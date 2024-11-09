Yerlikaya: Terörle Mücadele Bizim Önceliğimiz

Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Belediyelerin var olma sebebi; şehrinde, ilçesinde, beldesinde yaşayan tüm hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Belediye, terörle iltisakın hendeği değildir. Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkmak, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörle sadece ama sadece mücadele edilir dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir programı kapsamında Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, konuşmasına birlik ve beraberlik mesajı vererek başladı. Bakan Yerlikaya, Biz bu ebedi yurdu yedi düvele karşı savaşarak kurduk ve kurtardık. Türk, Kürt, Arap, Çerkez, Laz, Gürcü kim varsa bizi millet yapan bütün zenginliğimizle birlik ve kardeşlik içerisindeyiz. Anadolu'nun kapılarını açtığımız günden beri bir ve beraberiz. Bu topraklarda herkesin huzur ve güven içinde yaşaması, devletimizin teminatı altındadır. Türk'ün de Kürt'ün de hakkını, hukukunu, huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir ifadelerini kullandı.

'TERÖRÜN SİYASETİ OLMAZ'

Hiç kimsenin halkın verdiği emaneti istismar edemeyeceğini dile getiren Bakan Yerlikaya, Belediyeler, yerel yönetimlerin feneridir. Ancak bu yetki halka hizmet için vardır. Hiç kimse halkın verdiği emaneti istismar edemez. Belediyeler hemşehrilerine hizmet için vardır ve belediyecilik her koşulda ve şartta hayatı kolaylaştırmak, şehrin gelişmesini sağlamak, vatandaşın yükünü hafifletmek için yapılır. Belediyelerin var olma sebebi; şehrinde, ilçesinde, beldesinde yaşayan tüm hemşehrilerinin ortak ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Belediye, terörle iltisakın hendeği değildir. Terörle ilişki kurmak, teröre kaynak aktarmak, teröriste sahip çıkmak, sağa sola laf yetiştirmek belediyecilik değildir. Şehir eminleri terörle yandaş olamaz. Terörün siyaseti olmaz. Terörle sadece ama sadece mücadele edilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi kimsenin Türkiye'yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz. Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirildikten sonra çeşitli illerde eylemler gerçekleştirilmiş, toplam 235 şüpheli yakalanarak buradaki bu eylemler vesilesiyle gözaltına alınmıştır. Ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç unsuru paylaşım yapan toplam 217 hesap tespit edilmiş ve hesap yöneticileri hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır dedi.

'BİRİNCİ GÖREVİMİZ ÖNLEYİCİLİK'

Balıkesir'deki güvenlik toplantısı hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, şunları söylediBalıkesir'in asayişi, huzuru için yapılan çalışmaların 2024 rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yılın ilk 10 ayında yani 1 Ocak ve 31 Ekim 2024 dönemini aynı tarihlerdeki 2023'le kıyasladığımız zaman Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta Türkiye genelinde yüzde 3,6 azalma olmuştur. Balıkesir'de ise bu azalma yüzde 6,1 olmuştur. Birinci görevimiz önleyicilik, daha sonra yakalamak ve adalete teslim etmek. Kişilere karşı 10 önemli suçta Balıkesir'de 6,1 olay sayısını azaltmışız. Aydınlatma oranımız ise Türkiye ortalaması 97,9, Balıkesir'de yine aynı dönemde 98,5 olmuştur. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta olay sayısı Türkiye genelinde yine aynı dönemde yüzde 29,8 azalırken, Balıkesir'de bu azalma yüzde 27 olmuştur. Türkiye genelinde yine aynı dönemde 5 hırsızlık türünde ortalama olay, yüzde 48'e düşmüş. Yine Balıkesir'de de aynı ortalama yüzde 48. Türkiye genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 14,4 iken, yüzde 81,3 olmuş. Balıkesir'de Türkiye ortalamasından 1 puan yukarıda yüzde 82,5 olmuştur. 1 Ocak-31 Ekim 2024'te Balıkesir'deki emniyet ve jandarmamız 2 bin 863 hapis yakalama yapmıştır. Balıkesir güvenlik birimlerimiz 1565 ruhsatsız silah yakalamış, 1865 kişiye işlem yapmış. 2 gün önce İçişleri komisyonumuzdan İçişleri Bakanlığımızın hazırlamış olduğu yasa tasarısı taslağı komisyonunda kabul edildi ve yakın zaman içerisinde genel kurula gelecek ve orada ruhsatsız silahlarla ilgili bir tasarımız var. Yasalaşırsa ruhsatsız silah taşıyan, yakalandığında hapisle ilgili bir sonuca katlanmak durumunda kalacak.

