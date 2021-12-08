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Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25 - Son Dakika

Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25

08.12.2021 14:29
Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (SİYAMER) 20 ilde, bin 573 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına kamuoyu desteğinin yüzde 80 oranında olduğu kaydedildi. Öte yandan, 'Son günlerde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden aklınızda kalanlar nelerdir?' sorusuna, yüzde 89,5 oranında 'ekonomik söylemler' cevabı verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısı, Türkiye gündemindeki yerini koruyor.

Yeni araştırma: 'Her koşulda Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı %25

Son olarak Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (SİYAMER) araştırması kapsamında katılımcılara Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına destek düzeyi soruldu.

Yeni araştırma: 'Her koşulda Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı %25

HELALLEŞMEYE DESTEK

20 ilde, bin 573 kişi üzerinde yapılan araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 79.5'i bu çağrıyı 'olumlu bulduğunu/desteklediğini' belirtti.

Katılımcıların büyük çoğunluğu bu çağrının "Ülkede baş gösteren kutuplaşmaları ortadan kaldırmak", "Ülkenin karanlık dönemlerinde haksızlığa uğramış insanlar ile CHP'nin helalleşmesi" amaçlarıyla yapıldığı görüşünü dile getirdi.

Yeni araştırma: 'Her koşulda Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı %25

Anket kapsamında katılımcılara "Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinden aklınızda kalanlar nelerdir?" diye de soruldu.

Bu soruya sırasıyla "Ekonomiyle ilgili söylemler", "Erken seçimle ilgili söylemler", "Helalleşme", "İç siyasetle ilgili söylemler" ve "Kadın haklarıyla ilgili söylemler" yanıtları verildi.

"EKONOMİDEKİ KÖTÜ YÖNETİM"

Araştırma kapsamında katılımcılara, "Sizce dolar ve euro kurlarının yükselmesinin sebepleri nelerdir?" sorusu da yöneltildi.

Yeni araştırma: 'Her koşulda Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı %25

Bu soruya en sık verilen yanıtlar "Ekonominin kötü yönetilmesi", "Cumhurbaşkanının Merkez Bankası'na müdahalesi", "Ülke içindeki iktidar karşıtları AKP iktidarını zora sokmak için yapıyor" ve "Dış güçler ülkemizi zora sokmak için yapıyor" oldu.

"BUGÜN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA..."

Ankette, son olarak katılımcılara "Bugün cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak olsa Recep Tayyip Erdoğan ile karşısında sizin oy verebileceğiniz partiden seveceğiniz biri aday olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yeni araştırma: 'Her koşulda Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı %25

Gelen cevaplar ise sırasıyla şu şekilde oldu:

Yüzde 58,8: 'Oy verebileceğim bir partiden, beğendiğim, sevdiğim biri aday olur ise ona oy veririm'

Yüzde 25,9: 'Her koşulda Recep Tayyip Erdoğan'a oy veririm'

Yüzde 15,3: 'Kararsız-Cevap Yok'

Yeni araştırma: Her koşulda Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı %25

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Seçim anketi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Yeni araştırma: 'Her koşulda Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin oranı %25 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25 - Son Dakika
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