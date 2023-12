Ümit Özdağ: Yargıtay suç işliyor

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anayasa Mahkemesi'nin kararı hoşumuza gitse de gitmese de Anayasa diyor ki 'Anayasa Mahkemesi'nin kararı geçerlidir.' Yargıtay suç işliyor. Yargıtay bilerek suç işliyor, hiçbir yolu yok. Eğer Yargıtay bu tutumunda devam eder, Anayasa'yı çiğnemeye devam ederse yarın vatandaşlardan da yasalara uymasını ve Anayasa'ya uymalarını bekleyemezler dedi.

Karadeniz gezisinin ardından kara yoluyla Erzurum'a gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kentin girişinde partililer tarafından karşılandı. Özdağ, konvoyla gittiği asri mezarlığın karşısındaki Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Özdağ, 21 Temmuz 1922'de Türkiye'ye dönme hazırlığı içindeyken Tiflis'te Karakin Lalayan ve Sergo Vartanyan tarafından şehit edilen, cenazesi önce Tiflis'e daha sonra Erzurum'a getirilip Karskapı Şehitliği'ne defnedilen 4'üncü Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın mezarı başında tüm şehitler için dua etti ve Cemal Paşa ile ilgili bilgiler verdi. Şehitlikten ayrılan Özdağ, partililerle kent merkezinde bir süre yürüyüp esnafı ziyaret etti. Atatürk'ün 1919'da 52 gün konakladığı evi gezen Ümit Özdağ, burada basın mensuplarının sorularını cevapladı. Samsun, Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin'in bulunduğu Doğu Karadeniz'i kapsayan geziyi tamamladığını belirten Özdağ, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Sivas üzerinden Ankara'ya döneceğini, 13 günde 11 ili ziyaret edip halkla, esnaf ve gençlerle bir araya gelmiş olacağını söyledi. Gittiği her yerde tüm bölge halkının nazik ilgi ve sevgisiyle karşılaştığını belirten Özdağ, aralık ayı sonuna doğru yerel seçimler için hemen her yerde adayların belli olacağını bildirdi.

'MİLLİ EĞİTİM BAKANI BİR GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELMİŞTİR'

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in cemaatlerle ilgili açıklamasını değerlendiren Ümit Özdağ, Milli Eğitim Bakanı bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Biz çocuklarımızı okullara, 21'inci yüzyılda Alman, Fransız, İngiliz, Japon, Güney Kore ve Rus yaşıtlarıyla yarışabilecek bilgi donanımına sahip olsun, daha güzel daha güçlü bir Türkiye için üretimde bulunsunlar, üretebilecek teknolojiyi öğrensinler diye yolluyoruz ama Milli Eğitim Bakanı, bakanlığın görevlerini yerine getirmeyip aksine okulları medreseleştiriyor. Nasıl bir eğitim aldığı belli olmayan tarikat, cemaat mensuplarını okullara sokuyor. Bu faaliyetler, çocuklarımızı deizm ve ateizme itecektir. Diyor ki Milli Eğitim Bakanı, 'Biz onların dağa çıkmasını bu sayede engelliyoruz.' Milli Eğitim Bakanlığı'nın devletin görevi zaten çocukların iyi yetişmesi ve kimsenin dağa çıkmamasıdır. Bu tarikat ve cemaatlerin Milli Eğitim Bakanı tarafından verilen görevi olamaz. Ayrıca, aynı çalışmayı, iş birliğini FETÖ'yle de yaptılar. FETÖ, dağa çıkmadı ama teslim ettikleri ne yazık ki silahlı kuvvetlerin karargahlarından çıkarak Türk halkına ateş açtı, parlamentoyu bombaladı diye konuştu.

'YARGITAY SUÇ İŞLİYOR'

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasında yaşananlarla ilgili konuşan Özdağ, Anayasa Mahkemesi'nin kararı hoşumuza gitse de gitmese de Anayasa diyor ki, 'Anayasa Mahkemesi'nin kararı geçerlidir.' Yargıtay suç işliyor. Yargıtay bilerek suç işliyor, hiçbir yolu yok. Eğer Yargıtay bu tutumunda devam eder, Anayasa'yı çiğnemeye devam ederse yarın vatandaşlardan da yasalara uymasını ve Anayasa'ya uymalarını bekleyemezler. Bu bir akıl tutulmasıdır. Bazı yasalar yanlış olsa bile yasa oldukları için kaldırılana kadar uygulanmak zorundadır. Biz de Anayasa Mahkemesi'nin birçok kararını beğenmiyoruz ama her beğenmediğimiz karara karşı çıkar ve uygulamıyoruz dersek devlet nasıl yürür dedi.

Açıklamasının ardından Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binayı gezip, görevlilerden bilgi alan Özdağ, İl Başkanlığı'nın açılışını yapıp, partiye katılanlara rozetlerini taktıktan sonra Gençlik Konferansı'na katılacak. (DHA)