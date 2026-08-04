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Yeni Parti'den İktidar Vurgusu

Yeni Parti\'den İktidar Vurgusu
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Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında Yeni Parti'nin iktidar amacıyla kurulduğunu belirtti.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Özel, "Biz Yeni Parti'yi 'bir partimiz olsun' diye kurmadık; biz Yeni Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de partisinin ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. CHP'nin grup toplantılarını yaptığı salonda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye çıkan Özgür Özel, Yeni Parti'yi 24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle kurduklarını belirterek, "Şimdi asıl görevimiz, yarını birlikte kurmaktır; ortak geleceğimizi birlikte planlamak, birlikte kurmaktır. Çünkü biz Yeni Parti'yi bir partimiz olsun diye kurmadık; biz Yeni Parti'yi iktidar olsun, milleti iktidara getirsin diye kurduk. Bir partimiz olsun diye değil, iktidar olsun diye kurulan Yeni Parti bir umudun, bir yürüyüşün, bir kuruluşun, bir dirilişin ve geleceğe yönelik olarak bu toplumun tüm mağdurlarının, tüm mazlumlarının, gelecekten ümidi kalmamış olanların ama bu olan bitene yüreği dayanmayan, teslim olmayı, geri çekilmeyi asla kabullenmeyenlerin ortak yürüyüşüdür. Hepimiz ve milletimiz şahittir ki tarihte kuruluşunu, ismini ve bütçesini milletin belirlediği başka bir siyasi parti yoktur. Ancak ve ancak bu kuruluş, Cumhuriyet'ten önce kurtuluşun ve kuruluşun, Samsun'dan başlayıp Ankara'ya uzanan yürüyüşle bu kuruluşun bir benzerliği, Samsun'dan başlayıp Ankara'ya ulaşan, Ankara'da hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran hem kuruluş gününü Sivas Kongresi kabul eden Türkiye'nin ilk partisini kuran ve sadece ve sadece millete soran, milletten talimat alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yürüyüşünden esinlenen, örnek alan o yoldan başka yol tanımayan, milletten başka kimsenin egemenliğini kabul etmeyen bir yürüyüştür" dedi.

'DELEGE SİSTEMİNİ TERK EDİYORUZ'

Özel, Yeni Parti'nin yeni nesil bir siyasetin partisi olduğunu, eski nesil örgütlenme anlayışını kökten değiştirecek adımı attıklarını, bu örgütlenme modelinin asli unsurunun üyeler olduğunu belirtti. Özel, "Siyasi partileri içine kapatan, bazen parti içi iktidar hedefi ile partiyi gerçek iktidar hedefinden uzaklaştıran delege sistemine dayalı eski nesil örgütlenme biçimini terk ediyoruz. Artık delegelik, Siyasi Partiler Kanunu'nu gereğini yerine getirmek için teknik bir görev olarak kalacak ve Yeni Partimizde her bir üye, ilçe başkanının, il başkanını ve genel başkanı doğrudan seçecektir. Yeni Parti Türkiye'de siyaset yapış biçimini değiştirecek, Türkiye'de siyasetin yapılış biçimini değiştirecektir. Artık üyeleri geri plana atan eski nesil siyaset anlayışı sona erecek; üyelerin söz, yetki ve karar sahibi olduğu yeni nesil siyaset Yeni Parti ile birlikte kurulacaktır. Bizim partimizin gücü liderinden, yöneticilerinden değil; partimizin gücü örgütünden ve bilhassa her bir üyesinden gelecektir" diye konuştu.

'SİYASİ KURULUŞU 3 AYDA TAMAMLANACAK'

Özel, partinin kuruluşunu 91 milletvekili olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurulduğumuz gün ana muhalefet partisi olma görevini, yetkisini ve sorumluluğunu üstlendik. Resmi prosedürleri, teknik ve hukuki işlemleri hızla tamamladık. Şimdi buradan tüm vatandaşlarımıza bir davette bulunuyorum. Yeni Parti'nin teknik kuruluşu bizler tarafından tamamlanmıştır. Ancak Yeni Parti'nin siyasi kuruluşu birinci kurultayımıza kadar önümüzdeki yaklaşık 3 aylık sürede Anadolu'da ve Trakya'da mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il milletimizle birlikte gerçekleşecektir. Gerçek ve siyasi kuruluşumuz köylerden, beldelerden, ilçelerden başlayarak Ankara'ya kadar gelinecek 3 aylık sürede milletimizle birlikte yapılacaktır. Bu parti, elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin Yeni Partisidir. Bu parti, Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların Yeni Partisidir. Ancak yalnızca bana, bize, birbirimize benzeyenlerin değil; farklılıklarını koruyarak ortak bir gelecek inşa etmek isteyen bütün demokratların Yeni Partisidir. Bunun için tüm demokratları, milliyetçi demokratları, muhafazakar demokratları, Kürt demokratları, liberal demokratları, sosyalist demokratları, Türkiye'nin bütün demokratlarını Yeni Parti'nin yeni siyasetine davet ediyorum" dedi.

'YENİ NESİL ÜYELİK SİSTEMİNE GEÇİYORUZ'

Özel, cuma günü itibarıyla 65 il ve 733 ilçede teknik örgütlenme aşamalarını tamamlamış durumda olacaklarını söyleyerek, "Bu yüzden her bir vatandaşımızı ilçe başkanlıklarımıza giderek partimize üye olmaya davet ediyorum. Şimdiye kadar hiçbir istifa çağrısı yapmadık. Ama 700 bini aşan istifalardan haberdarız. 'İstifa etmeyin' dediğimiz belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin 'Siz oradayken burada nasıl duralım?' diyerek nasıl harekete geçtiklerini gördük. Şimdi artık vakittir. Geçmişte birlikte üye olmaktan onur ve gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza, bu yeni nesil siyasete, Yeni Parti'ye yaptığımız davetle birlikte şöyle sesleniyorum. Darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun; Yeni Partimize buyurun" dedi.

