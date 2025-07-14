Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 'TÜRKSAT, Ülkemizin Teknolojik Bağımsızlığının Sembolü Haline Geldi' - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 'TÜRKSAT, Ülkemizin Teknolojik Bağımsızlığının Sembolü Haline Geldi'

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: \'TÜRKSAT, Ülkemizin Teknolojik Bağımsızlığının Sembolü Haline Geldi\'
14.07.2025 17:55
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O karanlık gecede yayınları kesintisiz sürdüren TÜRKSAT'ımız, bugün ülkemizin teknolojik bağımsızlığının sembolü haline gelmiştir" dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O karanlık gecede yayınları kesintisiz sürdüren TÜRKSAT'ımız, bugün ülkemizin teknolojik bağımsızlığının sembolü haline gelmiştir" dedi.

Bakan Uraloğlu, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un, milletin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkarak, hain darbe girişimine karşı destansı bir mücadele verdiği, tarihin en şanlı sayfalarından biri olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "O gece milletimiz, birliğini, dirliğini ve iradesini tüm dünyaya haykırarak, vatan hainlerine geçit vermemiş, tankların, tüfeklerin ve uçakların karşısında iman dolu göğsünü siper etmiştir. Bu kahramanlık, büyük şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Bu vatan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır' dizelerini bir kez daha doğrulamıştır" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz gecesi, devletin içine sızan hain FETÖ mensuplarının milli iradeyi yok etmeye kalkıştığını ancak milletin çelikten iradesinin karşısında hezimete uğradığını belirterek, "O gece, TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz, hainlerin yayınları kesme girişimine karşı canlarını feda ederek şehadete yürümüş, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizi meydanlara çağıran mesajın yayınlanmasını sağlamışlardır. Bu kutlu mücadelede canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bize bağımsızlığımızın ve milli birliğimizin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Bizler de bu mirasa sahip çıkarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için durmaksızın çalışıyoruz. Hamdolsun, o karanlık gecede yayınları kesintisiz sürdüren TÜRKSAT'ımız, bugün ülkemizin teknolojik bağımsızlığının sembolü haline gelmiştir. 21 Nisan 2025'te, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı hizmete aldık. Bu başarı, Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdı ve teknolojik bağımsızlığımıza atılan dev bir adım olarak tarihe geçti. TÜRKSAT 6A, hizmete alınmasının ardından, inşallah TÜRKSAT 7A'yı da hizmete alacağız. Bu uydumuz daha yüksek veri kapasitesi, güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetimiyle Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır" açıklamasında bulundu.

'TÜRK BAYRAKLARIMIZ 'VATAN AŞKIYLA' YAZILMIŞ AFİŞLERLE DALGALANACAK'

Bakan Uraloğlu ayrıca, Bakanlık olarak 15 Temmuz'un destansı ruhunu yaşatmak için 'Zaferin Adı Türkiye' temasıyla giydirilen 15 Temmuz Treni'ni yollara çıkardıklarını da aktardı. Uraloğlu, bu trenin 68 gün boyunca 90 bin kilometre katedeceğini ifade ederek, " Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Eskişehir'e, milyonlara o gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak bu tren, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür. Aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale ve Osmangazi köprülerine asılan dev Türk bayraklarımız, 'Vatan Aşkıyla' yazılmış afişlerle dalgalanarak, aziz şehitlerimize minnetimizi ve gazilerimize şükranlarımızı ifade edecek. Bu çalışmalarımız, milletimizin birliğini çelikten bir kale gibi güçlendirmeye yönelik sarsılmaz bir adımdır; bir daha asla hain teşebbüslere geçit vermeyeceğiz" dedi.

'DURMAKSIZIN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Bakanlık olarak, milletle omuz omuza, vatanın bekası için durmaksızın çalışmaya devam edeceklerini belirten Uraloğlu, "Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımızın bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milli iradesine sahip çıkan asil milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyor, ülkemizin bir daha böyle ihanetlerle karşılaşmamasını temenni ediyorum. Türkiye'yi daha güçlü bir geleceğe taşımak için azimle, kararlılıkla ve tutkuyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: 'TÜRKSAT, Ülkemizin Teknolojik Bağımsızlığının Sembolü Haline Geldi' - Son Dakika

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