil mi? Ertesi gün kabineyi kurdu, yola devam ediyor. Orada 6 siyasi parti bir masa kurdu ve ana konuları neydi masanın üzerindeki? Sistem değişikliği. Demiyorlar mıydı; 'Bu sistemi değiştireceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme döneceğiz'. Bütün ana mesele değil miydi? Evet. Peki bunu neyle yapacaktınız? Anayasayla."

Efkan Ala, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu reformları hayata geçirdiği takdirde önünde parlak bir geleceğin olduğunu ifade ederek, "Bunu milletimizle, çocuklarımız için yapmak zorundayız, yapmak mecburiyetindeyiz. Bu bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. Türkiye yaptıklarıyla bundan sonra hedeflediği şeyleri de yapabileceklerini kanıtladı." diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da "Türkiye Buluşmaları"nda toplumun farklı kesimlerinden insanlarla gelecek hayallerini, sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini konuştuklarını bildirdi.

Türkiye Yüzyılı'nın yol haritasını hep beraber çizdiklerini anlatan Gürkan, "Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız dedik. Dün olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakı olarak aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışını yürütüyoruz." görüşünü paylaştı.

Programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri Önder Matlı, Meryem Sürmen, Serpil Yılmaz, Serpil Kavrak, Hasan Sert, Harun Çelik ve Yasin Bölükbaşı, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Ankara milletvekilleri Ahmet Fethan Baykoç ve Zeynep Yıldız, Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bölge Koordinatörleri Nazlı Ergül ve Furkan Leventoğlu ile diğer ilgililer katıldı.