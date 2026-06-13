Brezilya\'da Dolandırıcılık Skandalı

İstismardan kaçtığını, 12 yaşında ve yalnız olduğunu söyleyerek yardım isteyen bir kıza Brezilya'da insanlar evlerini ve hayatlarını açarak destek oldular.

Ancak Brezilyalı yetkililer, aslında savunmasız ve otizmli bir çocuk gibi davranan 37 yaşındaki kadın hakkında çok farklı bir gerçeği ortaya çıkardı.

Polis, 3 Haziran'da mahkeme belgelerinde Amanda Maria Souza de Oliveira olarak adlandırılan kadını dolandırıcılık ve sahte kimlik kullanmakla suçlayarak tutukladığını açıkladı.

Polis, kadının 14 ay boyunca sahte bir isimle bir aileyle birlikte yaşadığını söyledi.

Olay Brezilya'da manşetlere taşındı ve polis, kadının São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul ve Goiás eyaletlerinde benzer tip dolandırıcılıklar yaptığından şüphelenildiğini söyledi.

Polis "Şüpheli, çocuk rolünü pekiştirmek için, düzenli olarak emzik, biberon ve oyuncak kullanarak çocuksu davranışlar sergilemiş" dedi.

Psikolojik değerlendirme

Polis dedektifi Gusso, BBC News Brasil'e yaptığı açıklamada aldatmacanın, kadını himayesine alan ailenin bir yakınının şüphelenmesi ve internette neredeyse aynı görünen bir vakaya dair haberler bulmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Gusso diğer eyaletlerdeki polislere danıştıktan sonra bunun aynı kişi olduğunu doğruladı.

Şüphelinin tutuklandığında dolandırıcılığı itiraf ettiğini ve yalan söylemeyi alışkanlık haline getirdiğini kabul ettiğini söyledi.

Gusso BBC News Brasil'e "Suçlu akıl hastalığına işaret edecek herhangi bir belirti göstermedi. Akılcı, işbirlikçi ve çok mantıklı düşünme yeteneğine sahipti" dedi.

Oliveira'nın avukatı Rafael Luiz Siewert BBC Dünya Servisi'ne yaptığı açıklamada, psikolojik durumunu değerlendirmek için bir test talep ettiğini ve bu talebin kabul edildiğini söyledi.

Avukat, sonuçları bekleyip sonraki yasal adımları belirleyeceğini belirtti.

'Korkutucu' hikaye

Rio de Janeiro'da istismara uğramış otizmli çocukları destekleyen bir yardım kuruluşunu yöneten iki kadın BBC'ye aynı kadının 2023'te kendilerini kandırmak için farklı bir takma ad kullandığını söyledi.

Mãos que Abençoam com Amor (Sevgiyle Kutsayan Eller) adlı kuruluşu yöneten Viviane Henriques, kendisini "Duda" diye tanıtan Oliveira ile ilk olarak kuruluşun sosyal medya sayfası aracılığıyla temas kurduğunu söylüyor.

Henriques, Oliveira'nın kuzeydoğudaki Ceará eyaletinde istismardan kaçtığını, babasının fuhuşa zorladığını ve hormon tedavilerine maruz bırakıldığını, bunun da yetişkin görünümünü açıkladığını iddia ettiğini söylüyor.

Henriques, "Hikayesini anlattığında çok korktum çünkü zaten bu tür vakalarla ilgileniyorum" diyor.

'İlgi, bakım, yiyecek'

Duyduklarından etkilenen Henriques ve meslektaşı Renata Magalhães, Oliveira'ya küçük bir daire kiralayıp ona bakmaya başladılar.

"Bir genç kız gibi görünüyordu" diyor Henriques.

"Çok çocuksu bir şekilde konuşuyordu, otizmli olduğunu söylüyordu ve hep kapüşonlu ceketler giyiyordu."

Sonraki ay boyunca iki kadın duygusal bir bağ kurdu.

Oliveira'nın çocuksu bir şekilde davrandığını, biberon, emzik ve çocuk maması istediğini ama asla para istemediğini söylüyorlar.

Magalhães'e göre Amanda, Ceará'ya geri gönderilmekten korkuyor ve çocuk koruma konseyine götürülmemek için de yalvarıyordu.

Kadınlar, hikayesini destekleyen rahatsız edici fiziksel belirtiler de gösterdiğini söylüyorlar.

Röntgen çektirmeye götürdüklerinde vücudunda 200'den fazla iğne olduğunu gördüler.

Bu iğnelerin, istismarcı babası tarafından büyücülük ritüelleri sırasında vücuduna yerleştirildiğini iddia etmişti.

"Korkunçtu" diyor Magalhães.

"Ona sevgi, ilgi ve yiyecek verdim. Şüphelenmek için hiçbir sebep yoktu" diye de ekliyor.

Büyüyen şüphe

"Duda"nın kiminle birlikte olduğuna bağlı olarak farklı davranması endişelere yol açtı.

Magalhães'e göre, duygusal olarak bağımlı hale geldi ve yalnız bırakıldığında kendine zarar vermekle tehdit ederek sürekli ilgi talep etti.

"Akıl sağlığımı ve mali durumumu mahvetti. Beni o kadar çok baskı altına aldı ki çocuklarımdan uzaklaştırdı" diyor.

Ancak Henriques, Oliveira'nın davranışlarının kendisiyle birlikteyken istikrarlı olduğunu söylüyor.

Bu durum şüpheleri artırdı ve kadınlar sonunda polise başvurdu.

Polis soruşturma başlattı ve dolandırıcılığı ortaya çıkardı.

Rio'daki davayı yürüten yetkili Mônica Areal BBC News Brasil'e, polisin daha sonra Oliveira'nın telefonunda "otistik insanların nasıl davrandığı" ve "istismara uğramış bir kurban gibi nasıl çizim yapılır" gibi internet aramaları bulduğunu söyledi.

Tutuklandı ama serbest kaldı

Tutuklandı ve ilk duruşmasında dolandırıcılığı itiraf etti ama mahkeme serbest yargılanabileceğine karar verdi.

Savcılar daha sonra resmen suçlamada bulundu ama yetkililer kadını bulamadı.

Areal, dolandırıcılığın mahkemeler tarafından şiddet veya ciddi tehdit içermeyen bir suç olarak değerlendirilmesi nedeniyle bu tür vakalarda şüphelileri gözaltında tutmanın "zor" olduğunu söylüyor.

Magalhães, başkalarının da aynı dolandırıcılık planının kurbanı olduğunu görünce "çaresiz" hissettiğini ve adaletin yerini bulmasını umduğunu söylüyor.

Ancak "mesele sadece onu tutuklamak değil" diyor ve Oliveira'nın psikolojik tedaviye ihtiyaç duyabileceğine inanıyor.

Yaşananlara rağmen Henriques, savunmasız çocukları destekleme çalışmalarına devam edeceğini söylüyor.

"Yardım etme isteğimden vazgeçmeyeceğim."