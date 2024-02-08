Yeniden Refah\'tan İstanbul hamlesi! AK Partili Metin Külünk\'e adaylık teklif ettiler

Politika

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi, İstanbul için AK Partili Metin Külünk'e teklif götürdü. Murat Kurum'un adaylığı açıklanmadan önce aday adaylığı başvurusunda bulunan Külünk, Yeniden Refah'ın teklifini reddetti.

YENİDEN REFAH'TAN SÜRPRİZ HAMLE

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere yaklaştıkça siyasi partilerin aday belirleme çalışmaları da hız kazandı. AK Parti ile ittifakta anlaşamayınca İstanbul, Ankara ve İzmir'de ayrı aday çıkarma kararı alan Yeniden Refah Partisi (YRP) sürpriz bir hamle yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

İSTANBUL İÇİN AK PARTİLİ METİN KÜLÜNK'E TEKLİF GÖTÜRDÜLER

Yeniden Refah'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için AK Partili Metin Külünk'e teklif götürdüğü ortaya çıktı. Murat Kurum'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı açıklanmadan önce AK Parti'ye aday adaylığı başvurusunda bulunan Külünk'ün teklifi reddettiği öğrenildi.

KÜLÜNK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Odatv'de yer alan habere göre Külünk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "23 Kasım 2023 tarihinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı başvurumuzu yaptık. Önce aday adaylığımızı, sonrasında ise projelerimizi beyan eden basına açık iki özel toplantı gerçekleştirdik.

Metin Külünk

"DURUMUMUZ, BUGÜN GÖRÜNENDEN FARKLI BİR NETİCEYE İŞARET ETTİ

Aday adaylık kararımızda Türkiye'nin içine girdiği son kulvarda karşılaşılacak muhtemel engel ve zorlukları görerek, insanımıza karşı bir sorumluluk bilinci ile hareket ettik. Durumumuz bugün görünenden farklı bir neticeye işaret etti. Olabilir, takdirdir.

"YENİDEN REFAH'IN TEKLİFİNİ NEZAKETLE REDDETTİK"

Bu süreçte Yeniden Refah Partisi'nin nazik İBB adaylık teklifini kendilerine teşekkür ederek yine aynı nezaketle olmayacağımızı ifade ettik. Türkiye'yi içine çekmeye çalışan karadeliğin farkında olarak, seçim sürecini takip edeceğim ve Türkiye'nin ihtiyacı olan toplumsal barışı adalet üzere inşa etme yolunda çalışmaya devam edeceğiz"

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSU YAPMIŞTI

24., 25. ve 26. dönemde AK Parti'den İstanbul Milletvekili seçilen Metin Külünk 23 Kasım'da yaptığı açıklamada AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan ve aday adaylığı sürecine ilişkin görüntüler de paylaşan Külünk, "Yeniden başlıyoruz, biz İstanbuluz." ifadelerini kullanmıştı.

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

16 Kasım 1960 tarihinde Ankara'ya bağlı Yenimahalle ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Diyarbakır ve İstanbul'da tamamladı. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1984'te özel bir firmada iş hayatına atıldı ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlendi. 1975-1976 yılları arasında Millî Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 1990-1995 yılları arasında İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) komitelerinde görev yaptı. 1993-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde dış ticaret dersleri verdi. 1995-2000 yıllarında İstanbul Sanayi Odası (İSO) Hazır Giyim Meslek Komitesi üyeliği ve meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında kurulan Külünk Eğitim ve Kültür Derneği'nin 7 yıl süreyle başkanlığını yaptı.

TBMM 24, 25 ve 26. dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul milletvekilliği görevi yapmıştır. Mart 2021'de AK Parti'nin yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır.