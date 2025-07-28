Yangın çıkaranlar ağır ceza alacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, orman yangınlarına neden olanların gerekli cezaları alacağını belirterek, " Bursa'da FETÖ'den ihraç edilmiş bir askerin elinde benzin bidonuyla ve bir araçla yakalandığına dair haberleri okuduk. Tabi bu çok ciddi bir iddia. Bunun arkası, önü çok iyi araştırılacaktır. Sabotaj ve bu tür kasten orman yakanların zaten kanunlarımız çerçevesinde çok ağır cezaları var. Müebbet hapse kadar gidecek büyük cezaları var. Önemli bir soruşturma yürütülecek. Sorumlular da cezalarını alacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kentteki bir restoranda düzenlenen, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy ve İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'nin de katıldığı programda Güler, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

'ORMANI YAKAN İNSANLIĞI YAKMIŞ GİBİDİR'

Son günlerdeki orman yangınlarına ilişkin konuşan Güler, "Son haftalarda özellikle Uşak, Bilecik, Karabük ve en son Bursa'da ve daha önceki haftalarda İzmir Seferihisar merkezli orman yangınları çıktı. Rabb'im her türlü yangınlardan ve felaketlerden ülkemizi korusun. Biliyoruz ki bu yangınların bazısı doğal çevresel etkilerden kaynaklıyor olduğu gibi, bazı ise insan eliyle insanların gerek sabotaj gerekse de başka ihmallerinden kaynaklanarak anız yakma gibi veya piknik ateşin söndürülmemesi gibi nedenlerden dolayı da yangınların çıktığını biliyoruz. En son Bursa'da eski bir FETÖ'den ihraç edilmiş bir askerin de elinde benzin bidonuyla ve bir araçla yakalandığına dair haberleri okuduk. Tabi bu çok ciddi bir iddia. Bunun arkası, önü çok iyi araştırılacaktır. Başsavcılığımız bu konuda gerekli soruşturmayı ve tahkikatı yürütüyor. Tabi bazı yerlerde yangınların sıçramasıyla veya farklı nedenlerden dolayı çıkmasıyla, bu sabotaj ve bu tür kasten orman yakanların zaten kanunlarımız çerçevesinde çok ağır cezaları var. Müebbet hapse kadar gidecek büyük cezaları var. Önemli bir soruşturma yürütülecek. Sorumlular da cezalarını alacaktır. Ormanı yakan insanlığı yakmış gibidir. Bizim bir ağacımız bile göz bebeğimizdir. Onları koruyacağız. Gerekli güvenlik önlemlerini de gerekli cezayı almaları içinde gerekli takibi yapacağız. Hem Bursa'ya hem Karabük'e, Bilecik'e, Uşak'a, hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Daha büyük yangınları Rabb'im muhafaza eylesin diye dua ediyoruz" dedi.

'KOMİSYON TOPLUMUN YÜZDE 95'İNİ TEMSİL EDİYOR'

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili TBMM'de kurulan komisyona ilişkin de bilgi veren Güler, şöyle konuştu:

"47 yıldır bu ülkenin başına bela olmuş terörün sona eriyor olması, son bulması, toplumsal barış ve güvenliğin sağlanması, iç cephenin güçlendirilmesi bu dönem için çok kıymetli olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği bu hususu Devlet Bahçeli'nin bu konudaki beklentisinin ne kadar kıymetli olduğunu şimdi çok daha iyi anlıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde TBMM Başkanımızın riyaseti ve öncülüğünde bir komisyon kuruldu. Siyasi parti gruplarına bunun yazıları yazıldı. 51 kişiden ibaret AK Parti olarak 21 kişiyle biz temsil ediliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 10 kişi, DEM ve MHP 4, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi 3 ve diğer grubu olmayan siyasi partilere birer üyelik verilme suretiyle 51 kişilik bir komisyon kuruldu. Bu komisyon mevcut şu anda devam etmekte olan 27 Şubat'taki silah bırakma çağrısı devamında Mayıs'ın başında silahların bırakılması devamında yine bu fesih kararıyla PKK'nın kongresini toplayarak, silahlarını bırakacağını ilan etmesi bu da Temmuz'un başında Süleymaniye bölgesindeki bir yerde gerçekleşti. Bu devam ediyor. Adım adım terör örgütü mensuplarının silahlarını bırakması devam ediyor. Bunun izlenmesi, tespit, doğrulanması noktasında hem MİT Başkanlığımız hem silahlı kuvvetlerimiz bir çalışmayı ortaya koyuyorlar. Bu Meclis Başkanımız ve diğer siyasi partilerle paylaşıldı. Dolayısıyla bunun devamını hem sağlayacak hem de kalıcı hale getirecek noktada grubu olan partilerimiz, grubu olmayan parti temsilcilerimiz fikirlerini, önerilerini tartışacaklar. Toplumsal kaynaşma, güvenlik aynı zamanda da oradaki terör örgütü mensuplarından suça karışmış olanlar, karışmamış olanlar, hiçbir şekilde görev almamış olanlar, Diyarbakır'ın annelerin çocukları gibi kaçırılmış olanlar, bu başlıkların tamamı masaya yatırılacak, konuşulacak. Ortaya da gerek idari mahiyette bir düzenleme ihtiyacı varsa ya da yasal manada bir düzenlemeye ihtiyaç varsa, bunu bir öneri haline getirip Meclis Başkanlığımıza sunacaklar ve değerlendirecekler. Bunun da inşallah ülkemizin hem barışı, huzuru, güvenliği noktasında da hem de Meclisimizin tüm iradesinin temsil edildiği yer olması nedeniyle de ki, şu anda bu temsil toplumun yüzde 95'ine tekabül ediyor. Bu komisyondaki bu heyetler, siyasi parti grupları ve grubu olmayan partilere baktığımızda yüzde 95'lik bir oran Meclis'te temsil ediliyor. Bu arkadaşlarımız da komisyonda yer alacaklar. Fikirlerini ve beklentilerini söyleyecekler. Varsa çözüm önerileri konuşacak. Gerçekten bir müzakereyle beraber, kendine yakışacak bir şekilde güzel kararları hep birlikte göreceğiz."

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Arife Defne DOĞAN/SİVAS,