'3 DÖNEM KURALI UYGULANACAK'

Özel, Yeni Parti'nin siyasetin sanki bir meslek gibi yıllarca yapıldığı, makamların ve mevkilerin sürekli tekrar edildiği bir yer olmayacağını söyleyerek, "Partimizde her makamda dönem sınırı uygulanacak. Bu sınır tüzüğümüzde belirtildiği gibi tüm yönetici makamlarında 3 dönem olarak en fazla uygulanacak. Ancak ben genel başkan olarak kendi adıma bir kuralı bir kez daha ifade etmek isterim ki ister yerel ister genel genel başkanlığında girdiğim seçimden parti birinci parti olarak, zafer kazanarak, iktidar olarak çıkmadıysa; ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum. Siyaset iddia işidir, evet. Bir iddiayı ortaya koyuyorum. Ama esas yaklaşım; iddiayı ortaya koymak ve milletin huzurunda söz vermek, ant içmek, kararlı olmak, evet hepsi içindedir. Ama esas koyduğumuz mesele şudur; madem ki siyaset millet içindir, genel başkanın da partideki siyasetçilerin de kaderi milletin kaderiyle birdir. Milletin yüzü gülmedikçe hiçbirimizin yüzü gülmeyecektir" ifadelerini kullandı.

'HESAPLARIMIZ KAMU DENETİMİNE AÇIK'

Özel, parti olarak kuruluşta bir bağış kampanyası sürecini yürüttüklerini belirterek, "Halkımızın, milletimizin yoğun talepleri üzerine üyelikler başlamadan önce bunu başlattık. İlan ettiğimiz IBAN numaraları üzerinden millet kurduğu, adını koyduğu partiye bütçe sağlıyor. 5 günde 113 bin bağışçı tarafından ki 2 günü hafta sonudur, toplamda 240 milyon lira bağışta bulunuldu. Bağış yapan, yapacak olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Şeffaflığı, demokratik meşruiyet şartı olarak kabul ediyor; bağışlarla ilgili verileri düzenli olarak açıklıyoruz. Her akşam saat 20.00'de genel başkan yardımcımız, sayman üyemiz, genel saymanımız bu bilgileri şeffaflıkla paylaşıyor. Bundan sonra da aldığımız her bağışı ve harcadığımız her kuruş parayı bağışı yapanlarla, kamu otoriteleriyle ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Hesaplarımız kamu denetimine açık. Bağımsız denetçi raporları yayımlanacak. Her bir bağış yapana açık, ayrıca kamuoyuna açık. İsteyen gelecek, tüm bağışları inceleyecek. Şu ana kadar gelen bağışlardan harcanan iki kalem var. O da dün yapıldı. İnşaatı bitmek üzere olan genel merkezin doğal gazı ve suyu açıldı" dedi.

'MİLLETİN PARTİSİNİ FETÖ'CÜLER KİRLETMEYE ÇALIŞIYOR'

Özel, "Milletin 10 gün önce kurduğu partiyi, 10 yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalışıyorlar. Devletin verdiği silahı devlete, millete doğrultan, altındaki tankla milleti ezen, altındaki F-16 ile burayı bombalayanların firari temsilcileri gitmişler oradan, Yeni Parti'deki bu büyük rüzgar, bu büyük dalga, bu büyük güç var ya. Sanki buna kendi katkılarıymış gibi ya da bu yeni partiyi öyle kendilerince olumlayarak esasen 15 Temmuz günü o darbecilere karşı ülkenin ana muhalefet partisini Meclis'e getiren, Meclis'i açtıran ve dimdik direnen Özgür Özel'e karşı tersinden çelme takmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyelim. Yeni Parti askeri darbelere de darbe girişimlerine de postmodern darbelere de kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da 12 Eylülcülere de 15 Temmuzculara da 19 Martçılara da karşı dimdik ayaktadır; bir ve beraberdir. Her türlü mağdurun yanındayız" dedi.

'MİLLETİN YENİ DÜZENİNİ KURUYORUZ'

Özel, "Ülkemizi çoklu krizlere sokan bu kara düzen artık tükenmiştir. Biz AK Parti'nin kara düzenine karşı milletin yeni düzenini kuruyoruz. Artık vakit güçlü ve demokratik bir devleti kurma vaktidir. Zengin ve huzurlu bir toplumu kurma vaktidir. Eşit ve özgür yurttaşlığı büyütme vaktidir. Adil seçimleri, serbest rekabeti sağlama vaktidir. Vakit, ortak geleceği birlikte kurma vaktidir. Tüm bunları başaracağımıza yürekten inanıyorum ve buna inanan herkese şunu söylüyorum. Yeni Parti, emeklinin ve emekçinin yeni partisidir; esnafın ve çiftçinin yeni partisidir; gençlerin ve kadınların yeni partisidir; tüm mağdurların ve mazlumların yeni partisidir; engellilerin, gazilerimizin, şehit yakınlarının yeni partisidir. Geride kalmış kim varsa Yeni Parti onun partisidir. Unutulanların, ezilenlerin ve daha iyisini hak edenlerin yeni partisi, Yeni Partimizdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Yeni Parti'den İktidar Vurgusu - Son Dakika

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