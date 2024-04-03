Van\'daki mazbata protestoları Hakkari\'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi

Dem Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının Adalet Bakanlığı'nın seçime 2 gün kala yaptığı itiraz üzerine geri alındığının açıklanmasının ardından gündüz başlayan protesto olayları, iftar saatinden sonra da devam etti.
Kentin cadde ve sokaklarında bir araya gelen göstericilere polis basınçlı su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu arada Cumhuriyet Caddesi'nde iş yeri bulunan bir esnaf, kendisine iş yerini kapatması için uyarıda bulunan polis ekiplerine tepki gösterdi.
Van Valiliği, kentte düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Van ili coğrafi sınırları içerisinde 3 Nisan 2024 tarihinden geçerli 17 Nisan 2024 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanması, Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında yasaklanması, Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır."
Van'daki olaylar Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de protesto edildi. İftar sonrası ilçenin Cengiz Topel caddesinde bir araya gelen grup, yürüyüş yapmak isteyince polis müdahale etti. Basınçlı su ve biber gazı ile yapılan müdahale sonrası gruptakiler ara sokaklara dağıldı.
Bir grup tarafından AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya'ya ait işyerine saldırı düzenlendi. Kaya ve beraberindekiler havaya ateş açarak kendilerini korumaya çalıştı. Kaya ve beraberindeki Jandarma komandoların gelmesiyle işyerinden çıkabildiler.
Hakkari'deki bir başka görüntüde ise elinde kalaşnikof olan bir kişinin ateş açtığı görülürken tansiyonun yükselmesinin ardından çok sayıda asker şehre indi.
Son Dakika › Politika › Van'daki mazbata protestoları Hakkari'ye sıçradı! Silahlı tepkiler sonrası asker şehre indi - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen 'Mahzen-24' operasyonunda organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyon kapsamında elebaşılığını firarda bulunan Barış Boyun'un yaptığı suç örgütüne yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin suçları arasında örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu madde bulundurmak yer alıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-24' operasyonlarında 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda, tetikçinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama gibi suçları işlediği tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve suçta kullanılan motor ele geçirildi.
İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. İran ve Suriye, saldırıyı İsrail'e bağladı. Uzmanlar, İran'ın misilleme seçeneklerinin kısıtlı olduğunu belirtiyor. İran'ın olası tepkisinin sembolik olabileceği ifade ediliyor. İran'ın siber saldırılar düzenleyebileceği de öne sürülüyor.
Beykoz İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazları reddetti. İlçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması talepleri değerlendirildikten sonra karar verildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililere seslenerek İl Seçim Kuruluna itiraz edilebileceğini belirtti ve sürecin takipçisi olduklarını söyledi. Bir grup partili ise Beykoz İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutmaya devam edeceklerini açıkladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik etti. Özlü'nün daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini ifade etmesi üzerine Erdoğan, 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir' şeklinde karşılık verdi.
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