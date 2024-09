Bağışıklık İçin Bitkisel Çay Tavsiyeleri

Sağlık

Bağışıklığa bitkisel takviye

Aktar Muhammed Hanzala Altun: "Hem mevsim geçişleri hem de bağışıklık için bitkisel çaylar var"

KAYSERİ - Aktar Muhammed Hanzala Altun, mevsim geçişlerinde adaçayını tavsiye ettiklerini ve ekinezya ve narçiçeğinin C vitamini yönünden zengin olduğu için bağışıklığa da iyi geldiğini söyledi.

Kış çayının isteğe göre malzemesinin azaltılıp çoğaltılabildiğini söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Bizim şu anki mevsim geçişlerinde yoğun olarak gelen müşterilerimize tavsiye ettiğimiz kış çayı oluyor genelde. Kış çayının içinde de zaten kişiye göre değişen karışımlar oluyor. İsteğe göre içindeki karışımı azaltıyoruz ya da ekliyoruz. İçinde ıhlamur var, tarçın var, zencefil var, adaçayı var, narçiçeği var. Yine farklılık olarak içine isteyenler olursa karanfil atıyorlar, karabiber atıyorlar vücudu ısıtsın diye. Ekinezya da bulunabilir içinde ki çok yüksek derecede bağışıklık güçlendiricidir. Bunları tavsiye ediyoruz. Bunları ayrı ayrı alanlar da oluyor. Sadece kuşburnu demleyip içenler de oluyor. Bağışıklık sistemine de yoğunlukla zencefil öneriyoruz. Balla beraber tüketilmesi iyi oluyor. Bunun yanı sıra propolis, arının yapmış olduğu polenin de bağışıklığı güçlendirdiğini biliyoruz. Yine saydığımız çayların içerisinde ekinezya, narçiçeği C vitaminidir. Vücudun bağışıklığını güçlendirmek için bunları da tavsiye ediyoruz" dedi.

Altun, mevsimsel olarak ortaya çıkan eklem ağrılarından dolayı bol sıvı tüketimini tavsiye ettiklerini söyleyerek, "Şu an havadan dolayı bundan öncesinde mesela bahar nezlesi vardı. Ondan sonrasında yazın polenlerin dökülmesi ve yaprak dökülmesiyle ortaya çıkan tozlar var. Bu rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Eklem ağrıları oluşuyor şu an. Salgın gibi çoğu insanda kas ağrıları ve eklem ağrıları oluşuyor. O da havaların bir an kapalı ve bir an açık olmasından kaynaklı oluyor. Biz bol miktarda sirke tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Sirke de mesela hem antibakteriyeldir hem vücut direncini arttırmada veya hastalık oluşumunu engellemede kullanılır. C vitamini olacak şekilde de ürünler tavsiye ediyoruz. Bol miktarda sıvı tüketilmeli" ifadelerini kullandı.