'DEVLETİMİZİN GÜCÜNDEN BAŞKA BİR GÜÇ TANIMIYORUZ'

Bakan Yerlikaya, organize suçla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini vurgulayarak, Organize suçlarla mücadelede ülke genelindeki kararlılığımız burada da devam ediyor. Yine yılın ilk 10 ayında 15 organize suç örgütüne 27 operasyon yapılarak çökertilmiş. 88 tutuklu, 25 adli kontrol olduğunu da buradan ifade etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın iradesi, milletimizin iradesi, devletimizin gücünden başka bir güç tanımıyoruz. Uluslararası, ulusal, bölgesel, yerel ne olursa olsun, eğer suç işlemekte kibirlenen birisi varsa bilin ki en kısa zamanda onları başsavcılığımız, güvenlik bilimlerimiz, Valimizin koordinasyonunda bunların nefesini kesmekte kararlıyız. PKK, KCK terör örgütüyle ilgili Balıkesir'de 28 şehir operasyonuyla 11 tutuklu olduğunu, adli kontrol sayısının 6 olduğunu ve 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaşmamız gerekiyor. Yine FETÖ ile ilgili Balıkesir'de 14 tutuklu ve 17 adli kontrolün, DEAŞ ile ilgili 3 tutuklu ve 7 adli kontrolün, sol terör örgütleri ile ilgili bir tutuklunun yapılan operasyonlarla sağlandığını belirtmemiz gerekiyor. Yapılan bir operasyonda terörünün finansmanıyla ilgili 7 milyon 869 bin liralık bir kaynağa el konulmuştur. Balıkesir'de geleceğimizi karartmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yapılan 635 operasyon ve kullanıcılarına yapılan 2 bin 978 operasyonda toplam 587 tutuklu ve 181 adli kontrol var. 155 kilogram uyuşturucu, 176 bin 998 adet uyuşturucu 384 bin kök ele geçirildi açıklamalarında bulundu.

'MOBİL GÖÇ NOKTASI ARAÇLARIMIZ ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR'

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi'ne de değinen Bakan Yerlikaya, Balıkesir'den 1268 ihbarda bulunulduğunu dile getirdi. Balıkesir'de gerçekleştirilen düzensiz göçmenle mücadele çalışmalarıyla ilgili de konuşan Bakan Yerlikaya, Geldiğimiz günden beri bununla mücadele ediyoruz. Gözlerimiz, bunlara en büyük olanağı sağlayan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinde. Balıkesir'de 96 operasyonla yılın ilk 10 ayında 67 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklanırken, 28 adli kontrol var. Ülke genelinde bu kabine döneminde 6 bini geçtik. Buradan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine meydan okuyorum. Halen bu işi yapmaya cesareti olan varsa cezaevine gönderdiğimiz 6 bin arkadaşına kavuşmaları yakındır. Göçmen kaçakçılığı, organizatörlüğü yapmaya cüret eden varsa hukuk kuralları içerisinde başlarına ne geleceğini hep beraber göreceğiz. Mobil göç noktasındaki yapmış olduğumuz 2 milyon 30 bin uygulamanın ilk 4 ayında araca getirip parmak izi ve kimlik kontrolü yaptığımız yabancıların yüzde 74'ü düzensiz göçmen çıkıyordu. Son 4 ayda bu rakam yüzde 2,8 oldu. Mobil göç noktası araçlarımız düzensiz göçle mücadelemizde bize üstünlük sağlıyor. Biz, düzensiz göçle mücadelemizi insani ve vicdani olarak, medeniyet değerlerimizin bize miras bıraktığı tarzda uyguluyoruz ama kamu güvenliğimizden de asla tavizsiz olduğumuzu herkese gösteriyoruz dedi.

2025 YATIRIM PROGRAMINA ALINACAK

Kaçakçılık operasyonlarına ilişkin Balıkesir'deki rakamları da açıklayan Bakan Yerlikaya, il genelinde tefecilikle ilgili 10 operasyon gerçekleştirildiğini, siber suçlarla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. Balıkesir ve Bandırma Emniyet müdürlükleri hizmet binalarını 2025 yatırım programına alacaklarını dile getiren Bakan Yerlikaya, inşası devam eden hükümet konaklarının ise 2025'te hizmete sunulacağını dile getirdi.