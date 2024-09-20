Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi - Son Dakika
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Politika

Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi

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CHP içinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında Tüzük Kurultayında yaşanan gerilim siyasette yeni bir perde araladı. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etti. Siyasi demeçlerde ve görüşmelerde verilen mesajlar yeni bir ittifak mı kuruluyor sorusunu akıllara getirdi.

20.09.2024 09:18  Güncelleme: 10:20
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Ankara'da muhalifet cephesi, CHP Tüzük Kurultayı ve ardından yaşanan görüşmelerle hareketlendi. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun buluşmasına verilen "geçmişe bakmamak" ifadeleri ayrı bir ittifak iddialarını gündeme getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin Tüzük Kurultayı'nda konuşma yapması için kendisine son 1 saat haber verilmesine tepki göstermişti. Kurultayda sahnede devam eden kısa süreli ve sözlü gerilim, CHP içinde siyasi kriz iddialarını gündeme getirdi.

CHP içi tartışmalar ve Ankara siyasetinde yaşanan gelişmeler yeni bir ittifak mı doğuyor sorusunu gündeme getirdi

MANSUR YAVAŞ: ZAMANI GELDİĞİNDE...

Mansur Yavaş, tartışmaların ardından hakkında ortaya çıkan "CHP'den istifa edeceği" iddialarına ilişkin konuştu. "Adaylık konusu başta olmak üzere şu an tartışılan tüm konular zamanı geldiğinde oturulur konuşulur." ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın "zamanı geldiğinde" ifadesi, bu konudaki iddialara yeni bir boyut kazandırdı. Ankara kulislerinde Yavaş'ın gelecek dönemde Cumhurbaşkanlığı adayı olmaktan vazgeçmediği konuşuluyor.

CHP içi tartışmalar ve Ankara siyasetinde yaşanan gelişmeler yeni bir ittifak mı doğuyor sorusunu gündeme getirdi

İSİMSİZ MEKTUBUN AMACI NEYDİ?

CHP içi tartışma gündemden düşmek üzereyken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, parti içindeki tartışmaları kızıştıracak açıklamada bulundu. "Zaman önümüzdeki sürece dair en iyi şekilde hazırlanma zamanıdır. Zaman hele hele aynı odada, aynı mekanda, aynı çatı altında siyaset yapan insanların 'Sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun, yüzüme sert baktın' deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir." dedi. İmamoğlu'nun bu açıklamasında Mansur Yavaş'ın ismi geçmese de onu kastettiği herkes tarafından biliniyor. Hele "benim yol arkadaşım değildir" ifadesi "gelecek dönem" için siyasi bakış açısına resmi bir kimlik kazandırma amacı güder gibiydi.

KILIÇDAROĞLU AKTİF SİYASETÇİ İZLENİMİ VERDİ

Kulisleri hareketlendiren bir diğer gelişme de Kemal Kılıçdaroğlu'nun medya temsilcileriyle buluşmasında verdiği "siyasetin çıkış kapısı yoktur" mesajı. Eski CHP liderinin bu sözleri, siyasete devam edeceği yönünde net bir ifade olarak algılandı. Ardından İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu İYİ Parti genel Merkezi'nde ziyaret etti. Her iki siyasetçinin burada verdiği mesajlar siyaset cephesinin daha da hareketlenmesine sebep oldu.

Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu, 45 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadeler dikkat çekti. "Sayın Genel Başkan ile Türkiye'nin sorunlarını, dünyanın sorunlarını, bölgemizin sorunlarını görüştük. Ekonomideki sıkıntılar, işsizlik, göç, sığınmacılar, Orta Doğu'daki karmaşık yapıları, kısa sohbetimizde dile getirdik, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun, ekonomiden siyasete, dış politikadan yönetimsel meselelere kadar her konuya değindiğini söylemesi, "aktif bir siyasetçi imajı veriyor" algısının oluşmasını sağladı. Aynı toplantıda Dervişoğlu'nun verdiği mesajlar da bir o kadar manidardı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: GEÇMİŞİ HİÇ KONUŞMADIK

Dervişoğlu önce görüşmenin içeriğine ilişkin Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini doğrular nitelikte konuştu. Hemen ardından da "düne dair bir şey konuşmadık, hep yarınları konuştuk. 'Dün dünde kaldı, cancağızım artık, yeni şeyler söylemek lazım', düşüncesinden hareketle de; ülkemize bir siyasi parti genel başkanı sorumluluğuyla hizmet etme yolculuğunu sürdüreceğimi ifade ettim." dedi. Bu ifadeler "ileriye dönük bir mesaj mı veriliyor" sorusuna sebep oldu. Toplantının sonucunda "Basın mensuplarından soru almamayı sürecin hassasiyeti itibariyle yerinde bulduk" sözleri "yeni bir süreç"in ilanı niteliğinde

SİYASETTE YENİ BİR İTTİFAK MI DOĞUYOR?

CHP içi tartışmalar ve ardından Kılıçdaroğlu'nun hiçbir parti ismi zikretmeden siyaseti bırakmayacağı yönündeki mesajları yeni bir sol parti ya da yeni bir ittifak iddialarına yol açtı. Müsavat Dervişoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek perspektifinde buluşması ise siyasette üçüncü yol, alternatif ittifak tezlerini daha da güçlendiren cinsten.

Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, İYİ Parti, Sol Parti, Politika, Siyaset, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefet cephesinde neler oluyor? Yeni ittifak iddiaları kulisleri hareketlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    Bu mullefetin hepsine çağrı cihazı lazım 11 0 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Ya bunlar kendi aralarında anlasamiyor:))ülkemi yönetecekler ALLAH REISI BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN 7 2 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Ülkemizin ve dünyanın sorunlarını sadece siz çözersiniz diye düşünüyoruz, aman bizi de dünyayı da yalnız bırakmayın 3 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    İYİ partide CHP ile ittifak etmeliyiz diyenler partiden ayrılınca İYİ parti o kadar küçüldü ki, Şimdi mecburen CHP ile ittifak etmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Çünkü tarihin tozlu sayfalarına karışmak üzereler. 5 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    bence ittifaka gerek yok. yerel seçimlerde gördüğümüz gibi 0 1 Yanıtla
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