Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenliyor

ABD'nin başkenti Washington'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ateşkesin sağlanması ve ABD'nin İsrail'e yardımlarını durdurması çağrısıyla protesto gösterisi düzenleniyor. Protesto gösterisine binlerce kişi katılıyor.

WASHINGTON'DA DEV PROTESTO GÖSTERİSİ

ABD'nin başkenti Washington'da İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek ve ateşkes sağlanması için protesto gösterisi düzenliyor."Washington'a Ulusal Yürüyüş: Özgür Filistin" adı altında organize edilen gösteri yerel saat ile 14.00'te Kongre binasının yakınındaki Freedom Plaza Meydanı'nda başladı.

BİNLERCE KİŞİ FİLİSTİN BAYRAKLARI AÇTI

Meydanı dolduran binlerce protestocu, ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları ile sloganlar atarak Gazze'de ateşkes çağrısı yapıyor. Barış yanlısı Yahudi grupların da katıldığı sivil toplum kuruluşları tarafından organize edilen gösteride, ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden İsrail'e yapılan ABD yardımlarının durdurulması talep ediliyor.

İşte protesto gösterisinden fotoğraflar: